Europa League fixtures and results

There are 13 games to go before the 2020/21 UEFA Europa League winner is crowned. Find out all the results so far and the fixtures to come.

Quarter-finals

First legs (8 April)

Granada (ESP) vs Manchester United (ENG)

Arsenal (ENG) vs Slavia Praha (CZE)

Ajax (NED) vs Roma (ITA)

Dinamo Zagreb (CRO) vs Villarreal (ESP)

Second legs (15 April)

Manchester United (ENG) vs Granada (ESP) 

Slavia Praha (CZE) vs Arsenal (ENG)

Roma (ITA) vs Ajax (NED)

Villarreal (ESP) vs Dinamo Zagreb (CRO)

Semi-finals

First legs (29 April)

Granada (ESP) / Manchester United (ENG) vs Ajax (NED) / Roma (ITA)

Dinamo Zagreb (CRO) / Villarreal (ESP) vs Arsenal (ENG) / Slavia Praha (CZE)



Second legs (6 May)

Ajax (NED) / Roma (ITA) vs Granada (ESP) / Manchester United (ENG)

Arsenal (ENG) / Slavia Praha (CZE) vs Dinamo Zagreb (CRO) / Villarreal (ESP)

Final

Gdańsk Stadium, Poland: 26 May

Round of 16

First legs (11 March)

Ajax 3-0 Young Boys

Dynamo Kyiv 0-2 Villarreal

Manchester United 1-1 AC Milan

Slavia Praha 1-1 Rangers

Roma 3-0 Shakhtar

Olympiacos 1-3 Arsenal

Tottenham 2-0 Dinamo Zagreb

Granada 2-0 Molde

All the round of 16 first-leg goals

Second legs (18 March)

Shakhtar 1-2 Roma (agg: 1-5)

Arsenal 0-1 Olympiacos (agg: 3-2)

Dinamo Zagreb 3-0 Tottenham (aet, agg: 3-2)

Molde 2-1 Granada (agg: 2-3)

Young Boys 0-2 Ajax (agg: 0-5)

Villarreal 2-0 Dynamo Kyiv (agg: 4-0)

AC Milan 0-1 Manchester United (agg: 1-2)

Rangers 0-2 Slavia Praha (agg: 1-3)

All the round of 16 second-leg goals

Round of 32

First legs (18 February)

Dynamo Kyiv 1-1 Club Brugge

Wolfsberg 1-4 Tottenham

Real Sociedad 0-4 Manchester United

Crvena zvezda 2-2 AC Milan

Slavia Praha 0-0 Leicester

Braga 0-2 Roma

Krasnodar 2-3 Dinamo Zagreb

Young Boys 4-3 Leverkusen

Olympiacos 4-2 PSV Eindhoven

Benfica 1-1 Arsenal

Antwerp 3-4 Rangers

Salzburg 0-2 Villarreal

Molde 3-3 Hoffenheim

Granada 2-0 Napoli

Maccabi Tel-Aviv 0-2 Shakhtar

LOSC Lille 1-2 Ajax

Watch all 59 round of 32 first leg goals

Second legs

24 February

Tottenham 4-0 Wolfsberg (agg: 8-1)



25 February

Arsenal 3-2 Benfica (agg: 4-3)

Rangers 5-2 Antwerp (agg: 9-5)

Villarreal 2-1 Salzburg (4-1)

Hoffenheim 0-2 Molde (agg: 3-5)

Napoli 2-1 Granada (agg: 2-3)

Shakhtar 1-0 Maccabi Tel-Aviv (agg: 3-0)

Ajax 2-1 LOSC Lille (agg: 4-2)

Club Brugge 0-1 Dynamo Kyiv (agg: 1-2)

Manchester United 0-0 Real Sociedad (agg: 4-0)

AC Milan 1-1 Crvena zvezda (agg: 3-3, Milan win on away goals)

Leicester 0-2 Slavia Praha (agg: 0-2)

Roma 3-1 Braga (agg: 5-1)

Dinamo Zagreb 1-0 Krasnodar (agg: 4-2)

Leverkusen 0-2 Young Boys (agg: 3-6)

PSV Eindhoven 2-1 Olympiacos (agg: 4-5)

Watch all the round of 32 second leg goals

Group stage

Matchday 1 (22 October)

Watch the best Matchday 1 goals

Group A: Young Boys 1-2 Roma, CSKA Sofia 0-2 CFR Cluj

Group B: Dundalk 1-2 Molde, Rapid Wien 1-2 Arsenal

Group C: Leverkusen 6-2 Nice, Hapoel Beer-Sheva 3-1 Slavia Praha

Group D: Standard Liège 0-2 Rangers, Lech Poznań 2-4 Benfica

Group E: PSV Eindhoven 1-2 Granada, PAOK 1-1 Omonoia

Group F: Napoli 0-1 AZ Alkmaar, Rjieka 0-1 Real Sociedad

Group G: Braga 3-0 AEK Athens, Leicester 3-0 Zorya Luhansk

Group H: Celtic 1-3 AC Milan, Sparta Praha 1-4 LOSC Lille

Group I: Villarreal 5-3 Sivasspor, Maccabi Tel-Aviv 1-0 Qarabağ

Group J: Tottenham 3-0 LASK, Ludogorets 1-2 Royal Antwerp

Group K: Dinamo Zagreb 0-0 Feyenoord, Wolfsberg 1-1 CSKA Moskva

Group L: Hoffenheim 2-0 Crvena zvezda, Slovan Liberec 1-0 Gent

Matchday 2 (29 October)

Watch the best Europa League Matchday 2 goals

Group A: Roma 0-0 CSKA Sofia, CFR Cluj 1-1 Young Boys

Group B: Arsenal 3-0 Dundalk, Molde 1-0 Rapid Wien

Group C: Slavia Praha 1-0 Leverkusen, Nice 1-0 Hapoel Beer-Sheva

Group D: Benfica 3-0 Standard Liège, Rangers 1-0 Lech Poznań

Group E: Omonoia 1-2 PSV Eindhoven, Granada 0-0 PAOK

Group F: Real Sociedad 0-1 Napoli, AZ Alkmaar 4-1 Rijeka

Group G: AEK Athens 1-2 Leicester, Zorya Luhansk 1-2 Braga

Group H: AC Milan 3-0 Sparta Praha, LOSC Lille 2-2 Celtic

Group I: Qarabağ 1-3 Villarreal, Sivasspor 1-2 Maccabi Tel-Aviv

Group J: LASK 4-3 Ludogorets, Royal Antwerp 1-0 Tottenham

Group K: CSKA Moskva 0-0 Dinamo Zagreb, Feyenoord 1-4 Wolfsberg

Group L: Gent 1-4 Hoffenheim, Crvena zvezda 5-1 Slovan Liberec

Matchday 3 (5 November)

Watch the best Matchday 3 goals

Group A: Roma 5-0 CFR Cluj, Young Boys 3-0 CSKA Sofia

Group B: Rapid Wien 4-3 Dundalk, Arsenal 4-1 Molde

Group C: Slavia Praha 3-2 Nice, Hapoel Beer-Sheva 2-4 Leverkusen

Group D: Benfica 3-3 Rangers, Lech Poznań 3-1 Standard Liège

Group E: PAOK 4-1 PSV Eindhoven, Omonoia 0-2 Granada

Group F: Real Sociedad 1-0 AZ Alkmaar, Rijeka 1-2 Napoli

Group G: Leicester 4-0 Braga, Zorya Luhansk 1-4 AEK Athens

Group H: Celtic 1-4 Sparta Praha, AC Milan 0-3 LOSC Lille

Group I: Sivasspor 2-0 Qarabağ, Villarreal 4-0 Maccabi Tel-Aviv

Group J: Ludogorets 1-3 Tottenham, Royal Antwerp 0-1 LASK

Group K: Dinamo Zagreb 1-0 Wolfsberg, Feyenoord 3-1 CSKA Moskva

Group L: Crvena zvezda 2-1 Gent, Hoffenheim 5-0 Slovan Liberec

Matchday 4 (26 November)

Watch the best Matchday 4 goals

Group A: CSKA Sofia 0-1 Young Boys, CRF Cluj 0-2 Roma

Group B: Molde 0-3 Arsenal, Dundalk 1-3 Rapid Wien

Group C: Leverkusen 4-1 Hapoel Beer-Sheva, Nice 1-3 Slavia Praha

Group D: Standard Liège 2 -1 Lech Poznań, Rangers 2-2 Benfica

Group E: PSV Eindhoven 3-2 PAOK, Granada 2-1 Omonoia

Group F: Napoli 2-0 Rijeka, AZ Alkmaar 0-0 Real Sociedad

Group G: Braga 3-3 Leicester, AEK Athens 0-3 Zorya Luhansk

Group H: Sparta Praha 4-1 Celtic, LOSC Lille 1-1 AC Milan

Group I: Maccabi Tel-Aviv 1-1 Villarreal, Qarabağ 2-3 Sivasspor

Group J: LASK 0-2 Royal Antwerp, Tottenham 4-0 Ludogorets

Group K: CSKA Moskva 0-0 Feyenoord, Wolfsberg 0-3 Dinamo Zagreb

Group L: Gent 0-2 Crvena zvezda, Slovan Liberec 0-2 Hoffenheim

Matchday 5 (3 December)

Watch the best Matchday 5 goals

Group A: Roma 3-1 Young Boys, CFR Cluj 0-0 CSKA Sofia

Group B: Arsenal 4-1 Rapid Wien, Molde 3-1 Dundalk

Group C: Slavia Praha 3-0 Hapoel Beer-Sheva, Nice 2-3 Leverkusen

Group D: Benfica 4-0 Lech Poznań, Rangers 3-2 Standard Liège

Group E: Granada 0-1 PSV Eindhoven, Omonoia 2-1 PAOK

Group F: AZ Alkmaar 1-1 Napoli, Real Sociedad 2-2 Rijeka

Group G: AEK Athens 2-4 Braga, Zorya Luhansk 1-0 Leicester

Group H: AC Milan 4-2 Celtic, LOSC Lille 2-1 Sparta Praha

Group I: Qarabağ 1-1 Maccabi Tel-Aviv, Sivasspor 0-1 Villarreal

Group J: LASK 3-3 Tottenham, Royal Antwerp 3-1 Ludogorets

Group K: CSKA Moskva 0-1 Wolfsberg, Feyenoord 0-2 Dinamo Zagreb

Group L: Gent 1-2 Slovan Liberec, Crvena zvezda 0-0 Hoffenheim

Matchday 6 (10 December)

Watch the best goals from Matchday 6

Group A: Young Boys 2-1 CFR Cluj, CSKA Sofia 3-1 Roma

Group B: Dundalk 2-4 Arsenal, Rapid Wien 2-2 Molde

Group C: Leverkusen 4-0 Slavia Praha, Hapoel Beer-Sheva 1-0 Nice

Group D: Standard Liège 2-2 Benfica, Lech Poznań 0-2 Rangers

Group E: PSV Eindhoven 4-0 Omonoia, PAOK 0-0 Granada

Group F: Napoli 1-1 Real Sociedad, Rijeka 2-1 AZ Alkmaar

Group G: Braga 2-0 Zorya Luhansk, Leicester 2-0 AEK Athens

Group H: Celtic 3-2 LOSC Lille, Sparta Praha 0-1 AC Milan

Group I: Maccabi Tel-Aviv 1-0 Sivasspor, Villarreal 3-0 Qarabağ*

Group J: Tottenham 2-0 Royal Antwerp, Ludogorets 1-3 LASK

Group K: Dinamo Zagreb 3-1 CSKA Moskva, Wolfsberg 1-0 Feyenoord

Group L: Hoffenheim 4-1 Gent, Slovan Liberec 0-0 Crvena zvezda

*Match forfeited by Qarabağ