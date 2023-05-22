Bülent Korkmaz, Emre Belozoğlu, Burak Yılmaz, Arda Turan: Who are Türkiye's top UEFA Champions League performers?
Monday, May 22, 2023
Article summary
With Istanbul's Atatürk Olympic Stadium staging the UEFA Champions League final on 10 June, meet the Turkish players who have had the biggest impact in Europe's club competitions.
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With Türkiye staging this season's UEFA Champions League final on 10 June, UEFA.com celebrates the Turkish players, clubs and coaches who have made the biggest impact in European club football.
Most appearances by a Turkish player in the European Cup/Champions League (including qualifying)
74 Bülent Korkmaz (Galatasaray)
67 Arif Erdem (Galatasaray)
65 Ergün Penbe (Galatasaray)
59 Hasan Şaş (Galatasaray)
57 Emre Belozoğlu (Galatasaray, Inter, Fenerbahçe, İstanbul Başakşehir)
55 Hakan Şükür (Galatasaray, Inter)
51 Suat Kaya (Galatasaray)
49 Hakan Ünsal (Galatasaray)
46 Burak Yılmaz (Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, LOSC Lille)
46 Ümit Davala (Galatasaray, Werder Bremen)
Top-scoring Turkish players in the European Cup/Champions League (including qualifying)
22 Hakan Şükür (Galatasaray, Inter)
13 Burak Yılmaz (Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray, LOSC Lille)
12 Metin Oktay (Galatasaray)
12 Arif Erdem (Galatasaray)
11 Arda Turan (Galatasaray, Atlético, Barcelona, İstanbul Başakşehir)
9 Ümit Karan (Galatasaray)
8 Hakan Çalhanoğlu (Leverkusen, Inter)
8 Semih Şentürk (Fenerbahçe)
7 Tuncay Şanlı (Fenerbahçe)
6 Tanju Çolak (Galatasaray)
6 Oktay Derelioğlu (Beşiktaş, Fenerbahçe)
6 Hasan Şaş (Galatasaray)
6 Ümit Davala (Galatasaray, Werder Bremen)
Most appearances by Turkish players in UEFA club competition*
114 Emre Belozoğlu (Galatasaray, Inter, Newcastle, Fenerbahçe, Atlético, İstanbul Başakşehir)
105 Mehmet Topal (Galatasaray, Valencia, Fenerbahçe, İstanbul Başakşehir, Beşiktaş)
101 Bülent Korkmaz (Galatasaray)
94 Hakan Şükür (Sakaryaspor, Galatasaray, Inter)
91 Arda Turan (Galatasaray, Atlético, Barcelona, İstanbul Başakşehir)
88 Volkan Demirel (Fenerbahçe)
87 Arif Erdem (Galatasaray)
83 Hasan Şaş (Galatasaray)
81 Okan Buruk (Galatasaray, Inter, Beşiktaş)
79 Ergün Penbe (Galatasaray)
Top-scoring Turkish players in UEFA club competition*
38 Hakan Şükür (Sakaryaspor, Galatasaray, Inter)
24 Hami Mandıralı (Trabzonspor, Schalke, MKE Ankaragücü)
19 Arda Turan (Galatasaray, Atlético, Barcelona, İstanbul Başakşehir)
17 Hakan Çalhanoğlu (Leverkusen, Milan, Inter)
16 Arif Erdem (Galatasaray)
16 Burak Yılmaz (Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Galatasaray)
16 Oktay Derelioğlu (Beşiktaş, Fenerbahçe)
15 Metin Oktay (Galatasaray)
14 Gökdeniz Karadeniz (Trabzonspor, Rubin Kazan)
13 Ümit Karan (Galatasaray)
Only Turkish players to appear in a European Cup/Champions League final
Yıldıray Baştürk (Leverkusen 1-2 Real Madrid, 2002)
Hamit Altıntop (Bayern 0-2 Inter, 2010)
Nuri Şahin (Dortmund 1-2 Bayern, 2013)
First Turkish players to feature in a UEFA final
Can Bartu (Fiorentina 1-1 Atlético, 1962 European Cup Winners' Cup)
Özcan Arkoç (Hamburg 0-2 Milan, 1968 European Cup Winners' Cup)
Last Turkish player to feature in a UEFA final
Orkun Kökçü (Roma 1-0 Feyenoord, 2022 Europa Conference League)
First Turkish side/Turkish players/Turkish coach to win a UEFA final
Turkish team: Galatasaray (2000 UEFA Cup, 2000 UEFA Super Cup)
Turkish players: Bülent Korkmaz, Ergün Penbe, Okan Buruk, Ümit Davala, Suat Kaya, Arif Erdem, Hakan Şükür, Hakan Ünsal, Ahmet Yıldırım, Hasan Şaş
Unused Turkish substitutes: Kerem İnan, Fatih Akyel, Mehmet Yozgatlı
Coach: Fatih Terim
Only Turkish players to win a UEFA final with a foreign club
Fatih Tekke (Zenit, 2008 UEFA Cup)
Arda Turan (Atlético, 2012 UEFA Europa League, 2012 UEFA Super Cup)
First Turkish coach to feature in a UEFA final
Arkoç Özcan (Hamburg, 1977 UEFA Super Cup)
Most appearances by Turkish clubs in the Champions League
Galatasaray P177 W57 D43 L77 F215 A279
Fenerbahçe P107 W32 D21 L54 F120 A179
Beşiktaş P89 W27 D19 L43 F89 A153
Trabzonspor P30 W10 D8 L12 F25 A36
Most games by Turkish clubs in UEFA club competition*
Galatasaray P302 W106 D81 L115 F401 A448
Fenerbahçe P254 W95 D55 A104 F326 A367
Beşiktaş P230 W84 D47 A99 F299 A346
Trabzonspor P149 W54 D37 L58 F190 A205
*UEFA club competitions means European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League, UEFA Cup/UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, European/South American Cup, UEFA Cup Winners' Cup, UEFA Super Cup and UEFA Intertoto Cup