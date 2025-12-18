2025/26 Women's Champions League: All the fixtures and results
Thursday, December 18, 2025
All the fixtures and results in the 2025/26 UEFA Women's Champions League.
The 2025/26 UEFA Women's Champions League kicked off on 7 October and runs until the final in Oslo in May 2026, with Europe's best teams going head to head under a new format of the competition.
KNOCKOUT PHASE
Knockout phase play-off first leg fixtures
Wednesday 11 February 2026
OH Leuven vs Arsenal (18:45 CET)
Paris FC vs Real Madrid (21:00 CET)
Thursday 12 February 2026
Wolfsburg vs Juventus (18:45 CET)
Atlético de Madrid vs Man Utd (21:00 CET)
Knockout phase play-off second leg fixtures
Wednesday 18 February 2026
Real Madrid vs Paris FC (18:45 CET)
Arsenal vs OH Leuven (21:00 CET)
Thursday 19 February 2026
Juventus vs Wolfsburg (18:45 CET)
Man Utd vs Atlético de Madrid (21:00 CET)
LEAGUE PHASE
Matchday 6 results
Wednesday 17 December 2025
Roma 6-1 St. Pölten
Bayern München 3-0 Vålerenga
Twente 1-1 Real Madrid
Juventus 0-1 Man Utd
OH Leuven 0-3 Arsenal
OL Lyonnes 4-0 Atlético de Madrid
Paris FC 0-2 Barcelona
Benfica 1-1 Paris SG
Wolfsburg 1-2 Chelsea
Matchday 5 results
Tuesday 9 December 2025
St. Pölten 0-5 Juventus
Arsenal 1-0 Twente
Paris SG 0-0 OH Leuven
Real Madrid 2-0 Wolfsburg
Wednesday 10 December 2025
Barcelona 3-1 Benfica
Vålerenga 0-1 Paris FC
Chelsea 6-0 Roma
Atlético de Madrid 2-2 Bayern München
Man Utd 0-3 OL Lyonnes
Matchday 4 results
Wednesday 19 November 2025
Juventus 3-3 OL Lyonnes
Wolfsburg 5-2 Man Utd
Arsenal 2-1 Real Madrid
Paris FC 2-0 Benfica
Vålerenga 2-2 St. Pölten
Thursday 20 November 2025
Twente 0-4 Atlético de Madrid
Chelsea 1-1 Barcelona
OH Leuven 1-1 Roma
Paris SG 1-3 Bayern München
Matchday 3 results
Tuesday 11 November 2025
Roma 0-1 Vålerenga
OL Lyonnes 3-1 Wolfsburg
Real Madrid 1-1 Paris FC
St. Pölten 0-6 Chelsea
Wednesday 12 November 2025
Barcelona 3-0 OH Leuven
Bayern München 3-2 Arsenal
Atlético de Madrid 1-2 Juventus
Man Utd 2-1 Paris SG
Benfica 1-1 Twente
Matchday 2 results
Wednesday 15 October 2025
OL Lyonnes 3-0 St. Pölten
Vålerenga 1-2 Wolfsburg
Roma 0-4 Barcelona
Chelsea 4-0 Paris FC
OH Leuven 2-1 Twente
Thursday 16 October 2025
Atlético de Madrid 0-1 Man Utd
Bayern München 2-1 Juventus
Paris SG 1-2 Real Madrid
Benfica 0-2 Arsenal
Matchday 1 results
Tuesday 7 October 2025
Juventus 2-1 Benfica
Arsenal 1-2 OL Lyonnes
Barcelona 7-1 Bayern München
Paris FC 2-2 OH Leuven
Wednesday 8 October 2025
Twente 1-1 Chelsea
Real Madrid 6-2 Roma
Man Utd 1-0 Vålerenga
St. Pölten 0-6 Atlético de Madrid
Wolfsburg 4-0 Paris SG