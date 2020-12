Champions League fixtures and results

Round of 16

Borussia Mönchengladbach vs Manchester City

Lazio (vs Bayern

Atlético vs Chelsea

Leipzig vs Liverpool

Porto vs Juventus

Barcelona vs Paris

Sevilla vs Borussia Dortmund

Atalanta vs Real Madrid

First legs: 16/17 & 23/24 February

Second legs: 9/10 & 16/17 March

The exact match schedule will be confirmed in due course.

Group stage

Matchday 6

Watch the best goals from Matchday 6

Wednesday 9 December

Group A: Bayern 2-0 Lokomotiv Moskva, Salzburg 0-2 Atlético de Madrid

Group B: Real Madrid 2-0 Mönchengladbach, Internazionale 0-0 Shakhtar Donetsk

Group C: Manchester City 3-0 Marseille, Olympiacos 0-2 Porto

Group D: Ajax 0-1 Atalanta, Midtjylland 1-1 Liverpool

Group H: Paris 5-1 İstanbul Başakşehir

Tuesday 8 December

Group E: Chelsea 1-1 Krasnodar, Rennes 1-3 Sevilla

Group F: Zenit 1-2 Dortmund, Lazio 1-1 Club Brugge

Group G: Barcelona 0-3 Juventus, Dynamo Kyiv 1-0 Ferencváros

Group H: Leipzig 3-2 Manchester United

Matchday 5

Champions League Matchday 5 best goals

Wednesday 2 December

Group E: Krasnodar 1-0 Rennes, Sevilla 0-4 Chelsea

Group F: Dortmund 1-1 Lazio, Club Brugge 3-0 Zenit

Group G: Juventus 3-0 Dynamo Kyiv, Ferencváros 0-3 Barcelona

Group H: İstanbul Başakşehir 3-4 Leipzig, Manchester United 1-3 Paris

Tuesday 1 December

Group A: Lokomotiv Moskva 1-3 Salzburg, Atlético de Madrid 1-1 Bayern

Group B: Shakhtar Donetsk 2-0 Real Madrid, Mönchengladbach 2-3 Internazionale

Group C: Marseille 2-1 Olympiacos, Porto 0-0 Manchester City

Group D: Liverpool 1-0 Ajax, Atalanta 1-1 Midtjylland

Matchday 4

Champions League Matchday 4 best goals

Wednesday 25 November

Group A: Atlético de Madrid 0-0 Lokomotiv Moskva, Bayern 3-1 Salzburg

Group B: Mönchengladbach 4-0 Shakhtar Donetsk, Internazionale 0-2 Real Madrid

Group C: Olympiacos 0-1 Manchester City, Marseille 0-2 Porto

Group D: Liverpool 0-2 Atalanta, Ajax 3-1 Midtjylland

Tuesday 24 November

Group E: Krasnodar 1-2 Sevilla, Rennes 1-2 Chelsea

Group F: Lazio 3-1 Zenit, Dortmund 3-0 Club Brugge

Group G: Dynamo Kyiv 0-4 Barcelona, Juventus 2-1 Ferencváros

Group H: Manchester United 4-1 İstanbul Başakşehir, Paris 1-0 Leipzig

Matchday 3

Watch the best Matchday 3 goals

Wednesday 4 November

Group E: Sevilla 3-2 Krasnodar, Chelsea 3-0 Rennes

Group F: Zenit 1-1 Lazio, Club Brugge 0-3 Dortmund

Group G: Barcelona 2-1 Dynamo Kyiv, Ferencváros 1-4 Juventus

Group H: İstanbul Başakşehir 2-1 Manchester United, Leipzig 2-1 Paris

Tuesday 3 November

Group A: Lokomotiv Moskva 1-1 Atlético de Madrid, Salzburg 2-6 Bayern

Group B: Shakhtar Donetsk 0-6 Mönchengladbach, Real Madrid 3-2 Internazionale

Group C: Manchester City 3-0 Olympiacos, Porto 3-0 Marseille

Group D: Midtjylland 1-2 Ajax, Atalanta 0-5 Liverpool

Matchday 2

Watch the best Matchday 2 goals

Wednesday 28 October

Group E: Krasnodar 0-4 Chelsea, Sevilla 1-0 Rennes

Group F: Dortmund 2-0 Zenit, Club Brugge 1-1 Lazio

Group G: Juventus 0-2 Barcelona, Ferencváros 2-2 Dynamo Kyiv

Group H: İstanbul Başakşehir 0-2 Paris, Manchester United 5-0 Leipzig

Tuesday 27 October

Group A: Lokomotiv Moskva 1-2 Bayern, Atlético de Madrid 3-2 Salzburg

Group B: Shakhtar Donetsk 0-0 Internazionale, Mönchengladbach 2-2 Real Madrid

Group C: Porto 2-0 Olympiacos, Marseille 0-3 Manchester City

Group D: Liverpool 2-0 Midtjylland, Atalanta 2-2 Ajax

Matchday 1

Watch the best goals from Matchday 1

Wednesday 21 October

Group A: Salzburg 2-2 Lokomotiv Moskva, Bayern 4-0 Atlético de Madrid

Group B: Real Madrid 2-3 Shakhtar Donetsk, Internazionale 2-2 Mönchengladbach

Group C: Manchester City 3-1 Porto, Olympiacos 1-0 Marseille

Group D: Ajax 0-1 Liverpool, Midtjylland 0-4 Atalanta

Tuesday 20 October

Group E: Chelsea 0-0 Sevilla, Rennes 1-1 Krasnodar

Group F: Zenit 1-2 Club Brugge, Lazio 3-1 Dortmund

Group G: Dynamo Kyiv 0-2 Juventus, Barcelona 5-1 Ferencváros

Group H: Paris 1-2 Manchester United, Leipzig 2-0 İstanbul Başakşehir

Quarter-finals

Draw: 19 March

First legs: 6/7 April

Second legs: 13/14 April

Semi-finals

Draw: 19 March

First legs: 27/28 April

Second legs: 4/5 May

Final

Atatürk Olimpiyat Stadı, Istanbul: 29 May