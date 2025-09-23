UEFA Women's Champions League Live football scores & stats
Get
UEFA.com works better on other browsers
For the best possible experience, we recommend using Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Women's Champions League: League phase fixtures by team

Tuesday, September 23, 2025

Keep track of the schedule for each of the 18 teams in this season's league phase.

Chelsea and Barcelona will meet in the UEFA Women's Champions League again on Matchday 4
Chelsea and Barcelona will meet in the UEFA Women's Champions League again on Matchday 4 Getty Images

The first-ever UEFA Women's Champions League league phase will kick off on 7 October and will conclude with nine simultaneous games on 17 December.

Here is a look at each of the 18 teams' full list of fixtures.

League phase dates

Matchday 1: 7/8 October 2025
Matchday 2: 15/16 October 2025
Matchday 3: 11/12 November 2025
Matchday 4: 19/20 November 2025
Matchday 5: 9/10 December 2025
Matchday 6: 17 December

*Kick-offs are 21:00 CET unless stated; all times CET

Fixtures by date

Arsenal league phase fixtures

07/10/2025: Arsenal vs OL Lyonnes 
16/10/2025: Benfica vs Arsenal
12/11/2025: Bayern München vs Arsenal (18:45)
19/11/2025: Arsenal vs Real Madrid
09/12/2025: Arsenal vs Twente
17/12/2025: OH Leuven vs Arsenal

Atlético de Madrid league phase fixtures

08/10/2025: St. Pölten vs Atlético de Madrid
16/10/2025: Atlético de Madrid vs Man Utd (18:45)
12/11/2025: Atlético de Madrid vs Juventus
20/11/2025: Twente vs Atlético de Madrid (18:45)
10/12/2025: Atlético de Madrid vs Bayern München
17/12/2025: OL Lyonnes vs Atlético de Madrid

Barcelona league phase fixtures

07/10/2025: Barcelona vs Bayern München
15/10/2025: Roma vs Barcelona
12/11/2025: Barcelona vs OH Leuven (18:45)
20/11/2025: Chelsea vs Barcelona
10/12/2025: Barcelona vs Benfica (18:45)
17/12/2025: Paris FC vs Barcelona

Women's Champions League: Barcelona vs Chelsea previous meetings

Bayern München league phase fixtures

07/10/2025: Barcelona vs Bayern München
16/10/2025: Bayern München vs Juventus
12/11/2025: Bayern München vs Arsenal (18:45)
20/11/2025: Paris Saint-Germain vs Bayern München
10/12/2025: Atlético de Madrid vs Bayern München
17/12/2025: Bayern München vs Vålerenga

Benfica league phase fixtures

07/10/2025: Juventus vs Benfica (18:45)
16/10/2025: Benfica vs Arsenal
12/11/2025: Benfica vs Twente
19/11/2025: Paris FC vs Benfica
10/12/2025: Barcelona vs Benfica (18:45)
17/12/2025: Benfica vs Paris Saint-Germain

Chelsea league phase fixtures

08/10/2025: Twente vs Chelsea (18:45)
15/10/2025: Chelsea vs Paris FC
11/11/2025: St. Pölten vs Chelsea
20/11/2025: Chelsea vs Barcelona
10/12/2025: Chelsea vs Roma
17/12/2025: Wolfsburg vs Chelsea

Juventus league phase fixtures

07/10/2025: Juventus vs Benfica (18:45)
16/10/2025: Bayern München vs Juventus
12/11/2025: Atlético de Madrid vs Juventus
19/11/2025: Juventus vs OL Lyonnes (18:45)
09/12/2025: St. Pölten vs Juventus (18:45)
17/12/2025: Juventus vs Man Utd 

Man Utd league phase fixtures

08/10/2025: Man Utd vs Vålerenga
16/10/2025: Atlético de Madrid vs Man Utd (18:45)
12/11/2025: Man Utd vs Paris Saint-Germain
19/11/2025: Wolfsburg vs Man Utd (18:45)
10/12/2025: Man Utd vs OL Lyonnes
17/12/2025: Juventus vs Man Utd 

OH Leuven league phase fixtures

07/10/2025: Paris FC vs OH Leuven
15/10/2025: OH Leuven vs Twente
12/11/2025: Barcelona vs OH Leuven (18:45)
20/11/2025: OH Leuven vs Roma
09/12/2025: Paris Saint-Germain vs OH Leuven
17/12/2025: OH Leuven vs Arsenal

OL Lyonnes league phase fixtures

07/10/2025: Arsenal vs OL Lyonnes
15/10/2025: OL Lyonnes vs St. Pölten (18:45)
11/11/2025: OL Lyonnes vs Wolfsburg 
19/11/2025: Juventus vs OL Lyonnes (18:45)
10/12/2025: Man Utd vs OL Lyonnes
17/12/2025: OL Lyonnes vs Atlético de Madrid

Women's Champions League: Arsenal vs Lyon previous meetings

Paris FC league phase fixtures

07/10/2025: Paris FC vs OH Leuven
15/10/2025: Chelsea vs Paris FC
11/11/2025: Real Madrid vs Paris FC
19/11/2025: Paris FC vs Benfica
10/12/2025: Vålerenga vs Paris FC (18:45)
17/12/2025: Paris FC vs Barcelona

Paris Saint-Germain league phase fixtures

08/10/2025: Wolfsburg vs Paris Saint-Germain
16/10/2025: Paris Saint-Germain vs Real Madrid
12/11/2025: Man Utd vs Paris Saint-Germain
20/11/2025: Paris Saint-Germain vs Bayern München
09/12/2025: Paris Saint-Germain vs OH Leuven
17/12/2025: Benfica vs Paris Saint-Germain

Real Madrid league phase fixtures

08/10/2025: Real Madrid vs Roma (18:45)
16/10/2025: Paris Saint-Germain vs Real Madrid
11/11/2025: Real Madrid vs Paris FC
19/11/2025: Arsenal vs Real Madrid
09/12/2025: Real Madrid vs Wolfsburg
17/12/2025: Twente vs Real Madrid

Roma league phase fixtures

08/10/2025: Real Madrid vs Roma (18:45)
15/10/2025: Roma vs Barcelona
11/11/2025: Roma vs Vålerenga (18:45)
20/11/2025: OH Leuven vs Roma
10/12/2025: Chelsea vs Roma
17/12/2025: Roma vs St. Pölten

St. Pölten league phase fixtures

08/10/2025: St. Pölten vs Atlético de Madrid
15/10/2025: OL Lyonnes vs St. Pölten (18:45)
11/11/2025: St. Pölten vs Chelsea
19/11/2025: Vålerenga vs St. Pölten
09/12/2025: St. Pölten vs Juventus (18:45)
17/12/2025: Roma vs St. Pölten

Twente league phase fixtures

08/10/2025: Twente vs Chelsea (18:45)
15/10/2025: OH Leuven vs Twente
12/11/2025: Benfica vs Twente
20/11/2025: Twente vs Atlético de Madrid (18:45)
09/12/2025: Arsenal vs Twente
17/12/2025: Twente vs Real Madrid

Vålerenga league phase fixtures

08/10/2025: Man Utd vs Vålerenga
15/10/2025: Vålerenga vs Wolfsburg (18:45)
11/11/2025: Roma vs Vålerenga (18:45)
19/11/2025: Vålerenga vs St. Pölten
10/12/2025: Vålerenga vs Paris FC (18:45)
17/12/2025: Bayern München vs Vålerenga

Wolfsburg league phase fixtures

08/10/2025: Wolfsburg vs Paris Saint-Germain
15/10/2025: Vålerenga vs Wolfsburg (18:45)
11/11/2025: OL Lyonnes vs Wolfsburg
19/11/2025: Wolfsburg vs Man Utd (18:45)
09/12/2025: Real Madrid vs Wolfsburg
17/12/2025: Wolfsburg vs Chelsea

2020 Women's Champions League final highlights: Wolfsburg 1-3 Lyon

© 1998-2025 UEFA. All rights reserved. Last updated: Tuesday, September 23, 2025