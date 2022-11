Neymar, Messi, Suárez: Who are South America's top UEFA Champions League performers?

Most appearances by a South American national in the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League (including qualifying)

161: Lionel Messi (ARG – Barcelona, Paris)

128: Roberto Carlos (BRA – Real Madrid, Fenerbahçe)

116: Fernandinho (BRA – Shakhtar Donetsk, Manchester City)

114: Dani Alves (BRA – Sevilla, Barcelona, Paris)

105: Javier Zanetti (ARG – Inter Milan)

103: Angel Di María (ARG – Benfica, Real Madrid, Paris, Juventus)

102: Marcelo (BRA – Real Madrid)

102: Thiago Silva (BRA –AC Milan, Paris, Chelsea)

98: Javier Mascherano (ARG – Liverpool, Barcelona)

97: Maxwell (BRA – Ajax, Inter Milan, Barcelona, Paris)

Top scoring South American** nationals in the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League (including qualifying)

129: Lionel Messi (ARG – Barcelona, Paris)

49: Alfredo Di Stéfano (ARG – Real Madrid)

47: Sergio Agüero (ARG – Atlético Madrid, Man City)

43: Neymar (BRA – Barcelona, Paris)

35: Edinson Cavani (URU – Napoli, Paris, Man United)

31: Rivaldo (BRA – Barcelona, AC Milan, Olympiacos, AEK Athens)

31: Luis Suárez (URU – Ajax, Liverpool, Barcelona, Atlético Madrid)

30: Kaká (BRA – Real Madrid, AC Milan)

28: Hernán Crespo (ARG – Parma, Inter Milan, Chelsea, AC Milan)

28: Jardel (BRA – Porto, Galatasaray)

Most appearances by a South American** national in UEFA club competition*

Javier Zanetti with the trophy in 2010 ©Getty Images

165: Lionel Messi (ARG – Barcelona, Paris)

160: Javier Zanetti (ARG – Inter Milan)

155: Daniel Alves (BRA – Sevilla, Barcelona, Paris)

147: Fernandinho (BRA – Shakhtar Donetsk, Man City)

144: Roberto Carlos (BRA – Inter Milan, Real Madrid, Fenerbahçe)

127: Luisão (BRA – Benfica)

126: Angel Di María (ARG – Benfica, Real Madrid, Paris, Juventus)116: Willian (BRA – Shakhtar Donetsk, Chelsea, Arsenal)

114: Gonzalo Higuaín (ARG – Real Madrid, Napoli, Juventus, AC Milan, Chelsea)

Top-scoring South American** nationals in UEFA club competition*

Watch Agüero 2016 hat-trick against Gladbach

132: Lionel Messi (ARG – Barcelona, Paris)

63: Sergio Agüero (ARG – Atlético Madrid, Man City)

55: Edinson Cavani (URU – Palermo, Napoli, Paris, Man. United)

50: Alfredi Di Stéfano (ARG – Real Madrid)

48: Radamel Falcao (COL – Porto, Atlético Madrid, Monaco, Galatasaray)

48: Claudio Pizarro (PER – Werder Bremen, Bayern München, Chelsea)

48: Luis Suárez (URU – Ajax, Liverpool, Barcelona, Atlético Madrid)

43: Neymar (BRA – Barcelona, Paris)

43: Vágner Love (CSKA Moskva, Beşiktaş, Kairat Almaty)

40: Sonny Anderson (BRA – Servette, Monaco, Barcelona, Lyon, Villarreal)

Nation-by-nation: South American nations' UEFA record holders



Bolivia's Erwin Sánchez in action for Boavista ©Getty Images

Argentina

ECCC/UCL appearances: 161 – Lionel Messi (Barcelona, Paris)

ECCC/UCL goals: 129 – Lionel Messi (Barcelona, Paris)

UEFA club appearances: 165 – Lionel Messi (Barcelona, Paris)

UEFA club goals: 132 – Lionel Messi (Barcelona, Paris)

Bolivia

ECCC/UCL appearances: 13 – Erwin Sánchez (Boavista)

ECCC/UCL goals: 3 – Erwin Sánchez (Boavista)

UEFA club appearances: 36 – Erwin Sánchez (Benfica, Boavista)

UEFA club goals: 6 – Erwin Sánchez (Benfica, Boavista)

Six great Neymar goals

Brazil

ECCC/UCL appearances: 128 – Roberto Carlos (Inter Milan, Real Madrid, Fenerbahçe)

ECCC/UCL goals: 43 – Neymar (Barcelona, Paris)

UEFA club appearances: 155 – Dani Alves (Sevilla, Barcelona, Juventus, Paris)

UEFA club goals: 41 = Neymar (Barcelona, Paris), Vágner Love (CSKA Moskva, Beşiktaş, Kairat Almaty)

Chile

ECCC/UCL appearances: 83 – Arturo Vidal (Juventus, Bayern, Barcelona, Inter Milan)

ECCC/UCL goals: 16 – Alexis Sánchez (Udinese, Barcelona, Arsenal, Inter Milan, Marseille)

UEFA club appearances: 107 – Arturo Vidal (Leverkusen, Juventus, Bayern, Barcelona, Inter Milan)

UEFA club goals: 21 – Iván Zamorano (Real Madrid, Inter Milan)

Colombia



Radamel Falcao celebrates winning the 2012 UEFA Europa League final Getty Images

ECCC/UCL appearances: 68 – Iván Córdoba (Inter Milan)

ECCC/UCL goals: 14 = Radamel Falcao (Porto, Monaco), Jackson Martínez (Porto, Atlético Madrid)

UEFA club appearances: 92 – Iván Córdoba (Inter Milan)

UEFA club goals: 48 – Radamel Falcao (Porto, Atlético Madrid, Monaco)

Ecuador

ECCC/UCL appearances: 45 – Antonio Valencia (Villarreal, Manchester United)

ECCC/UCL goals: 6 = Christian Noboa (Rubin, Dinamo Moskva, Rostov, Zenit), Antonio Valencia (Villarreal, Manchester United)

UEFA club appearances: 65 – Christian Noboa (Rubin, Dinamo Moskva, Rostov, Zenit, Sochi)

UEFA club goals: 13 = Felipe Caicedo (Basel, Man. City, Sporting CP, Lokomotiv Moskva, Lazio), Christian Noboa (Rubin, Dinamo Moskva, Rostov, Zenit, Sochi)

Peru's Claudio Pizarro ©Getty Images

Paraguay

ECCC/UCL appearances: 61 – Roque Santa Cruz (Bayern München, Málaga)

ECCC/UCL goals: 12 – Óscar Cardozo (Benfica)

UEFA club appearances: 93 – Óscar Cardozo (Benfica, Trabzonspor, Olympiacos)

UEFA club goals: 35 – Óscar Cardozo (Benfica, Trabzonspor, Olympiacos)

Peru

ECCC/UCL appearances: 77 – Claudio Pizarro (Werder Bremen, Bayern München, Chelsea)

ECCC/UCL goals: 24 – Claudio Pizarro (Werder Bremen, Bayern München, Chelsea)

UEFA club appearances: 112 – Claudio Pizarro (Werder Bremen, Bayern München, Chelsea)

UEFA club goals: 48 – Claudio Pizarro (Werder Bremen, Bayern München, Chelsea)

Watch five great Luis Suárez goals

Uruguay

ECCC/UCL appearances: 79 – Luis Suárez (Ajax, Liverpool, Barcelona, Atlético Madrid)

ECCC/UCL goals: 35 – Edinson Cavani (Napoli, Paris, Man. United)

UEFA club appearances: 111 = Diego Godín (Villarreal, Atlético, Inter Milan), Luis Suárez (Ajax, Liverpool, Barcelona, Atlético Madrid)

UEFA club goals: 55 – Edinson Cavani (Palermo, Napoli, Paris, Man. United)

Venezuela

ECCC/UCL appearances: 12 – José Rondón (Zenit)

ECCC/UCL goals: 4 – José Rondón (Zenit)

UEFA club appearances: 45 – Roberto Rosales (Gent, Twente, AEK Larnaca)

UEFA club goals: 18 – José Rondón (Rubin Kazan, Zenit)

*UEFA club competitions means European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League, UEFA Cup/UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, European/South American Cup, UEFA Cup Winners' Cup, UEFA Super Cupand UEFA Intertoto Cup

**South American means registered with the ten CONMEBOL member nations; thus Surinamese and Guyanan players are not counted