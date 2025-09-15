Champions League Matchday 1 possible line-ups and team news

We give Fantasy Football managers a helping hand by predicting the line-ups for this week's UEFA Champions League league phase games.

We've also got the details of which players are suspended and who are injury doubts ahead of the matches.

Play Fantasy Football

Tuesday 16 September

Athletic Club: Simón; Areso, Vivian, Paredes, Yuri; De Galarreta, Jauregizar, Sancet; I.Williams, Berenguer, Sannadi

Out: N. Williams (muscular), Prados (knee)

Doubtful: Lekue (muscular)

Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Lewis-Skelly; Zubimendi, Merino, Rice; Madueke, Gyökeres, Martinelli

Out: Saka (hamstring), Havertz (knee), Nørgaard (muscular)

Doubtful: Ødegaard (shoulder), Saliba (ankle)

PSV Eindhoven: Kovář; Dest, Flamingo, Schouten, Sildillia; Saibari, Til, Veerman; Perišić, Pepi, Van Bommel

Out: Mauro Júnior (ankle)

Doubtful: Obispo (head)

Union Saint-Gilloise: Scherpen; Sykes, Leysen, Burgess; Khalaili, Rasmussen, Zorgane, Niang; David, Ait El Hadj, Rodríguez

Out: Raul Florucz (suspended), Van de Perre (back), Boufal (hamstring), Fuseini (ankle)

Doubtful: Mac Allister (muscular)

Juventus: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Koopmeiners; Kenan Yıldız; David

Out: Miretti (thigh)

Doubtful: Francisco Conceição (muscular), Zhegrova (fitness)



Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Couto, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier

Out: Can (thigh), Fábio Silva (hamstring), Schlotterbeck (knee), Süle (calf)

Doubtful: Anselmino (fitness), Brandt (wrist)

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Valverde; Mastantuono, Güler, Rodrygo; Mbappé

Out: Bellingham (shoulder), Endrick (hamstring), Mendy (thigh), Rüdiger (thigh)

Doubtful: Camavinga (fitness)



Marseille: Rulli; Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson; Kondogbia, Højbjerg; Greenwood, Nadir, Weah; Aubameyang

Out: Igor Paixão (muscle strain)

Doubtful: Aguerd (concussion), Gouiri (shoulder)



Benfica: Trubin; Tomás Araújo, Otamendi, António Silva, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis

Out: Bah (knee), Manu Silva (knee), Nuno Félix (knee), Bruma (achilles), Dedić (knee), Lukebakio (fitness)

Doubtful: None



Qarabağ: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Janković; Andrade, Kady, Zoubir; Akhundzade

Out: None

Doubtful: None



Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Sarr, Bentancur, Bergvall; Kudus, Richarlison, Simons

Out: None

Doubtful: Solanke (ankle)



Villarreal: Júnior; Mouriño, Foyth, Veiga, Cardona; Pépé, Gueye, Comesaña, Buchanan; Ayoze Pérez, Mikautadze

Out: Kambwala (hamstring), Gerard Moreno (hamstring)

Doubtful: None



Lowdown on all 36 teams

Wednesday 17 September

Olympiacos: Paschalakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Hezze; Strefezza, Scipioni, Chiquinho; El Kaabi

Out: Tzolakis (suspended), Yaremchuk (calf), Martins (knee)

Doubtful: None



Pafos: Michael; Correia, Goldar, Luckassen, Pileas; Pêpê, Šunjić; Oršić, Dragomir, Bruno; Anderson

Out: None

Doubtful: None

Slavia Praha: Staněk; Holeš, Ogbu, Zima; Douděra, Zafeiris, Dorley, Sadílek; Kušej, Provod; Chorý

Out: None

Doubtful: ﻿Bořil (unspecified), Ogbu (muscle)



Bodø/Glimt: Haikin; Riisnæs, Gundersen, Bjørtuft, Sjøvold; Evjen, Berg, Auklend; Jørgensen, Brynhildsen, Hauge

Out: Blomberg (ligament)

Doubtful: Høgh (uspecified), Aleesami (unspecified)



Ajax: Jaroš; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Regeer; Berghuis, Weghorst, Godts

Out: Van den Boomen (back)

Doubtful: None



Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez

Out: None

Doubtful: None



Bayern München: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry, Díaz; Kane

Out: Davies (knee), Ito (foot), Musiala (ankle)

Doubtful: Guerreiro (muscle)



Chelsea: Sánchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Fernández, Caicedo; Neto, Palmer, Gittens; João Pedro

Out: Colwill (knee), Delap (hamstring), Essugo (thigh)

Doubtful: Badiashile (muscular), Lavia (muscular)



Liverpool: Alisson Becker; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitiké

Out: Jones (unspecified)

Doubtful: Mac Allister (ankle)



Atleti: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Barrios, Koke; Simeone, Griezmann, González; Álvarez

Out: Almada (muscular), Álex Baena (fitness)

Doubtful: Álvarez (knock), Giménez (hamstring), González (unspecified), Hancko (ankle), Le Normand (muscular)



Paris Saint-Germain: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Mbaye, Gonçalo Ramos, Barcola

Out: Dembélé (hamstring), Doué (calf)

Doubtful: Beraldo (ankle), Kvaratskhelia (calf), Lee (muscle)



Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pašalić, Zalewski; Maldini, De Ketelaere; Krstović

Out: Kolašinac (knee), Éderson (meniscus)

Doubtful: Scamacca (knee)



All the league phase fixtures

Thursday 18 September

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Meijer; Onyedika, Stanković, Vanaken; Forbs, Tzolis; Tresoldi

Out: Reis (illness), Vermant (leg)

Doubtful: Seys (hamstring), Vetlesen (illness)



Monaco: Köhn; Teze, Dier, Mawissa, Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche, Biereth, Minamino; Balogun

Out: Hradecky (knee), Pogba (fitness)

Doubtful: Fati (fitness), Golovin (hamstring), Idumbo (hip), Vanderson (calf)



Copenhagen: Kotarski; Huescas, Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Delaney, Clem, Achouri; Elyounoussi, Moukoko

Out: Mattsson (ankle), Moalem (hip), Højer (unspecified)

Doubtful: None



Leverkusen: Flekken; Quansah, Badé, Tapsoba; Vázquez, García, Andrich, Grimaldo; Tella, Tillman; Schick

Out: Palacios (thigh)

Doubtful: Arthur (illness)



Frankfurt: Zetterer; Brown, Collins, Koch, Theate; Højlund, Chaïbi; Doan, Uzun, Bahoya; Burkardt

Out: Kristensen (muscular)

Doubtful: Götze (muscular), Larsson (illness)



Galatasaray: Çakır; Sallai, Sánchez, Bardakçı, Elmalı; Torreira, Sara; Sané, Gündoğan, Akgün; Icardi

Out: None

Doubtful: Osimhen (ankle)



Manchester City: Donnarumma; Lewis, Dias, Áke, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Doku; Haaland

Out: Marmoush (knee), Stones (muscular), Cherki (thigh), Ait-Nouri (ankle), Kovačić (achilles)

Doubtful: Bettinelli (knock)



Napoli: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund

Out: Rrahmani (muscular)

Doubtful: None



Newcastle: Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade, Barnes

Out: Ramsey (ankle), Wissa (knee)

Doubtful: none



Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Martín; Casadó, Pedri; Raphinha, Fermín López, Torres; Lewandowski

Out: Balde (calf), Gavi (knee), Ter Stegen (back)

Doubtful: De Jong (hip), Yamal (groin)



Sporting CP: João Virgínia; Vagiannidis, Inácio, Debast, Mangas; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincão, Pedro Gonçalves; Suárez

Out: Nuno Santos (knee), Daniel Bragança (knee), Morita (muscular), Diomande (muscular), Catamo (muscular)

Doubtful: Rui Silva (thigh)



Kairat Almaty: Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Arad, Kassabulat, Glazer; Satpayev, Edmilson, Jorginho

Out: Zarutskiy (knee), Anarbekov (jaw), Zaria (knee)

Doubtful: None



Download: Champions League app