Champions League Matchday 1 starting line-ups

Thursday, September 18, 2025

We list all 36 of the Matchday 1 line-ups.

Erling Haaland in training on Wednesday
Erling Haaland in training on Wednesday AFP via Getty Images

We give Fantasy Football managers a helping hand by listing all the line-ups for this week's UEFA Champions League league phase games.

Play Fantasy Football

Thursday 18 September

Club Brugge vs Monaco

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordóñez, Mechele, Meijer; Onyedika, Stanković; Carlos Forbs, Vanaken, Tzolis; Tresoldi

Monaco: Köhn; Vanderson, Dier, Mawissa, Caio Henrique; Akliouche, Bamba, Camara, Minamino; Biereth, Balogun

Copenhagen vs Leverkusen

Copenhagen: Kotarski; Huescas, Pereira, Hatzidiakos, Lopez; Larsson, Delaney, Lerager, Achouri; Elyounoussi, Moukoko

Leverkusen: Flekken; Quansah, Badé, Tapsoba; Vázquez, Andrich, Fernández, Grimaldo; Ben Seghir, Tillman; Schick

Frankfurt vs Galatasaray

Frankfurt: Zetterer; Collins, Koch, Theate, Brown; Larsson, Chaibi; Doan, Can Uzun, Knauff; Burkadt

Galatasaray: Çakır; Sallai, Singo, Sánchez, Eren Elmalı; Lemina, Torreira; Sané, Gündoğan, Barış Alper Yılmaz; Yunus Akgün

Manchester City vs Napoli

Manchester City: Donnarumma; Khusanov, Dias, Gvardiol, O'Reilly; Rodri; Bernardo Silva, Reijnders, Foden, Doku; Haaland

Napoli: Milinković-Savić; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Spinazzola; Lobotka; Politano, Anguissa, De Bruyne, McTominay; Højlund

Newcastle United vs Barcelona

Newcastle: Pope; Trippier, Schär, Burn, Livramento; Bruno Guimarães, Tonali, Joelinton; Elanga, Gordon, Barnes

Barcelona: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Martín; De Jong, Pedri; Raphinha, Fermín López, Rashford; Lewandowski

Sporting CP vs Kairat Almaty

Sporting CP: João Virgínia; Fresneda, Quaresma, Inácio, Araújo; Hjulmand, Kochorashvili, Quenda, Gonçalves, Trincão; Suárez

Kairat Almaty: Kalmurza; Mata, Kassabulat, Arad, Mrynskiy; Sorokin, Martynovich, Gromyko, Tapalov, Jorginho; Satpayev

All the league phase fixtures

Wednesday 17 September

Olympiacos vs Pafos

Olympiacos: Paschalakis; Rodinei, Retsos, Pirola, Ortega; Dani García, Hezze; Podence, Chiquinho, Strefezza; El Kaabi

Pafos: Michael; Luckassen, David Luiz, Goldar; Correia, Pêpê, Šunjić, Dragomir, Bruno; Jajá, Dimata

Slavia Praha vs Bodø/Glimt

Slavia Praha: Staněk; Holeš, Zima, Mbodji; Douděra, Sadílek, Provod, Zafeiris, Dorley; Kušej, Chorý

Bodø/Glimt: Haikin; Sjøvold, Bjørtuft, Gundersen, Aleesami; Evjen, Berg, Auklend; Jørgensen, Høgh, Hauge

Ajax vs Inter

Ajax: Jaroš; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Klaassen, Taylor; Edvardsen, Weghorst, Godts

Inter: Sommer; De Vrij, Akanji, Bastoni; Dumfries, Mkhitaryan, Barella, Çalhanoğlu, Dimarco; Thuram, Esposito

Bayern München vs Chelsea

Bayern München: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Pavlović; Olise, Gnabry, Díaz; Kane

Chelsea: Sánchez; Gusto, Adarabioyo, Chalobah, Cucurella; James, Caicedo; Neto, Fernández, Palmer; João Pedro

Liverpool vs Atlético de Madrid

Liverpool: Alisson Becker; Frimpong, Van Dijk, Konaté, Robertson; Gravenberch, Wirtz, Szoboszlai; Salah, Isak, Gakpo

Atleti: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán; Simeone, Barrios, Gallagher, González; Griezmann, Raspadori

Paris Saint-Germain vs Atalanta

Paris Saint-Germain: Chevalier; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Kvaratskhelia, Mayulu, Barcola

Atalanta: Carnesecchi; Kossounou, Hien, Djimsiti; Bellanova, Musah, De Roon, Bernasconi; Pašalić; De Ketelaere, Maldini

Lowdown on all 36 teams

Tuesday 16 September

Athletic Club vs Arsenal

Athletic Club: Simón; Gorosabel, Vivian, Paredes, Adama Boiro; Jauregizar, Vesga; Berenguer, Sancet, Navarro; I Williams

Arsenal: Raya; Timber, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Rice, Zubimendi, Merino; Madueke, Gyökeres, Eze

PSV Eindhoven vs Union Saint-Gilloise

PSV Eindhoven: Kovář; Dest, Flamingo, Obispo, Gasiorowski; Saibari, Schouten, Veerman; Perišić, Pepi, Van Bommel

Union Saint-Gilloise: Scherpen; Khalaili, Mac Allister, Burgess, Leysen; Ait El Hadj, Zorgane, Rasmussen; Rodríguez, David, Niang

Juventus vs Borussia Dortmund

Juventus: Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Thuram, Koopmeiners, Cambiaso; Kenan Yıldız; David; Openda

Borussia Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Bensebaini; Yan Couto, Sabitzer, Nmecha, Svensson; Adeyemi, Beier; Guirassy

Real Madrid vs Marseille

Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Éder Militão, Huijsen, Carreras; Valverde, Tchouaméni, Arda Güler; Mastantuono, Mbappé, Rodrygo

Marseille: Rulli; Medina, Balerdi, Pavard, Emerson; Greenwood, Kondogbia, Højbjerg, Weah; O'Riley, Aubameyang

Benfica vs Qarabağ

Benfica: Trubin; Dedić, Otamendi, António Silva, Dahl; Barrenechea, Rios; Aursnes, Sudakov, Schjelderup; Pavlidis

Qarabağ: Kochalski; Silva, Mustafazade, Medina, Jafarguliyev; Pedro Bicalho, Janković; Leandro Andrade, Kady, Zoubir; Duran

Tottenham vs Villarreal

Tottenham: Vicario; Porro; Romero; Van de Ven; Spence; Sarr; Bentancur; Bergvall; Kudus; Richarlison; Simons

Villarreal: Luiz Júnior; Mouriño; Foyth, Veiga, Cardona; Pepe; Comesaña; Gueye; Buchanan; Pérez; Mikautadze

