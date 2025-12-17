UEFA Women's Champions League Live football scores & stats
Women's Champions League: League phase results by team

Wednesday, December 17, 2025

The results for each of the 18 teams in this season's league phase.

The first-ever UEFA Women's Champions League league phase kicked off on 7 October and concluded with nine simultaneous games on 17 December.

Here is a look at each of the 18 teams' results.

Arsenal league phase results

07/10/2025: Arsenal 1-2 OL Lyonnes 
16/10/2025: Benfica 0-2 Arsenal
12/11/2025: Bayern München 3-2 Arsenal
19/11/2025: Arsenal 2-1 Real Madrid
09/12/2025: Arsenal 1-0 Twente
17/12/2025: OH Leuven 0-3 Arsenal

Atlético de Madrid league phase results

08/10/2025: St. Pölten 0-6 Atlético de Madrid
16/10/2025: Atlético de Madrid 0-1 Man Utd
12/11/2025: Atlético de Madrid 1-2 Juventus
20/11/2025: Twente 0-4 Atlético de Madrid
10/12/2025: Atlético de Madrid 2-2 Bayern München
17/12/2025: OL Lyonnes 4-0 Atlético de Madrid

Barcelona league phase results

07/10/2025: Barcelona 7-1 Bayern München
15/10/2025: Roma 0-4 Barcelona
12/11/2025: Barcelona 3-0 OH Leuven
20/11/2025: Chelsea 1-1 Barcelona
10/12/2025: Barcelona 3-1 Benfica
17/12/2025: Paris FC 0-2 Barcelona

Bayern München league phase results

07/10/2025: Barcelona 7-1 Bayern München
16/10/2025: Bayern München 2-1 Juventus
12/11/2025: Bayern München 3-2 Arsenal
20/11/2025: Paris Saint-Germain 1-3 Bayern München
10/12/2025: Atlético de Madrid 2-2 Bayern München
17/12/2025: Bayern München 3-0 Vålerenga

Benfica league phase results

07/10/2025: Juventus 2-1 Benfica
16/10/2025: Benfica 0-2 Arsenal
12/11/2025: Benfica 1-1 Twente
19/11/2025: Paris FC 2-0 Benfica
10/12/2025: Barcelona 3-1 Benfica
17/12/2025: Benfica 1-1 Paris Saint-Germain

Chelsea league phase results

08/10/2025: Twente 1-1 Chelsea
15/10/2025: Chelsea 4-0 Paris FC
11/11/2025: St. Pölten 0-6 Chelsea
20/11/2025: Chelsea 1-1 Barcelona
10/12/2025: Chelsea 6-0 Roma
17/12/2025: Wolfsburg 1-2 Chelsea

Juventus league phase results

07/10/2025: Juventus 2-1 Benfica
16/10/2025: Bayern München 2-1 Juventus
12/11/2025: Atlético de Madrid 1-2 Juventus
19/11/2025: Juventus 3-3 OL Lyonnes
09/12/2025: St. Pölten 0-5 Juventus
17/12/2025: Juventus 0-1 Man Utd 

Man Utd league phase results

08/10/2025: Man Utd 1-0 Vålerenga
16/10/2025: Atlético de Madrid 0-1 Man Utd
12/11/2025: Man Utd 2-1 Paris Saint-Germain
19/11/2025: Wolfsburg 5-2 Man Utd
10/12/2025: Man Utd 0-3 OL Lyonnes
17/12/2025: Juventus 0-1 Man Utd 

OH Leuven league phase results

07/10/2025: Paris FC 2-2 OH Leuven
15/10/2025: OH Leuven 2-1 Twente
12/11/2025: Barcelona 3-0 OH Leuven
20/11/2025: OH Leuven 1-1 Roma
09/12/2025: Paris Saint-Germain 0-0 OH Leuven
17/12/2025: OH Leuven 0-3 Arsenal

OL Lyonnes league phase results

07/10/2025: Arsenal 1-2 OL Lyonnes
15/10/2025: OL Lyonnes 3-0 St. Pölten
11/11/2025: OL Lyonnes 3-1 Wolfsburg 
19/11/2025: Juventus 3-3 OL Lyonnes
10/12/2025: Man Utd 0-3 OL Lyonnes
17/12/2025: OL Lyonnes 4-0 Atlético de Madrid

Paris FC league phase results

07/10/2025: Paris FC 2-2 OH Leuven
15/10/2025: Chelsea 4-0 Paris FC
11/11/2025: Real Madrid 1-1 Paris FC
19/11/2025: Paris FC 2-0 Benfica
10/12/2025: Vålerenga 0-1 Paris FC
17/12/2025: Paris FC 0-2 Barcelona

Paris Saint-Germain league phase results

08/10/2025: Wolfsburg 4-0 Paris Saint-Germain
16/10/2025: Paris Saint-Germain 1-2 Real Madrid
12/11/2025: Man Utd 2-1 Paris Saint-Germain
20/11/2025: Paris Saint-Germain 1-3 Bayern München
09/12/2025: Paris Saint-Germain 0-0 OH Leuven
17/12/2025: Benfica 1-1 Paris Saint-Germain

Real Madrid league phase results

08/10/2025: Real Madrid 6-2 Roma
16/10/2025: Paris Saint-Germain 2-1 Real Madrid
11/11/2025: Real Madrid 1-1 Paris FC
19/11/2025: Arsenal 2-1 Real Madrid
09/12/2025: Real Madrid 2-0 Wolfsburg
17/12/2025: Twente 1-1 Real Madrid

Roma league phase results

08/10/2025: Real Madrid 6-2 Roma
15/10/2025: Roma 0-4 Barcelona
11/11/2025: Roma 0-1 Vålerenga
20/11/2025: OH Leuven 1-1 Roma
10/12/2025: Chelsea 6-0 Roma
17/12/2025: Roma 6-1 St. Pölten

St. Pölten league phase results

08/10/2025: St. Pölten 0-6 Atlético de Madrid
15/10/2025: OL Lyonnes 3-0 St. Pölten
11/11/2025: St. Pölten 0-6 Chelsea
19/11/2025: Vålerenga 2-2 St. Pölten
09/12/2025: St. Pölten 0-5 Juventus
17/12/2025: Roma 6-1 St. Pölten

Twente league phase results

08/10/2025: Twente 1-1 Chelsea
15/10/2025: OH Leuven 2-1 Twente
12/11/2025: Benfica 1-1 Twente
20/11/2025: Twente 0-4 Atlético de Madrid
09/12/2025: Arsenal 1-0 Twente
17/12/2025: Twente 1-1 Real Madrid

Vålerenga league phase results

08/10/2025: Man Utd 1-0 Vålerenga
15/10/2025: Vålerenga 1-2 Wolfsburg
11/11/2025: Roma 0-1 Vålerenga
19/11/2025: Vålerenga 2-2 St. Pölten
10/12/2025: Vålerenga 0-1 Paris FC
17/12/2025: Bayern München 3-0 Vålerenga

Wolfsburg league phase results

08/10/2025: Wolfsburg 4-0 Paris Saint-Germain
15/10/2025: Vålerenga 1-2 Wolfsburg
11/11/2025: OL Lyonnes 3-1 Wolfsburg
19/11/2025: Wolfsburg 5-2 Man Utd
09/12/2025: Real Madrid 2-0 Wolfsburg
17/12/2025: Wolfsburg 1-2 Chelsea

