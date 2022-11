Salah, Mané, Mahrez, Aubameyang: Who are Asia's top UEFA Champions League performers?

Most appearances by African nationals in the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League (including qualifying)

94: Didier Drogba (CIV – Marseille, Chelsea, Galatasaray)

87: Mohamed Salah (EGY – Basel, Chelsea, Roma, Liverpool)

82: Samuel Eto'o (CMR – Real Madrid, Mallorca, Barcelona, Internazionale, Chelsea)

76: Michael Essien (GHA – Lyon, Chelsea, Real Madrid, AC Milan)

74: Kolo Touré (CIV – Arsenal, Manchester City, Liverpool, Celtic)

73: Samuel Kuffour (GHA – Bayern)

73: Yaya Touré (CIV – Olympiacos, Barcelona, Manchester City)

72: Emmanuel Eboué (CIV – Arsenal, Galatasaray)

66: Seydou Keita (MLI – Marseille, Lens, Sevilla, Barcelona, Roma)

60: Nwankwo Kanu (NGR – Ajax, Arsenal)

Top-scoring African nationals in the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League (including qualifying)

Didier Drogba: Watch some of his best Champions League goals

47: Mohamed Salah (EGY – Basel, Chelsea, Roma, Liverpool)

44: Didier Drogba (CIV – Marseille, Chelsea, Galatasaray)

33: Samuel Eto'o (CAM – Real Madrid, Mallorca, Barcelona, Internazionale, Chelsea)

27: Sadio Mané (SEN – Salzburg, Liverpool, Bayern)

19: Seydou Doumbia (CIV – CSKA Moskva, Basel, Sporting CP)

19: Riyad Mahrez (ALG – Leicester, Manchester City)

17: Pierre-Emerick Aubameyang (GAB – Dortmund, Chelsea)

14: Vincent Aboubakar (CAM – Porto, Beşiktaş)

14: Emmanuel Adebayor (TGO – Monaco, Arsenal, Real Madrid, Başakşehir)

14: George Weah (LIB – Monaco, Paris, AC Milan)

Most appearances by African nationals in UEFA club competition*

Samuel Eto'o with Madrid in 1999 ©Getty Images

116: Mohamed Salah (EGY – Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma, Liverpool)

113: Samuel Eto'o (CAM – Real Madrid, Mallorca, Barcelona, Internazionale, Anji, Chelsea, Everton)

111: Seydou Keita (MLI – Marseille, Lens, Sevilla, Barcelona, Valencia, Roma)

102: Didier Drogba (CIV – Marseille, Chelsea, Galatasaray)

93: Pierre-Emerick Aubameyang (GAB – LOSC, Dortmund, Arsenal, Chelsea)

91: Yaya Touré (CIV – Metalurh Donetsk, Olympiacos, Barcelona, Manchester City)

90: Samuel Kuffour (GHA – Bayern, Roma, Livorno)

90: Kolo Touré (CIV – Arsenal, Manchester City, Liverpool, Celtic)

82: Emmanuel Adebayor (TGO – Monaco, Arsenal, Man. City, Real Madrid, Tottenham, Başakşehir)

81: Nwankwo Kanu (NGR – Ajax, Internazionale, Arsenal, Portsmouth)

81: Mohamed Elneny (EGY – Basel, Arsenal, Beşiktaş)

Top-scoring African nationals in UEFA club competition*

Gabon and Chelsea's Pierre-Emerick Aubameyang SOPA Images/LightRocket via Gett

52: Mohamed Salah (EGY – Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma, Liverpool)

50: Didier Drogba (CIV – Marseille, Chelsea, Galatasaray)

48: Samuel Eto'o (CAM – Real Madrid, Mallorca, Barcelona, Internazionale, Anji, Chelsea, Everton)

44: Pierre-Emerick Aubameyang (GAB – LOSC, Dortmund, Arsenal, Chelsea)

35: Sadio Mané (SEN – Salzburg, Southampton, Liverpool, Bayern)

35: George Weah (LIB – Monaco, Paris, AC Milan)

32: Benni McCarthy (RSA – Ajax, Celta, Porto, Blackburn)

31: Frédéric Kanouté (MLI – Lyon, Sevilla)

29: Seydou Doumbia (CIV – Young Boys, CSKA Moskva, Basel, Sporting CP)

26: Emmanuel Adebayor (TGO – Monaco, Arsenal, Manchester City, Real Madrid, Tottenham, Başakşehir)

Notable firsts

Chelsea's African pioneer, Derek Smethurst ©Getty Images

First African player to win a UEFA club competition

Derek Smethurst (RSA, Chelsea 3-2agg Real Madrid, 1971 European Cup Winners' Cup)

First African player to feature in a UEFA Cup/UEFA Europa League final

Abdelkrim Merry (MAR, Bastia 0-3 PSV, 1978)

First African player to win (or feature) in a European Champion Clubs' Cup final

Bruce Grobbelaar (ZIM – Roma 1-1 Liverpool, aet, Liverpool win 4-2 on penalties, 1983/84)

First African player to score in a European Champion Clubs' Cup final

Rabah Madjer (ALG – Bayern 1-2 Porto, 1986/87)

First African player to win the UEFA Cup/UEFA Europa League

Taribo West (NGR, Lazio 0-3 Internazionale, 1998)

Nation-by-nation: Most appearances by African players in UEFA club competition*

Algeria and Galatasaray's Sofiane Feghouli ANP Sport via Getty Images

Algeria – 66: Sofiane Feghouli (Valencia, West Ham, Galatasaray)

Angola – 20: Bastos (Rostov, Lazio)

Benin – 18: Babatounde Bello (Žilina)

Botswana – NONE

Burkina Faso – 72: Charles Kaboré (Marseille, Krasnodar, Dinamo Moskva)

Burundi – 14: Gaël Bigirimana (Newcastle, Glentoran)

Cameroon – 113: Samuel Eto’o (Real Madrid, Mallorca, Barcelona, Internazionale, Anji, Chelsea, Everton)

Cape Verde – 51: Stopira (Fehérvár)

Central African Republic – 25: Foxi Kéthévoama (Újpest, Kecskemét, Astana)

Chad – 23: Japhet N’Doram (Nantes, Monaco)

Comoros – 57: Ben (Crvena zvezda)

DR Congo – 61: Dieudonné Mbokani (Anderlecht, Standard Liège, Dynamo Kyiv, Antwerp)

Republic of Congo – 44: Boli Bolingoli-Mbombo (Club Brugge, Rapid Wien, Celtic, Başakşehir)

Djibouti – NONE

Egypt – 116: Mohamed Salah (Basel, Chelsea, Fiorentina, Roma, Liverpool)

Equatorial Guinea – 8: Juvenal Edjogo-Owono (Racing Santander, FC Santa Coloma)

Eritrea – 29: Henok Goitom (AIK Solna)

Eswatini – NONE

Ethiopia – 1: Beneyam Demte (Skënderbeu)

Gabon – 93: Pierre-Emerick Aubameyang (LOSC Lille, Dortmund, Arsenal, Chelsea)

Gambia – 38: Demba Savage (Honka, HJK Helsinki, Häcken)

Ghana – 90: Samuel Kuffour (Bayern, Roma, Livorno)



Guinea and Roma's Mady Camara Getty Images

Guinea – 46: Mady Camara (Olympiacos, Roma)

Guinea-Bissau – 43: Amadou Diawara (Napoli, Roma, Anderlecht)

Ivory Coast – 102: Didier Drogba (Marseille, Chelsea, Galatasaray)

Kenya – 33: Victor Wanyama (Celtic, Tottenham)

Lesotho – NONE

Liberia – 62: George Weah (Monaco, Paris, AC Milan)

Libya – 30: Ali Musrati (Vitória Guimarães, Braga)

Madagascar – 61: Anicet Abel (CSKA Sofia, Botev Plovdiv, Ludogorets)

Malawi – 8: Charles Petro (Sheriff)

Mali – 111: Seydou Keita (Marseille, Lens, Sevilla, Barcelona, Valencia, Roma)

Mauritania – NONE

Mauritius – 4: Diallo Guidileye (AEL Limassol)

Morocco – 72: Hakim Ziyech (Heerenveen, Twente, Ajax, Chelsea)

Mozambique – 35: Simão (Panathinaikos)

Namibia – 31: Collin Benjamin (Hamburg)

Niger – 24: Ali Mohamed (Beitar Jerusalem, Maccabi Haifa)

Nigeria – 81: Nwankwo Kanu (Ajax, Internazionale, Arsenal, Portsmouth)

Rwanda – 37: Mohamed Tchité (Standard Liège, Anderlecht, Racing Santander, Club Brugge)

São Tomé and Principe – NONE



Senegal and Chelsea's Kalidou Koulibaly Getty Images

Senegal – 86: Kalidou Koulibaly (Genk, Napoli, Chelsea)

Seychelles – NONE

Sierra Leone – 33: Mohamed Kamara (HJK Helsinki, Partizan)

Somalia – 8: Liban Abdi (Ferencváros, Haugesund)

South Africa – 77: Benni McCarthy (Ajax, Celta Vigo, Porto, Blackburn)

South Sudan – NONE

Sudan – NONE

Tanzania – 42: Mbwana Samatta (Genk, Antwerp)

Togo – 82: Emmanuel Adebayor (Monaco, Arsenal, Man. City, Real Madrid, Tottenham, Başakşehir)

Tunisia – 43: Karim Haggui (Strasbourg, Leverkusen, Hannover)

Uganda – 46: Ibrahim Sekagya (Salzburg)

Zambia – 36: Patson Daka (Salzburg, Leicester)

Zimbabwe – 41: Costa Nhamoinesu (Sparta Praha)

*UEFA club competitions means European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League, UEFA Cup/UEFA Europa League, UEFA Europa Conference League, European/South American Cup, UEFA Cup Winners' Cup, UEFA Super Cupand UEFA Intertoto Cup