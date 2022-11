De Jong, Robben, Van Nistelrooy: Who are the Netherlands' top UEFA Champions League performers?

Most appearances by Dutch players in the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League (including qualifying)

131: Clarence Seedorf (Ajax, Real Madrid, Inter, Milan)

111: Arjen Robben (PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid, Bayern)

100: Edwin van der Sar (Ajax, Juventus, Manchester United)

85: Frank de Boer (Ajax, Barcelona, Galatasaray)

84: Phillip Cocu (PSV Eindhoven, Barcelona)

83: Wesley Sneijder (Ajax, Real Madrid, Inter, Galatasaray, Nice)

81: Ruud van Nistelrooy (PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid)

79: Mark van Bommel (PSV Eindhoven, Barcelona, Bayern, Milan)

77: Michael Reiziger (Ajax, Barcelona, PSV Eindhoven)

75: Edgar Davids (Ajax, Juventus, Inter)

75: Patrick Kluivert (Ajax, Barcelona, PSV Eindhoven)

Top-scoring Dutch players in the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League (including qualifying)

Van Nistelrooy: My top three goals

60: Ruud van Nistelrooy (PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid)

32: Arjen Robben (PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid, Bayern München)

30: Patrick Kluivert (Ajax, Barcelona, PSV Eindhoven)

29: Roy Makaay (Deportivo La Coruña, Bayern)

27: Robin van Persie (Feyenoord, Arsenal, Manchester United, Fenerbahçe)

21: Klaas-Jan Huntelaar (Ajax, Milan, Schalke)

19: Johan Cruyff (Ajax, Barcelona), Marco van Basten (Ajax, Milan)

15: Wesley Sneijder (Ajax, Real Madrid, Inter, Galatasaray, Nice)

15: Dirk Kuyt (Liverpool, Fenerbahçe)



Most appearances by Dutch players in UEFA club competition*

Frank de Boer lifts the UEFA Champions League trophy with Ajax in 1995 ©Getty Images

163: Clarence Seedorf (Ajax, Real Madrid, Inter, Milan)

143: Edwin van der Sar (Ajax, Juventus, Fulham, Manchester United)

130: Frank de Boer (Ajax, Barcelona, Galatasaray)

121: Phillip Cocu (Vitesse, PSV Eindhoven, Barcelona)

115: Mark van Bommel (Fortuna Sittard, PSV Eindhoven, Barcelona, Bayern, Milan)

114: Arjen Robben (PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid, Bayern München)

101: Edgar Davids (Ajax, Juventus, Inter, Tottenham Hotspur)

100: Patrick Kluivert (Ajax, Barcelona, Newcastle United, Valencia, PSV Eindhoven)

99: Dirk Kuyt (Utrecht, Feyenoord, Liverpool, Fenerbahçe)

99: Wesley Sneijder (Ajax, Real Madrid, Inter, Galatasaray, Nice)

99: Robin van Persie (Feyenoord, Arsenal, Manchester United, Fenerbahçe)

Top-scoring Dutch players in UEFA club competition*

Five trademark Arjen Robben strikes

62: Ruud van Nistelrooy (Heerenveen, PSV Eindhoven, Manchester United, Real Madrid, Hamburg)

55: Klaas-Jan Huntelaar (Heerenveen, Ajax, Milan, Schalke)

42: Patrick Kluivert (Ajax, Barcelona, Newcastle United, Valencia, PSV Eindhoven)

35: Rob Rensenbrink (Club Brugge, Anderlecht)

33: Johan Cruyff (Ajax, Barcelona, Feyenoord)

32: Roy Makaay (Vitesse, Deportivo La Coruña, Bayern München, Feyenoord)

32: Arjen Robben (PSV Eindhoven, Chelsea, Real Madrid, Bayern München)

31: Marco van Basten (Ajax, Milan)

30: Dennis Bergkamp (Ajax, Inter, Arsenal)

30: Luuk de Jong (Twente, Mönchengladbach, PSV Eindhoven, Sevilla, Barcelona)

Key facts

Clarence Seedorf after winning the UEFA Champions League with Milan ©Getty Images

Most successful European club: Ajax (4 European Cup wins)

Most European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League games: Ajax (247)

Most European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League goals: Ajax (396)

First team to compete in the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League: PSV Eindhoven (first round, 1955/56)

First team to win the European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League: Feyenoord (1969/70)

*UEFA club competitions means European Champion Clubs' Cup/UEFA Champions League, UEFA Cup/UEFA Europa League, Europa Conference League, European/South American Cup, UEFA Cup Winners' Cup, UEFA Super Cup and UEFA Intertoto Cup