UEFA Champions League transfers: Ins and outs

The 2024/25 UEFA Champions League league phase contenders have been busy preparing for the new campaign.

UEFA.com wraps up this summer's confirmed moves.

2024/25 match and draw dates

In: Riccardo Calafiori (Bologna), David Raya (Brentford, loan made permanent)

Out: Mohamed Elneny (released), Albert Sambi Lokonga (Sevilla, loan), Arthur Okonkwo (Wrexham), Emile Smith Rowe (Fulham), Cédric Soares (released), Nuno Tavares (Lazio, loan)

In: Cameron Archer (Sheffield United), Ross Barkley (Luton), Enzo Barrenechea (Juventus), Lewis Dobbin (Everton), Samuel Iling-Junior (Juventus), Ian Maatsen (Chelsea), Amadou Onana (Everton), Jadon Philogene (Hull)

Out: Calum Chambers (Cardiff), Philippe Coutinho (Vasco da Gama, loan), Moussa Diaby (Al-Ittihad), Lewis Dobbin (West Bromwich Albion, loan), Douglas Luiz (Juventus), Tim Iroegbunam (Everton), Kaine Kesler-Hayden (Preston, loan), Filip Marschall (Crewe Alexandra, loan), Morgan Sanson (Nice), Viljami Sinisalo (Celtic)

In: Charles De Ketelaere (Milan, loan made permanent), Ben Godfrey (Everton), Mateo Retegui (Genoa), Ibrahim Sulemana (Cagliari), Nicolò Zaniolo (Galatasaray, loan)

Out: Michel Adopo (Cagliari, loan), Giovanni Bonfanti (Pisa, loan), Nicolò Cambiaghi (Bologna), Giorgio Cittadini (Frosinone, loan), Ebrima Colley (Young Boys, loan made permanent), Giuseppe Di Serio (Spezia, loan made permanent), Pierluigi Gollini (Genoa, loan), Hans Hateboer (Rennes), Aleksey Miranchuk (Atlanta), Caleb Okoli (Leicester), José Luis Palomino (released), Roberto Piccoli (Cagliari, loan), Duván Zapata (Torino, loan made permanent), Nadir Zortea (Cagliari)

In: Robin Le Normand (Real Sociedad), Alexander Sørloth (Villarreal)

Out: Memphis Depay (released), Mario Hermoso (released), Álvaro Morata (Milan), Saúl Ñíguez (Sevilla, loan), Gabriel Paulista (Beşiktaş), Stefan Savić (Trabzonspor), Çağlar Söyüncü (Fenerbahçe), Vitolo (released)

In: Dani Olmo (Leipzig), Pau Víctor (Girona)

Out: Marcos Alonso (released), Sergiño Dest (PSV, loan made permanent), Marc Guiu (Chelsea), Estanis Pedrola (Sampdoria, loan made permanent), Chadi Riad (Real Betis, loan made permanent), Sergi Roberto (released), Oriol Romeu (Girona, loan)

New Bayern signing Michael Olise FC Bayern via Getty Images

In: Eric Dier (Tottenham, loan made permanent), João Palhinha (Fulham), Nestory Irankunda (Adelaide), Hiroki Ito (Stuttgart), Michael Olise (Crystal Palace), Armindo Sieb (Greuther Fürth), Bryan Zaragoza (Girona, loan made permanent)

Out: Eric-Maxim Choupo-Moting (released), Frans Krätzig (Stuttgart, loan), Alexander Nübel (Stuttgart, loan extended), Bouna Sarr (released), Johannes Schenk (Preußen Münster, loan made permanent), Armindo Sieb (Mainz, loan), Malik Tillman (PSV, loan made permanent), Paul Wanner (Heidenheim, loan), Bryan Zaragoza (Osasuna, loan), Lovro Zvonarek (Sturm Graz, loan)

In: Leandro Barreiro (Mainz), Jan-Niklas Beste (Heidenheim), Álvaro Carreras (Man United, loan made permanent), Gustavo Marques (América Mineiro), Benjamín Rollheiser (Estudiantes, loan made permanent), Vangelis Pavlidis (AZ Alkmaar), Renato Sanches (Paris, loan)

Out: Henrique Araújo (Arouca, loan), Paulo Bernardo (Celtic, loan made permanent), Leo Kokuba (Sint-Truiden), João Neves (Paris), Rafa Silva (Beşiktaş), Casper Tengstedt (Hellas Verona, loan)

In: Nicolò Cambiaghi (Atalanta), Thijs Dallinga (Toulouse), Martin Erlić (Sassuolo), Remo Freuler (Nottingham Forest, loan made permanent), Emil Holm (Spezia), Juan Miranda (Real Betis), Jens Odgaard (AZ, loan made permanent)

Out: Ebenezer Annan (Novi Pazar, loan made permanent), Marko Arnautović (Inter, loan made permanent), Luis Binks (Coventry, loan made permanent), Riccardo Calafiori (Arsenal), Marco Molla (released), Mattia Motolese (Carrarese, loan), Mattia Pagliuca (released), Adama Antonio Raimondo (Venezia, loan), Adama Soumaoro (released), Sydney van Hooijdonk (Cesena), Joshua Zirkzee (Man United)

In: Ludovic Ajorque (Mainz, loan), Jordan Amavi (Marseille), Julien Le Cardinal (Lens, loan made permanent)

Out: Taïryk Arconte (Pau), Lilian Brassier (Marseille, loan), Adrien Lebeau (Hansa Rostock), Steve Mounié (Augsburg)

In: Paulo Bernardo (Benfica, loan made permanent), Kasper Schmeichel (Anderlecht), Viljami Sinisalo (Aston Villa)

Out: Sead Haksabanovic (Malmö), Joe Hart (released), Hyeon-gyu Oh (Genk), Benjamin Siegrist (FC Rapid)

In: Nordin Jackers (Leuven, loan made permanent), Ardon Jashari (Luzern), Gustaf Nilsson (Union SG), Zaid Romero (Estudiantes), Joaquin Seys (Club NXT), Hugo Siquet (Freiburg), Christos Tzolis (Fortuna Düsseldorf), Dani van den Heuvel (Leeds)

Out: Lynnt Audoor (Club NXT), Éder Balanta (América), Josef Bursik (Hibs, loan), Shion Homma (Urawa Reds), Denis Odoi (Antwerp), Cisse Sandra (Willem II, loan), Nick Shinton (Beerschot), Igor Thiago (Brentford), Roman Yaremchuk (Olympiacos)

In: Waldemar Anton (Stuttgart), Yan Couto (Man City, loan), Pascal Gross (Brighton), Serhou Guirassy (Stuttgart)

Out: Niclas Füllkrug (West Ham), Mats Hummels (released), Mateu Morey (Mallorca), Ole Pohlmann (Rio Ave), Marco Reus (released), Tom Rothe (Union Berlin), Marius Wolf (Augsburg)

In: Julián Carranza (Philadelphia), Devin Haen (De Graafschap), Ondřej Lingr (Slavia Praha), Jeyland Mitchell (Alajuelense), Anis Hadj Moussa (Patro Eisden), Chris-Kévin Nadje (Versailles), Gijs Smal (Twente)

Out: Mimeirhel Benita (Heracles), Devin Haen (Dordrecht, loan), Lennard Hartjes (Excelsior), Ramon Hendriks (Stuttgart), Alireza Jahanbakhsh (released), Thijs Jansen (Cambuur), Kostas Lamprou (released), Ilias Sebaoui (Heerenveen, loan), Thomas van den Belt (Castellón, loan), Mats Wieffer (Brighton)

In: Alejandro Francés (Real Zaragoza), Bryan Gil (Tottenham, loan), Ladislav Krejci (Sparta Praha), Gabriel Misehouy (Ajax), Oriol Romeu (Barcelona, loan), Abel Ruiz (Braga), Donny van de Beek (Man United)

Out: Alexander Callens (AEK Athens, loan made permanent), Artem Dovbyk (Roma), Toni Fuidias (Cartagena, loan), Aleix García (Leverkusen), Borja García (released), Ibrahima Kébé (Lommel, loan), Gabri Martínez (Braga), Arnau Ortiz (Slask Wroclaw), Álex Sala (Córdoba, loan made permanent), Pau Víctor (Barcelona)

Piotr Zieliński signs for Inter Inter via Getty Images

In: Marko Arnautović (Bologna, loan made permanent), Carlos Augusto (Monza, loan made permanent), Davide Frattesi (Sassuolo, loan made permanent), Josep Martínez (Genoa), Mehdi Taremi (Porto), Piotr Zieliński (Napoli)

Out: Lucien Agoumé (Sevilla), Ebenezer Akinsanmiro (Sampdoria, loan), Franco Carboni (River Plate, loan), Valentín Carboni (Marseille, loan), Juan Cuadrado (released), Sebastiano Esposito (Empoli, loan), Nikola Iliev (Botev Plovdiv), Davy Klaassen (released), Gaetano Oristanio (Venezia), Alexis Sánchez (Udinese), Stefano Sensi (Monza), Zinho Vanheusden (Mechelen, loan), Mattia Zanotti (Lugano)

In: Juan Cabal (Hellas-Verona), Michele Di Gregorio (Monza, loan), Douglas Luiz (Aston Villa), Khéphren Thuram (Nice)

Out: Marley Aké (Yverdon Sport), Enzo Barrenechea (Aston Villa), Koni De Winter (Genoa), Gianluca Frabotta (West Bromwich Albion), Dean Huijsen (Bournemouth), Samuel Iling-Junior (Aston Villa), Kaio Jorge (Cruzeiro), Moise Kean (Fiorentina), Adrien Rabiot (released), Alex Sandro (released), Matías Soulé (Roma)

In: Assan Ouédraogo (Schalke), Xavi Simons (Paris, loan), Maarten Vandevoordt (Genk)

Out: Angeliño (Roma, loan made permanent), Sanoussy Ba (Eintracht Braunschweig), Janis Blaswich (Salzburg, loan), Dennis Borkowski (Ingolstadt), Yannick Eduardo (De Graafschap, loan), Tim Köhler (Verl, loan), Christopher Lenz (released), Ilaix Moriba (Celta de Vigo, loan), Hugo Novoa (Alavés), Dani Olmo (Barcelona), Tim Schreiber (Dynamo Dresden)

In: Jeanuël Belocian (Rennes), Aleix García (Girona), Martin Terrier (Rennes)

Out: Iker Bravo (Udinese), Timothy Fosu-Mensah (released), Noah Mbamba (Fortuna Düsseldorf, loan), Patrick Pentz (Brøndby), Sardar Azmoun (Shabab Al Ahli)

In: none

Out: Adrián (Real Betis), Thiago Alcántara (retired), Joel Matip (released), Calvin Ramsay (Wigan, loan)

In: Savinho (Troyes)

Out: Yan Couto (Dortmund), Tommy Doyle (Wolves), Sergio Gómez (Real Sociedad), Taylor Harwood-Bellis (Southampton)

Álvaro Morata poses with his new Milan shirt AC Milan via Getty Images

In: Álex Jiménez (Real Madrid), Álvaro Morata (Atlético de Madrid), Strahinja Pavlović (Salzburg)

Out: Mattia Caldera (Modena), Lorenzo Colombo (Empoli), Charles De Ketelaere (Atalanta, loan made permanent), Olivier Giroud (LAFC), Simon Kjær (released), Rade Krunić (Fenerbahçe, loan made permanent), Marko Lazetić (TSC), Daniel Maldini (Monza), Antonio Mirante (released), Marco Pellegrino (Independiente, loan), Luka Romero (Alavés, loan), Jan-Carlo Simic (Anderlecht), Devis Vásquez (Empoli)

In: Lamine Camara (Metz), George Ilenikhena (Antwerp), Thilo Kehrer (West Ham, loan made permanent), Christian Mawissa (Toulouse)

Out: Wissam Ben Yedder (released), Mohamed Camara (Al-Sadd SC)

In: João Neves (Benfica), Willian Pacho (Frankfurt), Matvei Safonov (Krasnodar)

Out: Hugo Ekitiké (Eintracht Frankfurt, loan made permanent), Layvin Kurzawa (released), Noha Lemina (Annecy), Alexandre Letellier (released), Kylian Mbappé (Real Madrid), Edouard Michut (Adana Demirspor), Keylor Navas (released), Sergio Rico (released), Renato Sanches (Benfica, loan), Xavi Simons (Leipzig, loan)

In: Sergiño Dest (Barcelona, loan made permanent), Couhaib Driouech (Excelsior), Ryan Flamingo (Utrecht), Malik Tillman (Bayern, loan made permanent)

Out: Hirving Lozano (San Diego), André Ramalho (Corinthians), Shurandy Sambo (Burnley), Jason van Duiven (Lommel SK), Boy Waterman (retired)

Kylian Mbappé all smiles after joining Real Madrid Getty Images

In: Endrick (Palmeiras), Kylian Mbappé (Paris)

Out: Joselu (Al-Gharafa), Toni Kroos (retired), Rafa Marín (Napoli), Nacho (Al-Qadsiah)

In: Kiril Fesyun (Kolos Kovalivka), Bartol Franjić (Wolfsburg, loan), Alaa Ghram (Sfaxien)

Out: Valeriy Bondarenko (Kolos Kovalivka), Denil Castillo (Midtjylland), Dmytro Chygrynskyi (retired), Oleksandr Drambayev (Kryvbas), Giorgi Gocholeishvili (Copenhagen), Oleksiy Kashchuk (released), Eduard Kozik (Kolos Kovalivka, loan), Marlon (Al-Ain), Oleh Ocheretko (Karpaty Lviv, loan), Yaroslav Rakitskyi (released), Artur Rudko (Chornomorets), Khusrav Toirov (Atyrau), Vitão (Internacional)

In: Zeno Debast (Anderlecht), Vladan Kovačević (Raków)

Out: Antonio Adán (released), Sotiris Alexandropoulos (Standard Liège, loan), Rafael Camacho (released), Sebastián Coates (Nacional), Issahaku Fatawu (Leicester, loan made permanent), Luís Neto (released), Paulinho (Toluca), Rafael Pontelo (Pafos, loan), Rúben Vinagre (Legia, loan)

In: Emanuel Aiwu (Cremonese), Mika Biereth (Arsenal, loan made permanent), Tochi Chukwuani (Lyngby), Emir Karić (Darmstadt), Martin Kern (Puskás Akadémia), Daniil Khudyakov (Lokomotiv Moskva), Dimitri Lavalée (Mechelen, loan made permanent), Arjan Malić (Ried), Lovro Zvoranek (Bayern, loan)

Out: David Affengruber (released), Vesel Demaku (Altach), Mohammed Fuseini (Union SG), Luca Kronberger (Altach), Luka Maric (TSV Hartberg), Alexander Prass (Hoffenheim), David Schnegg (DC United), Samuel Stückler (released)

In: Jeff Chabot (Köln), Ermedin Demirović (Augsburg), Justin Diehl (Köln), Stefan Drljača (Dynamo Dresden), Ramon Hendriks (Feyenoord), Yannik Keitel (Freiburg), Frans Krätzig (Bayern, loan), Jamie Leweling (Union Berlin, loan made permanent), Alexander Nübel (Bayern, loan extended), Fabian Rieder (Rennes, loan), Anthony Romault (Toulouse, loan made permanent), Leonidas Stergiou (St Gallen, loan made permanent), Deniz Undav (Brighton), Nick Woltemade (Werder Bremen)

Out: Waldemar Anton (Dortmund), Gil Dias (Famalicão), Lilian Egloff (released), Serhou Guirassy (Dortmund), Genki Haraguchi (released), Hiroki Ito (Bayern), Matej Maglica (Darmstadt, loan made permanent), Roberto Massimo (Greuther Fürth), Juan José Perea (Zürich, loan), Florian Schock (Fortuna Düsseldorf), Laurin Ulrich (Ulm, loan)

*This list is not exhaustive; not all deals involving youth and reserve team players are included. The end of a loan spell is also not considered a departure or an arrival.