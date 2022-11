Stanković, Tadić, Savićević: Who are Serbia's top UEFA Champions League performers?

Most appearances by Serbian players in the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League (including qualifying)

93: Dejan Stanković (Lazio, Inter)

72: Saša Ilić (Partizan, Galatasaray, Salzburg)

68: Predrag Djordjević (Olympiacos)

64: Branislav Ivanović (Chelsea, Zenit)

60: Aleksandar Kolarov (Lazio, Man City, Roma, Inter)

59: Nemanja Matić (Benfica, Chelsea, Man United)

55: Ljubinko Drulović (Porto, Partizan)

54: Nemanja Vidić (Crvena zvezda, Man United)

53: Mateja Kežman (Partizan, PSV, Chelsea, Fenerbahçe, BATE Borisov)

51: Siniša Mihajlović (Vojvodina, Crvena zvezda, Lazio, Inter)

Top-scoring Serbian players in the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League (including qualifying)

Siniša Mihajlović celebrates a 2001 goal for Lazio ©Getty Images

17: Borivoje Kostić (Crvena zvezda)

16: Dušan Tadić (Ajax)

12: Siniša Mihajlović (Vojvodina, Crvena zvezda, Lazio, Inter)

12: Dejan Savićević (Crvena zvezda, AC Milan, Rapid Wien)

12: Dejan Stanković (Lazio, Inter)

11: Predrag Djordjević (Olympiacos)

11: Saša Ilić (Partizan, Galatasaray, Salzburg)

11: Mateja Kežman (Partizan, PSV, Chelsea, Fenerbahçe, BATE Borisov)

11: Vladimir Kovačević (Partizan, Nantes)

Most appearances by Serbian players in UEFA club competition*

Saša Ilić in action for Partizan in 2003 ©AFP/Getty Images

129: Saša Ilić (Partizan, Galatasaray, Salzburg)

120: Dejan Stanković (Crvena zvezda, Lazio, Inter)

112: Branislav Ivanović (OFK Beograd, Lokomotiv Moskva, Chelsea, Zenit)

91: Mateja Kežman (Partizan, PSV, Chelsea, Fenerbahçe, Paris, BATE Borisov)

88: Miralem Sulejmani (Heereneen, Ajax, Benfica, Young Boys)

85: Danko Lazović (Partizan, Feyenoord, Leverkusen, PSV, Zenit, Fehérvár)

85: Nemanja Matić (Benfica, Chelsea, Man United, Roma)

83: Predrag Djordjević (Olympiacos)

83: Aleksandar Kolarov (OFK Beograd, Lazio, Man City, Roma, Inter)

83: Mladen Krstajić (Partizan, Werder Bremen, Schalke)

Top-scoring Serbian players in UEFA club competition*

Darko Kovačević celebrates a 2007 goal for Olympiacos ©Getty Images

27: Darko Kovačević (Crvena zvezda, Real Sociedad, Juventus, Lazio, Olympiacos)

26: Mateja Kežman (Partizan, PSV, Chelsea, Fenerbahçe, Paris, BATE Borisov)

24: Dušan Tadić (Vojvodina, Twente, Southampton, Ajax)

21: Dejan Savićević (Crvena zvezda, AC Milan, Rapid Wien)

21: Dušan Savić (Crvena zvezda)

21: Nikola Žigić (Crvena zvezda, Valencia, Birmingham)

20: Saša Ilić (Partizan, Galatasaray, Salzburg)

20: Nenad Mirosavljević (Smederevo, Partizan, APOEL, Čukarički)

19: Miroslav Radović (Partizan, Legia Warszawa)

18: Danko Lazović (Partizan, Feyenoord, Leverkusen, PSV, Zenit, Fehérvár)



Notable firsts



Crvena zvezda celebrate winning the European Cup in 1991 ©Bob Thomas/Getty Images

First Serbians to play in a European Cup Winners' Cup final

Petar Radenković and Stevan Bena (West Ham 2-0 1860 München, 1964/65)

First Serbian club to reach the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League final

Partizan (1965/66, lost 2-1 to Real Madrid)

First Serbian to appear in European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League win

Velibor Vasović (Ajax 2-0 Panathinaikos, 1970/71)



First Serbian to appear in a UEFA Cup/UEFA Europa League final win

Mladen Ramljak (Tottenham Hotspur 2-4 agg Feyenoord, 1973/74)

First Serbian club to reach the UEFA Cup/UEFA Europa League final

Crvena zvezda (1978/79, lost 2-1 agg to Mönchengladbach)

Only Serbian club to win the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League

Crvena zvezda (1990/91, won 5-3 on pens after 0-0 draw with Marseille)

Only Serbian players to appear in a UEFA Cup/UEFA Europa League final winSiniša Mihajlović and Dejan Stanković (1998/99, Mallorca 1-2 Lazio)

Serbian coach Vujadin Boškov steered Sampdoria to glory in the 1989/90 Cup Winners' Cup

*UEFA club competitions means European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League, UEFA Cup/UEFA Europa League, Europa Conference League, European/South American Cup, UEFA Cup Winners' Cup, UEFA Super Cup and UEFA Intertoto Cup