Champions League Official Live football scores & Fantasy
Get
UEFA.com works better on other browsers
For the best possible experience, we recommend using Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Champions League Matchday 1 possible line-ups and team news

Monday, September 15, 2025

Who's likely to start and who is unavailable or doubtful? We predict the Matchday 1 line-ups.

Benfica's Greek forward Vangelis Pavlidis (right) is set to be in action on Tuesday against Qarabag
Benfica's Greek forward Vangelis Pavlidis (right) is set to be in action on Tuesday against Qarabag AFP via Getty Images

We give Fantasy Football managers a helping hand by predicting the line-ups for this week's UEFA Champions League league phase games.

We've also got the details of which players are suspended and who are injury doubts ahead of the matches.

Play Fantasy Football

Tuesday 16 September

Athletic Club vs Arsenal (18:45 CET)

Athletic Club: Simón; Areso, Vivian, Paredes, Yuri; De Galarreta, Jauregizar, Sancet; I.Williams, Berenguer, Sannadi
Out: N. Williams (muscular), Prados (knee)
Doubtful: Lekue (muscular)

Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Lewis-Skelly; Zubimendi, Merino, Rice; Madueke, Gyökeres, Martinelli
Out: Saka (hamstring), Havertz (knee), Nørgaard (muscular)
Doubtful: Ødegaard (shoulder), Saliba (ankle)

PSV Eindhoven vs Union Saint-Gilloise (18:45 CET)

PSV Eindhoven: Kovář; Dest, Flamingo, Schouten, Sildillia; Saibari, Til, Veerman; Perišić, Pepi, Van Bommel
Out: Mauro Júnior (ankle)
Doubtful: Obispo (head)

Union Saint-Gilloise: Scherpen; Sykes, Leysen, Burgess; Khalaili, Rasmussen, Zorgane, Niang; David, Ait El Hadj, Rodríguez
Out: Raul Florucz (suspended), Van de Perre (back), Boufal (hamstring), Fuseini (ankle)
Doubtful: Mac Allister (muscular)

Juventus vs Borussia Dortmund

Juventus: Di Gregorio; Gatti, Bremer, Kelly; Kalulu, Locatelli, Thuram, Cambiaso, Koopmeiners; Kenan Yıldız; David
Out: Miretti (thigh)
Doubtful: Francisco Conceição (muscular), Zhegrova (fitness)

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Couto, Bellingham, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Guirassy, Beier
Out: Can (thigh), Fábio Silva (hamstring), Schlotterbeck (knee), Süle (calf)
Doubtful: Anselmino (fitness), Brandt (wrist)

Real Madrid vs Marseille

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Huijsen, Alaba, Carreras; Tchouaméni, Valverde; Mastantuono, Güler, Rodrygo; Mbappé
Out: Bellingham (shoulder), Endrick (hamstring), Mendy (thigh), Rüdiger (thigh)
Doubtful: Camavinga (fitness)

Marseille: Rulli; Murillo, Pavard, Aguerd, Emerson; Kondogbia, Højbjerg; Greenwood, Nadir, Weah; Aubameyang
Out: Igor Paixão (muscle strain)
Doubtful: Aguerd (concussion), Gouiri (shoulder)

Benfica vs Qarabağ

Benfica: Trubin; Tomás Araújo, Otamendi, António Silva, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis
Out: Bah (knee), Manu Silva (knee), Nuno Félix (knee), Bruma (achilles), Dedić (knee), Lukebakio (fitness)
Doubtful: None

Qarabağ: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Bicalho, Janković; Andrade, Kady, Zoubir; Akhundzade
Out: None
Doubtful: None

Tottenham vs Villarreal

Tottenham: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Spence; Sarr, Bentancur, Bergvall; Kudus, Richarlison, Simons
Out: None
Doubtful: Solanke (ankle)

Villarreal: Júnior; Mouriño, Foyth, Veiga, Cardona; Pépé, Gueye, Comesaña, Buchanan; Ayoze Pérez, Mikautadze
Out: Kambwala (hamstring), Gerard Moreno (hamstring)
Doubtful: None

Lowdown on all 36 teams

Wednesday 17 September

Olympiacos vs Pafos (18:45 CET)

Olympiacos: Paschalakis; Costinha, Retsos, Pirola, Ortega; Mouzakitis, Hezze; Strefezza, Scipioni, Chiquinho; El Kaabi
Out: Tzolakis (suspended), Yaremchuk (calf), Martins (knee)
Doubtful: None

Pafos: Michael; Correia, Goldar, Luckassen, Pileas; Pêpê, Šunjić; Oršić, Dragomir, Bruno; Anderson
Out: None
Doubtful: None

Slavia Praha vs Bodø/Glimt (18:45 CET)

Slavia Praha: Staněk; Holeš, Ogbu, Zima; Douděra, Zafeiris, Dorley, Sadílek; Kušej, Provod; Chorý
Out: None
Doubtful: ﻿Bořil (unspecified), Ogbu (muscle)

Bodø/Glimt: Haikin; Riisnæs, Gundersen, Bjørtuft, Sjøvold; Evjen, Berg, Auklend; Jørgensen, Brynhildsen, Hauge
Out: Blomberg (ligament)
Doubtful: Høgh (uspecified), Aleesami (unspecified)

Ajax vs Inter

Ajax: Jaroš; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Klaassen, Taylor, Regeer; Berghuis, Weghorst, Godts
Out: Van den Boomen (back)
Doubtful: None

Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez
Out: None
Doubtful: None

Bayern München vs Chelsea

Bayern München: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry, Díaz; Kane
Out: Davies (knee), Ito (foot), Musiala (ankle)
Doubtful: Guerreiro (muscle)

Chelsea: Sánchez; James, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; Fernández, Caicedo; Neto, Palmer, Gittens; João Pedro
Out: Colwill (knee), Delap (hamstring), Essugo (thigh)
Doubtful: Badiashile (muscular), Lavia (muscular)

Liverpool vs Atlético de Madrid

Liverpool: Alisson Becker; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez; Gravenberch, Mac Allister; Salah, Wirtz, Gakpo; Ekitiké
Out: Jones (unspecified)
Doubtful: Mac Allister (ankle)

Atleti: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Ruggeri; Barrios, Koke; Simeone, Griezmann, González; Álvarez
Out: Almada (muscular), Álex Baena (fitness)
Doubtful: Álvarez (knock), Giménez (hamstring), González (unspecified), Hancko (ankle), Le Normand (muscular)

Paris Saint-Germain vs Atalanta

Paris Saint-Germain: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Mbaye, Gonçalo Ramos, Barcola
Out: Dembélé (hamstring), Doué (calf)
Doubtful: Beraldo (ankle), Kvaratskhelia (calf), Lee (muscle)

Atalanta: Carnesecchi; Scalvini, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Pašalić, Zalewski; Maldini, De Ketelaere; Krstović
Out: Kolašinac (knee), Éderson (meniscus)
Doubtful: Scamacca (knee)

All the league phase fixtures

Thursday 18 September

Club Brugge vs Monaco (18:45 CET)

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Meijer; Onyedika, Stanković, Vanaken; Forbs, Tzolis; Tresoldi
Out: Reis (illness), Vermant (leg)
Doubtful: Seys (hamstring), Vetlesen (illness)

Monaco: Köhn; Teze, Dier, Mawissa, Henrique; Camara, Zakaria; Akliouche, Biereth, Minamino; Balogun
Out: Hradecky (knee), Pogba (fitness)
Doubtful: Fati (fitness), Golovin (hamstring), Idumbo (hip), Vanderson (calf)

Copenhagen vs Leverkusen (18:45 CET)

Copenhagen: Kotarski; Huescas, Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Delaney, Clem, Achouri; Elyounoussi, Moukoko
Out: Mattsson (ankle), Moalem (hip), Højer (unspecified)
Doubtful: None

Leverkusen: Flekken; Quansah, Badé, Tapsoba; Vázquez, García, Andrich, Grimaldo; Tella, Tillman; Schick
Out: Palacios (thigh)
Doubtful: Arthur (illness)

Frankfurt vs Galatasaray

Frankfurt: Zetterer; Brown, Collins, Koch, Theate; Højlund, Chaïbi; Doan, Uzun, Bahoya; Burkardt
Out: Kristensen (muscular)
Doubtful: Götze (muscular), Larsson (illness)

Galatasaray: Çakır; Sallai, Sánchez, Bardakçı, Elmalı; Torreira, Sara; Sané, Gündoğan, Akgün; Icardi
Out: None
Doubtful: Osimhen (ankle)

Manchester City vs Napoli

Manchester City: Donnarumma; Lewis, Dias, Áke, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Doku; Haaland
Out: Marmoush (knee), Stones (muscular), Cherki (thigh), Ait-Nouri (ankle), Kovačić (achilles)
Doubtful: Bettinelli (knock)

Napoli: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund
Out: Rrahmani (muscular)
Doubtful: None

Newcastle United vs Barcelona

Newcastle: Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton; Elanga, Woltemade, Barnes
Out: Ramsey (ankle), Wissa (knee)
Doubtful: none

Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Martín; Casadó, Pedri; Raphinha, Fermín López, Torres; Lewandowski
Out: Balde (calf), Gavi (knee), Ter Stegen (back)
Doubtful: De Jong (hip), Yamal (groin)

Sporting CP vs Kairat Almaty

Sporting CP: João Virgínia; Vagiannidis, Inácio, Debast, Mangas; Hjulmand, Kochorashvili; Quenda, Trincão, Pedro Gonçalves; Suárez
Out: Nuno Santos (knee), Daniel Bragança (knee), Morita (muscular), Diomande (muscular), Catamo (muscular)
Doubtful: Rui Silva (thigh)

Kairat Almaty: Kalmurza; Tapalov, Martynovich, Sorokin, Mata; Arad, Kassabulat, Glazer; Satpayev, Edmilson, Jorginho
Out: Zarutskiy (knee), Anarbekov (jaw), Zaria (knee)
Doubtful: None

Download: Champions League app
© 1998-2025 UEFA. All rights reserved. Last updated: Monday, September 15, 2025

Selected for you

Lowdown on 2025/26 Champions League
Live 15/09/2025

Lowdown on 2025/26 Champions League

All you need to know about the 71st season of Europe's elite club competition.
Fixtures by team
Live 10/09/2025

Fixtures by team

Each of the 36 teams in this season's tournament have discovered their eight league phase opponents.
Champions League league phase fixtures
Live 15/09/2025

Champions League league phase fixtures

All the fixtures for the league phase of the 2025/26 Champions League.