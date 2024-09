Champions League Matchday 1 possible line-ups and team news

UEFA.com is giving Fantasy Football managers a helping hand by predicting all the possible line-ups as the Champions League league phase gets under way this week.

Play Fantasy Football

Tuesday 17 September

Young Boys: Von Ballmoos; Blum, Zoukrou, Camara, Hadjam; Niasse, Lauper; Monteiro, Ugrinic, Colley; Ganvoula

Out: F. Conte (knee), Janko (muscular), Łakomy (unspecified), Pfeiffer (hamstring)

Doubtful: none

Aston Villa: Martínez; Nedeljković, Konsa, Pau Torres, Digne; Onana, Tielemans; McGinn, Rogers, Ramsey; Watkins

Out: Bailey (hamstring), Cash (thigh), Kamara (match fitness), Mings (match fitness)

Doubtful: none

Juventus: Di Gregorio; Danilo, Gatti, Bremer, Cambiaso; Thuram, Douglas Luiz; González, Koopmeiners, Kenan Yıldız; Vlahović

Out: none

Doubtful: Francisco Conceiçao (shinbone), Arkadiusz Milik (knee)

PSV: Benítez; Ledezma, Flamingo, Boscagli, Dams; Til, Schouten, Veerman; Bakayoko, L. de Jong, Tillman

Out: Lang (unspecified), Lozano (muscle), Karsdorp (match fitness), Oppegård (unspecified)

Doubtful: Dest (knee), Mauro Júnior (hamstring), Obispo (knee)

Milan: Maignan; Calabria, Pavlović, Tomori, T. Hernández; Fofana, Loftus-Cheek; Chukwueze, Pulišić, Rafael Leão; Morata

Out: Bennacer (calf), Florenzi (knee), Sportiello (hand), Thiaw (ankle)

Doubtful: none

Liverpool: Alisson Becker; Alexander-Arnold, Konaté, Van Dijk, Robertson; MacAllister, Gravenberch; Salah, Szoboszlai, Luis Díaz; Diogo Jota

Out: Elliott (foot)

Doubtful: none

Bayern München: Neuer; Laimer, Upamecano, Kim, Guerreiro; Kimmich, Pavlovic; Olise, Musiala, Gnabry; Kane

Out: Boey (knee), Ito (metatarsal), Peretz (thigh), Stanišić (knee)

Doubtful: none

GNK Dinamo: Nevistić; Ristovski, Théophile-Catherine, Mmaee, Pierre-Gabriel; Mišić, Sučić; Pjaca, Baturina, Hoxha; Petković

Out: none

Doubtful: Mišić (muscular)

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Rüdiger, Fran García; Valverde, Tchouameni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinícius Júnior

Out: Alaba (knee), Camavinga (knee), Ceballos (ankle), Brahim Díaz (adductor)

Doubtful: none

Stuttgart: Nübel; Vagnoman, Chase, Chabot, Mittelstädt; Rieder, Karazor, Stiller, Leweling; Undav; Demirović

Out: Al-Dakhil (muscular), Stergiou (back)

Doubtful: Krätzig (calf)

Sporting CP: Israel; Eduardo Quaresma, Diomande, Gonçalo Inácio; Catamo, Morita, Hjulmand, Nuno Santos; Francisco Trincão, Gyökeres, Pedro Gonçalves

Out: Kovačević (ankle), St. Juste (thigh)

Doubtful: none

Lille: Chevalier; Tiago Santos, Alexsandro, Diakité, Meunier, Gudmundsson; Zhegrova, André, Bouaddi, Cabella; Bayo

Out: Ismaily (knee), Haraldsson (foot), E. Mbappe (unspecified)

Doubtful: none

Classic Champions League Matchday 1 goals

Wednesday 18 September

Sparta Praha: Vindahl; Vitík, Panák, Sørensen; Preciado, Kairinen, Laçi, Zelený; Birmančević, Albion Rrahmani, Haraslín

Out: Ryneš (muscular)

Doubtful: Kairinen (unspecified)

Salzburg: Blaswich; Dedić, Piątkowski, Baidoo, Kjærgaard; Diambou, Gourna-Douath, Gloukh; Nene, Ratkov, Yeo

Out: none

Doubtful: none

Bologna: Skorupski; Posch, Beukema, Lucumí, Miranda; Aebischer, Freuler, Fabbian; Orsolini, Castro, Ndoye

Out: Ferguson (knee)

Doubtful: none

Shakhtar: Riznyk; Konoplya, Bondar, Matvienko, Azarovi; Bondarenko, Kryskiv, Sudakov; Pedrinho, Sikan, Kevin

Out: none

Doubtful: none

Celtic: Schmeichel; Johnston, Carter-Vickers, Scales, Taylor; Engels, McGregor, Hatate; Kühn, Furuhashi, Maeda

Out: none

Doubtful: none

S. Bratislava: Takáč; Blackman, Kashia, Wimmer, Sharani; Bajrić, Kucka; Barseghyan, Tolić, Weiss; Strelec

Out: none

Doubtful: none

Club Brugge: Mignolet; Seys, Mechele, Romero, De Cuyper; Vetlesen, Jashari, Skov Olsen, Vanaken; Tzolis, Nilsson

Out: none

Doubtful: Meijer (unspecified), Nielsen (unspecified)

B. Dortmund: Kobel; Ryerson, Anton, Süle, Bensebaini; Nmecha, Gross, Brandt; Malen, Adeyemi, Guirassy

Out: Reyna (groin)

Doubtful: none

Man City: Ederson; Walker, Rúben Dias, Akanji, Gvardiol; Rodri; Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Doku; Haaland

Out: Bobb (leg fracture), Aké (muscular)

Doubtful: Savinho (hamstring)

Inter: Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Hakan Çalhanoğlu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martínez

Out: Buchanan (leg fracture)

Doubtful: none

Paris: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaïre-Emery, Fabián Ruiz, João Neves; Dembélé, Asensio, Barcola

Out: Donnarumma (thigh), Kimpembe (Achilles), L. Hernández (knee), G. Ramos (ankle)

Doubtful: Zaïre-Emery (calf), Vitinha (ankle)

Girona: Gazzaniga; Francés, López, Blind, Gutiérrez; Martín, Romeu, Herrera; Gil, Tsygankov; Ruiz

Out: none

Doubtful: Herrera (knock)

Play Champions League Predict Six

Bundesliga champions Leverkusen beat Hoffenheim on Saturday Getty Images

Thursday 19 September

Feyenoord: Wellenreuther; Lotomba, Beelen, Hancko, Smal; Zechiel, Q. Timber; Nieuwkoop, Nadje, Paixão; Giménez

Out: none

Doubtful: none

Leverkusen: Kovář; Tapsoba, Tah, Hincapie; Tella, Xhaka, Andrich, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface

Out: none

Doubtful: Palacios (meniscus)

Crvena Zvezda: Glazer; Mimović, Spajić, Djiga, Seol; Ivanić, Elšnik, Radonjić, Krunić, Olayinka; Duarte

Out: none

Doubtful: none

Benfica: Trubin; Bah, Otamendi, António Silva, Carreras; Orkun Kökçü, Florentino, Rollheiser, Di María, Kerem Aktürkoğlu; Pavlidis

Out: none

Doubtful: none

Monaco: Köhn; Vanderson, Kehrer, Salisu, Ouattara; Zakaria, Magassa; Akliouche, Golovin, Ben Seghir; Embolo

Out: Majecki (ankle)

Doubtful: Camara (head)

Barcelona: Ter Stegen; Koundé, Cubarsí, Iñigo Martínez, Balde; Pedri, Casado; Yamal, Raphinha, Ferran Torres; Lewandowski

Out: Ronald Araújo (suspended), Gavi (knee), De Jong (ankle), Christensen (Achilles), Bernal (knee)

Doubtful: Fati (foot), Fermín López (hamstring), Olmo (hamstring)

Atalanta: Carnesecchi; De Roon, Hien, Kolašinac; Bellanova, Pašalić, Ederson, Ruggeri; Lookman, De Ketelaere; Retegui

Out: Godfrey (back), Tolói (thigh)

Doubtful: none

Arsenal: Raya; White, Saliba, Gabriel, J. Timber; Partey, Rice, Trossard; Saka, Martinelli, Havertz

Out: Calafiori (calf), Merino (shoulder), Tierney (hamstring), Tomiyasu (knee), Zinchenko (calf)

Doubtful: Ødegaard (ankle), Saka (muscular)

Atleti: Oblak; Le Normand, Giménez, Azpilicueta; Llorente, De Paul, Koke, Gallagher, Lino; Griezmann, Álvarez

Out: Barrios (muscular), Lemar (muscular)

Doubtful: none

Leipzig: Gulácsi; Klostermann, Orbán, Lukeba; Henrichs, Haidara, Kampl, Raum; Šeško, Simons; Openda

Out: Ouedraogo (knee)

Doubtful: none

Brest: Bizot; Lala, Coulibaly, Chardonnet, Amavi; Faivre, Magnetti, Camara; Del Castillo, Ajorque, Sima

Out: Lees-Melou (broken leg), Locko (Achilles)

Doubtful: none

Sturm Graz: Scherpen; Johnston, Aiwu, Lavalée, Gazibegović; Horvat, Stanković, Kiteishvili, Zvonarek, Bøving; Biereth

Out: none

Doubtful: none

Hear the new Champions League anthem

Download the Champions League app!