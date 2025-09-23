Women's Champions League: League phase fixtures by team
Tuesday, September 23, 2025
Keep track of the schedule for each of the 18 teams in this season's league phase.
The first-ever UEFA Women's Champions League league phase will kick off on 7 October and will conclude with nine simultaneous games on 17 December.
Here is a look at each of the 18 teams' full list of fixtures.
League phase dates
Matchday 1: 7/8 October 2025
Matchday 2: 15/16 October 2025
Matchday 3: 11/12 November 2025
Matchday 4: 19/20 November 2025
Matchday 5: 9/10 December 2025
Matchday 6: 17 December
*Kick-offs are 21:00 CET unless stated; all times CET
Arsenal league phase fixtures
07/10/2025: Arsenal vs OL Lyonnes
16/10/2025: Benfica vs Arsenal
12/11/2025: Bayern München vs Arsenal (18:45)
19/11/2025: Arsenal vs Real Madrid
09/12/2025: Arsenal vs Twente
17/12/2025: OH Leuven vs Arsenal
Atlético de Madrid league phase fixtures
08/10/2025: St. Pölten vs Atlético de Madrid
16/10/2025: Atlético de Madrid vs Man Utd (18:45)
12/11/2025: Atlético de Madrid vs Juventus
20/11/2025: Twente vs Atlético de Madrid (18:45)
10/12/2025: Atlético de Madrid vs Bayern München
17/12/2025: OL Lyonnes vs Atlético de Madrid
Barcelona league phase fixtures
07/10/2025: Barcelona vs Bayern München
15/10/2025: Roma vs Barcelona
12/11/2025: Barcelona vs OH Leuven (18:45)
20/11/2025: Chelsea vs Barcelona
10/12/2025: Barcelona vs Benfica (18:45)
17/12/2025: Paris FC vs Barcelona
Bayern München league phase fixtures
07/10/2025: Barcelona vs Bayern München
16/10/2025: Bayern München vs Juventus
12/11/2025: Bayern München vs Arsenal (18:45)
20/11/2025: Paris Saint-Germain vs Bayern München
10/12/2025: Atlético de Madrid vs Bayern München
17/12/2025: Bayern München vs Vålerenga
Benfica league phase fixtures
07/10/2025: Juventus vs Benfica (18:45)
16/10/2025: Benfica vs Arsenal
12/11/2025: Benfica vs Twente
19/11/2025: Paris FC vs Benfica
10/12/2025: Barcelona vs Benfica (18:45)
17/12/2025: Benfica vs Paris Saint-Germain
Chelsea league phase fixtures
08/10/2025: Twente vs Chelsea (18:45)
15/10/2025: Chelsea vs Paris FC
11/11/2025: St. Pölten vs Chelsea
20/11/2025: Chelsea vs Barcelona
10/12/2025: Chelsea vs Roma
17/12/2025: Wolfsburg vs Chelsea
Juventus league phase fixtures
07/10/2025: Juventus vs Benfica (18:45)
16/10/2025: Bayern München vs Juventus
12/11/2025: Atlético de Madrid vs Juventus
19/11/2025: Juventus vs OL Lyonnes (18:45)
09/12/2025: St. Pölten vs Juventus (18:45)
17/12/2025: Juventus vs Man Utd
Man Utd league phase fixtures
08/10/2025: Man Utd vs Vålerenga
16/10/2025: Atlético de Madrid vs Man Utd (18:45)
12/11/2025: Man Utd vs Paris Saint-Germain
19/11/2025: Wolfsburg vs Man Utd (18:45)
10/12/2025: Man Utd vs OL Lyonnes
17/12/2025: Juventus vs Man Utd
OH Leuven league phase fixtures
07/10/2025: Paris FC vs OH Leuven
15/10/2025: OH Leuven vs Twente
12/11/2025: Barcelona vs OH Leuven (18:45)
20/11/2025: OH Leuven vs Roma
09/12/2025: Paris Saint-Germain vs OH Leuven
17/12/2025: OH Leuven vs Arsenal
OL Lyonnes league phase fixtures
07/10/2025: Arsenal vs OL Lyonnes
15/10/2025: OL Lyonnes vs St. Pölten (18:45)
11/11/2025: OL Lyonnes vs Wolfsburg
19/11/2025: Juventus vs OL Lyonnes (18:45)
10/12/2025: Man Utd vs OL Lyonnes
17/12/2025: OL Lyonnes vs Atlético de Madrid
Paris FC league phase fixtures
07/10/2025: Paris FC vs OH Leuven
15/10/2025: Chelsea vs Paris FC
11/11/2025: Real Madrid vs Paris FC
19/11/2025: Paris FC vs Benfica
10/12/2025: Vålerenga vs Paris FC (18:45)
17/12/2025: Paris FC vs Barcelona
Paris Saint-Germain league phase fixtures
08/10/2025: Wolfsburg vs Paris Saint-Germain
16/10/2025: Paris Saint-Germain vs Real Madrid
12/11/2025: Man Utd vs Paris Saint-Germain
20/11/2025: Paris Saint-Germain vs Bayern München
09/12/2025: Paris Saint-Germain vs OH Leuven
17/12/2025: Benfica vs Paris Saint-Germain
Real Madrid league phase fixtures
08/10/2025: Real Madrid vs Roma (18:45)
16/10/2025: Paris Saint-Germain vs Real Madrid
11/11/2025: Real Madrid vs Paris FC
19/11/2025: Arsenal vs Real Madrid
09/12/2025: Real Madrid vs Wolfsburg
17/12/2025: Twente vs Real Madrid
Roma league phase fixtures
08/10/2025: Real Madrid vs Roma (18:45)
15/10/2025: Roma vs Barcelona
11/11/2025: Roma vs Vålerenga (18:45)
20/11/2025: OH Leuven vs Roma
10/12/2025: Chelsea vs Roma
17/12/2025: Roma vs St. Pölten
St. Pölten league phase fixtures
08/10/2025: St. Pölten vs Atlético de Madrid
15/10/2025: OL Lyonnes vs St. Pölten (18:45)
11/11/2025: St. Pölten vs Chelsea
19/11/2025: Vålerenga vs St. Pölten
09/12/2025: St. Pölten vs Juventus (18:45)
17/12/2025: Roma vs St. Pölten
Twente league phase fixtures
08/10/2025: Twente vs Chelsea (18:45)
15/10/2025: OH Leuven vs Twente
12/11/2025: Benfica vs Twente
20/11/2025: Twente vs Atlético de Madrid (18:45)
09/12/2025: Arsenal vs Twente
17/12/2025: Twente vs Real Madrid
Vålerenga league phase fixtures
08/10/2025: Man Utd vs Vålerenga
15/10/2025: Vålerenga vs Wolfsburg (18:45)
11/11/2025: Roma vs Vålerenga (18:45)
19/11/2025: Vålerenga vs St. Pölten
10/12/2025: Vålerenga vs Paris FC (18:45)
17/12/2025: Bayern München vs Vålerenga
Wolfsburg league phase fixtures
08/10/2025: Wolfsburg vs Paris Saint-Germain
15/10/2025: Vålerenga vs Wolfsburg (18:45)
11/11/2025: OL Lyonnes vs Wolfsburg
19/11/2025: Wolfsburg vs Man Utd (18:45)
09/12/2025: Real Madrid vs Wolfsburg
17/12/2025: Wolfsburg vs Chelsea