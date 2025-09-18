Champions League goalscoring milestones: Erling Haaland quickest to 50

Cristiano Ronaldo and Lionel Messi set a series of goalscoring milestones in their decade-plus of dominance in European football, but while they remain the only players to have scored 100 UEFA Champions League goals, some of their other records in the world's elite club competition are looking vulnerable.

Kylian Mbappé and Erling Haaland have their sights on establishing new marks as they set out their stall to be the top strikers of the 2020s. Haaland became the latest to set a new landmark, reaching 50 goals in the competition in less games than any other player, during Manchester City's Matchday 1 fixture against Napoli in the 2025/26 season.

Mbappé's Matchday 5 strike for new club Real Madrid in 2024/25 was his 50th goal in the Champions League on his 79th appearance; he now has 57 in 88.

Haaland has scored 50 goals in 49 Champions League games, becoming the fastest player to 30 goals, surpassing the previous best of Ruud van Nistelrooy, who reached that tally in 34 games, 40, in 35 games – ten less than the Dutchman – and now 50, his 49-game total 13 quicker than Van Nistelrooy.

Robert Lewandowski's only record so far is that he scored his first 80 Champions League goals in 100 games (two fewer than it took Messi to reach the same mark).

Fewest appearances to reach 20 Champions League goals

14: Erling Haaland

24: Harry Kane

26: Alessandro Del Piero

27: Ruud van Nistelrooy

28: Filippo Inzaghi

32: Mario Gomez

33: Rivaldo

33: Jardel

34: Karim Benzema

35: Marco Simone

Youngest players to reach 20 Champions League goals

Erling Haaland: 20 years 231 days

Kylian Mbappé: 21 years 355 days

Lionel Messi: 22 years 266 days

Raúl González: 22 years 297 days

Rodrygo: 23 years 99 days

Alessandro Del Piero: 23 years 157 days

Karim Benzema: 23 years 282 days

Wayne Rooney: 24 years 157 days

Thomas Müller: 24 years 159 days

Andriy Shevchenko: 24 years 165 days

Cristiano Ronaldo: 24 years 306 days

Fewest appearances to reach 30 Champions League goals

25: Erling Haaland

34: Ruud van Nistelrooy

45: Harry Kane

46: Robert Lewandowski

48: Lionel Messi

49: Neymar

49: Edinson Cavani

49: Filippo Inzaghi

50: Karim Benzema

51: Kylian Mbappé

56: Didier Drogba

57: Raúl González

Youngest players to reach 30 Champions League goals

Erling Haaland: 22 years 236 days

Kylian Mbappé: 22 years 352 days

Lionel Messi: 23 years 131 days

Raúl González: 24 years 91 days

Karim Benzema: 25 years 105 days

Thomas Müller: 26 years 3 days

Thierry Henry: 26 years 206 days

Neymar: 26 years 240 days

Cristiano Ronaldo: 26 years 270 days

Ruud van Nistelrooy: 26 years 296 days

Robert Lewandowski: 27 years 110 days

Fewest appearances to reach 40 Champions League goals

35: Erling Haaland

45: Ruud van Nistelrooy

57: Harry Kane

59: Kylian Mbappé

61: Lionel Messi

61: Robert Lewandowski

65: Neymar

67: Karim Benzema

69: Filippo Inzaghi

72: Andriy Shevchenko

72: Sergio Agüero

73: Thierry Henry

Youngest players to reach 40 Champions League goals

Erling Haaland: 23 years 130 days

Kylian Mbappé: 23 years 317 days

Lionel Messi: 24 years 130 days

Raúl González: 25 years 258 days

Karim Benzema: 26 years 307 days

Cristiano Ronaldo: 27 years 241 days

Thomas Müller: 28 years 35 days

Ruud van Nistelrooy: 28 years 125 days

Thierry Henry: 28 years 188 days

Robert Lewandowski: 28 years 240 days

Neymar: 28 years 308 days

Fewest appearances to reach 50 Champions League goals

49: Erling Haaland

62: Ruud van Nistelrooy

66: Lionel Messi

77: Robert Lewandowski

79: Kylian Mbappé

88: Karim Benzema

91: Cristiano Ronaldo

97: Raúl González

103: Thierry Henry

130: Thomas Müller

Youngest players to reach 50 Champions League goals

Lionel Messi: 24 years 284 days

Erling Haaland: 25 years 59 days

Kylian Mbappé: 25 years 356 days

Cristiano Ronaldo: 28 years 78 days

Raúl González: 28 years 93 days

Karim Benzema: 28 years 354 days

Robert Lewandowski: 30 years 98 days

Ruud van Nistelrooy: 31 years 79 days

Thierry Henry: 31 years 234 days

Thomas Müller: 32 years 86 days

Fewest appearances to reach 60 Champions League goals

80: Lionel Messi

85: Robert Lewandowski

98: Cristiano Ronaldo

111: Karim Benzema

115: Raúl González

Youngest players to reach 60 Champions League goals

Lionel Messi: 26 years 86 days

Cristiano Ronaldo: 29 years 21 days

Raúl González: 30 years 237 days

Karim Benzema: 31 years 56 days

Robert Lewandowski: 31 years 97 days

Fewest appearances to reach 70 Champions League goals

90: Lionel Messi

93: Robert Lewandowski

106: Cristiano Ronaldo

126: Karim Benzema

139: Raúl González

Youngest players to reach 70 Champions League goals

Lionel Messi: 27 years 134 days

Cristiano Ronaldo: 29 years 259 days

Robert Lewandowski: 32 years 74 days

Karim Benzema: 33 years 87 days

Raúl González: 33 years 282 days

Fewest appearances to reach 80 Champions League goals

100: Robert Lewandowski

102: Lionel Messi

116: Cristiano Ronaldo

138: Karim Benzema

Youngest players to reach 80 Champions League goals

Lionel Messi: 28 years 168 days

Cristiano Ronaldo: 30 years 222 days

Robert Lewandowski: 33 years 73 days

Karim Benzema: 34 years 108 days

Fewest appearances to reach 90 Champions League goals

109: Lionel Messi

110: Robert Lewandowski

123: Cristiano Ronaldo

149: Karim Benzema

Youngest players to reach 90 Champions League goals

Lionel Messi: 29 years 130 days

Cristiano Ronaldo: 31 years 32 days

Robert Lewandowski: 34 years 52 days

Karim Benzema: 34 years 114 days

Fewest appearances to reach 100 Champions League goals

123: Lionel Messi

125: Robert Lewandowski

137: Cristiano Ronaldo

Youngest players to reach 100 Champions League goals

Lionel Messi: 30 years 263 days

Cristiano Ronaldo: 32 years 72 days

Robert Lewandowski: 36 years 97 days