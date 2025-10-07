UEFA Women's Champions League Live football scores & stats
2025/26 Women's Champions League: All the league phase fixtures and results

Tuesday, October 7, 2025

All the fixtures and results for the league phase of the 2025/26 UEFA Women's Champions League.

The UEFA Women's Champions League trophy, which the 18 league-phase teams will be competing for in 2025/26 UEFA via Getty Images

The 2025/26 UEFA Women's Champions League kicked off on 7 October and runs until the final in Oslo in May 2026, with Europe's best teams going head to head under a new format of the competition.

How does the new format work?

*Kick-offs are 21:00 CET unless stated; all times CET

Matchday 1

Tuesday 7 October 2025

Juventus 2-1 Benfica
Arsenal 1-2 OL Lyonnes
Barcelona 7-1 Bayern München
Paris FC 2-2 OH Leuven

Wednesday 8 October 2025

Twente vs Chelsea (18:45)
Real Madrid vs Roma (18:45)
Man Utd vs Vålerenga
St. Pölten vs Atlético de Madrid
Wolfsburg vs Paris SG

Arsenal are aiming to retain the Women's Champions League title they won in 2024/25UEFA via Getty Images

Matchday 2

Wednesday 15 October 2025

OL Lyonnes vs St. Pölten (18:45)
Vålerenga vs Wolfsburg (18:45)
Roma vs Barcelona
Chelsea vs Paris FC
OH Leuven vs Twente

Thursday 16 October 2025

Atlético de Madrid vs Man Utd (18:45)
Bayern München vs Juventus
Paris SG vs Real Madrid
Benfica vs Arsenal

Matchday 3

Tuesday 11 November 2025

Roma vs Vålerenga (18:45)
OL Lyonnes vs Wolfsburg
Real Madrid vs Paris FC
St. Pölten vs Chelsea

Wednesday 12 November 2025

Barcelona vs OH Leuven (18:45)
Bayern München vs Arsenal (18:45)
Atlético de Madrid vs Juventus
Man Utd vs Paris SG
Benfica vs Twente

OH Leuven are competing in the Women's Champions League for the first timePhoto by JILL DELSAUX/BELGA MAG/AFP via Getty Images

Matchday 4

Wednesday 19 November 2025

Juventus vs OL Lyonnes (18:45)
Wolfsburg vs Man Utd (18:45)
Arsenal vs Real Madrid
Paris FC vs Benfica
Vålerenga vs St. Pölten

Thursday 20 November 2025

Twente vs Atlético de Madrid (18:45)
Chelsea vs Barcelona
OH Leuven vs Roma
Paris SG vs Bayern München

Matchday 5

Tuesday 9 December 2025

St. Pölten vs Juventus (18:45)
Arsenal vs Twente
Paris SG vs OH Leuven
Real Madrid vs Wolfsburg

Wednesday 10 December 2025

Barcelona vs Benfica (18:45)
Vålerenga vs Paris FC (18:45)
Chelsea vs Roma
Atlético de Madrid vs Bayern München
Man Utd vs OL Lyonnes

Three-time champions Barcelona were beaten in last season's finalPhoto by PIERRE-PHILIPPE MARCOU/AFP via Getty Images

Matchday 6

Wednesday 17 December 2025

Roma vs St. Pölten
Bayern München vs Vålerenga
Twente vs Real Madrid
Juventus vs Man Utd
OH Leuven vs Arsenal
OL Lyonnes vs Atlético de Madrid
Paris FC vs Barcelona
Benfica vs Paris SG
Wolfsburg vs Chelsea

