Son Heung-Min, Taremi, Kamada, Minamino: Who are Asia's top UEFA Champions League performers?

Most appearances by Asian nationals in the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League (including qualifying)

69: Maksim Shatskikh (UZB – Dynamo Kyiv)

59: Ji-Sung Park (KOR – PSV Eindhoven, Manchester United)

56: Heung-Min Son (KOR – Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur)

37: Vladimir Maminov (UZB – Lokomotiv Moskva)

33: Shinji Kagawa (JPN – Borussia Dortmund, Manchester United)

31: Atsuto Uchida (JPN – Schalke)

27: Sardar Azmoun (IRN – Rostov, Zenit, Leverkusen)

24: Takumi Minamino (JPN – Salzburg, Liverpool)

24: Oleg Pashinin (UZB – Lokomotiv Moskva)

23: Yuto Nagotomo (JPN – Internazionale, Galatasaray, Marseille)

Top scoring Asian nationals in the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League (including qualifying)

Uzbekistan's Maksim Shatskikh in action for Dynamo in 2002 Getty Images

23: Maksim Shatskikh (UZB – Dynamo Kyiv)

19: Heung-Min Son (KOR – Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur)

8: Sardar Azmoun (IRN – Rostov, Zenit, Leverkusen)

8: Mehdi Taremi (IRN – Porto)

5: Hee-Chan Hwang (KOR – Salzburg, Leipzig)

5: Ji-Sung Park (KOR – PSV Eindhoven, Manchester United)

4: Ali Daei (IRN – Bayern München, Hertha Berlin)

4: Shinji Kagawa (JPN – Borussia Dortmund, Manchester United)

4: Takumi Minamino (JPN – Salzburg, Liverpool)

3: Keisuke Honda (JPN – CSKA Moskva)

3: Daichi Kamada (JPN – Eintracht Frankfurt)

3: Vladimir Maminov (UZB – Lokomotiv Moskva)

3: Mehdi Mahdavikia (IRN – Hamburg)

Most appearances by Asian nationals in UEFA club competition*

Vladimir Maminov made 76 UEFA competition appearances ©Getty Images

78: Son Heung-Min (KOR – Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur)

76: Vladimir Maminov (UZB – Lokomotiv Moskva)

75: Maksim Shatskikh (UZB – Dynamo Kyiv, Arsenal Kyiv)

70: Park Ji-Sung (KOR – PSV Eindhoven, Manchester United)

56: Shinji Kagawa (JPN – Borussia Dortmund, Manchester United, PAOK)

53: Takumi Minamino (JPN – Salzburg, Liverpool)

52: Makoto Hasebe (JPN – Wolfsburg, Eintracht Frankfurt)

49: Oleg Pashinin (UZB – Lokomotiv Moskva)

47: Odil Akhmedov (UZB – Anji, Krasnodar)

40: Yuto Nagotomo (JPN – Internazionale, Galatasaray, Marseille)

40: Atsuto Uchida (JPN – Schalke)



Top-scoring Asian nationals in UEFA club competition

29: Heung-Min Son (KOR – Bayer Leverkusen, Tottenham Hotspur)

23: Maksim Shatskikh (UZB – Dynamo Kyiv, Arsenal Kyiv)

14: Daichi Kamada (JAP – Eintracht Frankfurt)

13: Sardar Azmoun (IRN – Rubin, Rostov, Zenit, Leverkusen)

11: Hee-Chan Hwang (KOR – Salzburg, Leipzig)

11: Shinji Kagawa (JPN – Borussia Dortmund, Manchester United)

11: Takumi Minamino (JPN – Salzburg, Liverpool)

10: Bum-Kun Cha (KOR – Bayer Leverkusen)

9: Mehdi Taremi (IRN – Porto)

7: Alireza Jahanbakhsh (IRN – AZ Alkmaar, Feyenoord)

Notable firsts

Bum-Kun Cha with the UEFA Cup in 1988 ©Getty Images

First Asian player to feature in/win a UEFA club competition final

Bum-Kun Cha (KOR – Mönchengladbach 3-3agg Eintracht Frankfurt, Frankfurt win on away goals, 1979/80 UEFA Cup)

First Asian player to feature in a European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League final

Ji-Sung Park (KOR – Barcelona 3-1 Manchester United, 2010/11)

Nation-by-nation: Most appearances by Asian players in UEFA club competition*

China's Wu Lei in action for Espanyol Getty Images

Afghanistan – 8: Agim Meto (Besa, Flamurtari, Laç)

Bahrain – 11: Abdulla Yusuf Helal (Slavia Praha, Liberec)

Bangladesh – NONE

Bhutan – NONE

Brunei – NONE

Cambodia – NONE

China – 13: Wu Lei (Espanyol)

Chinese Taipei – NONE

East Timor – NONE

India – 1= Reginald Pickett (Ipswich Town), Gupreet Singh Sandhu (Stabæk)

Indonesia – 1: Yulianto Kurniawan (Luzern)Iran – 39: Sardar Azmoun (Rubin, Rostov, Zenit, Leverkusen)

Iraq – 16: Brwa Nouri (Åtvidaberg, Östersund)

Shinji Kagawa last played in UEFA competition for PAOK Getty Images

Japan – 56: Shinji Kagawa (Borussia Dortmund, Manchester United, PAOK)

Jordan – 25: Musa Suleiman (APOEL)

Korea DPR – 10: Pak Kwang-Ryong (Basel, Vaduz)

Korea Republic – 78: Heung-Min Son (Leverkusen, Tottenham)

Kuwait – NONE

Kyrgyzstan – 16: Gulzhigit Alykulov (Kairat Almaty)

Laos – NONE

Lebanon – 15: Bassel Jradi (Nordsjælland, Strømsgodset, Hajduk Split, Apollon Limassol)

Malaysia – NONE

Maldives – NONE

Mongolia – NONE

Myanmar – NONE

Nepal – NONE

Northern Mariana Islands – NONE

Oman's Ali Al-Habsi with Bolton in 2007 ddp images via AFP

Oman – 6: Ali Al-Habsi (Lyn, Bolton Wanderers)

Pakistan – NONE

Philippines – NONE

Qatar – 2: Hussain Yasser (Braga)

Saudi Arabia – NONE

Singapore – 2: Fandi Ahmad (Groningen)

Sri Lanka – NONE

Syria – 2: Mohamed Afash (Ionikos)

Tajikistan – 10: Parvizdzhon Umarbaev (Lokomotiv Plovdiv)

Thailand – NONE

Turkmenistan – 14= Nazar Bayramov (Karvan Evlakh, Neftçi), Ruslan Mingazov (Skonto, Jablonec, Slavia Praha)

United Arab Emirates – 1: Hamid Al Kamali (Valletta)

Uzbekistan – 76: Vladimir Maminov (Lokomotiv Moskva)

Vietnam – NONE

Yemen – NONE

*UEFA club competitions means European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League, UEFA Cup/UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, European/South American Cup, UEFA Cup Winners' Cup, UEFA Super Cupand UEFA Intertoto Cup