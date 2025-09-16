Every UEFA Champions League Player of the Match
Tuesday, September 16, 2025
Check out who has taken home the official Player of the Match award after every UEFA Champions League game so far this season.
UEFA will issue an official Player of the Match award, presented by PlayStation, after every 2025/26 UEFA Champions League game this season to recognise the best performers in Europe's elite club competition.
The UEFA Technical Observer Group at each fixture will decide who deserves to be the Player of the Match, with an official trophy handed to the successful candidate after full time. Bolded teams (below) are those of the selected player.
League phase
Matchday 1
Tuesday 16 September 2025
Athletic Club 0-2 Arsenal – Gabriel Martinelli
PSV Eindhoven 1-3 Union Saint-Gilloise – Anouar Ait El Hadj
Juventus vs Borussia Dortmund –
Real Madrid vs Marseille –
Benfica vs Qarabağ –
Tottenham vs Villarreal –
Wednesday 17 September 2025
Olympiacos vs Pafos –
Slavia Praha vs Bodø/Glimt –
Ajax vs Inter –
Bayern München vs Chelsea –
Liverpool vs Atlético de Madrid –
Paris Saint-Germain vs Atalanta –
Thursday 18 September 2025
Club Brugge vs Monaco –
Copenhagen vs Leverkusen –
Frankfurt vs Galatasaray –
Manchester City vs Napoli –
Newcastle United vs Barcelona –
Sporting CP vs Kairat Almaty –
Matchday 2
Tuesday 30 September 2025
Atalanta vs Club Brugge –
Kairat Almaty vs Real Madrid –
Atlético de Madrid vs Frankfurt –
Chelsea vs Benfica –
Inter vs Slavia Praha –
Bodø/Glimt vs Tottenham –
Galatasaray vs Liverpool –
Marseille vs Ajax –
Pafos vs Bayern München –
Wednesday 1 October 2025
Qarabağ vs Copenhagen –
Union Saint-Gilloise vs Newcastle United –
Arsenal vs Olympiacos –
Monaco vs Manchester City –
Leverkusen vs PSV Eindhoven –
Borussia Dortmund vs Athletic Club –
Barcelona vs Paris Saint-Germain –
Napoli vs Sporting CP –
Villarreal vs Juventus –
Matchday 3
Tuesday 21 October 2025
Barcelona vs Olympiacos –
Kairat Almaty vs Pafos –
Arsenal vs Atlético de Madrid –
Leverkusen vs Paris Saint-Germain –
Copenhagen vs Borussia Dortmund –
Newcastle United vs Benfica –
PSV Eindhoven vs Napoli –
Union Saint-Gilloise vs Inter –
Villarreal vs Manchester City –
Wednesday 22 October 2025
Athletic Club vs Qarabağ –
Galatasaray vs Bodø/Glimt –
Monaco vs Tottenham –
Atalanta vs Slavia Praha –
Chelsea vs Ajax –
Frankfurt vs Liverpool –
Bayern München vs Club Brugge –
Real Madrid vs Juventus –
Sporting CP vs Marseille –
Matchday 4
Tuesday 4 November 2025
Slavia Praha vs Arsenal –
Napoli vs Frankfurt –
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise –
Bodø/Glimt vs Monaco –
Juventus vs Sporting CP –
Liverpool vs Real Madrid –
Olympiacos vs PSV Eindhoven –
Paris Saint-Germain vs Bayern München –
Tottenham vs Copenhagen –
Wednesday 5 November 2025
Pafos vs Villarreal –
Qarabağ vs Chelsea –
Ajax vs Galatasaray –
Club Brugge vs Barcelona –
Inter vs Kairat Almaty –
Manchester City vs Borussia Dortmund –
Newcastle United vs Athletic Club –
Marseille vs Atalanta –
Benfica vs Leverkusen –
Matchday 5
Tuesday 25 November 2025
Ajax vs Benfica –
Galatasaray vs Union Saint-Gilloise –
Borussia Dortmund vs Villarreal –
Chelsea vs Barcelona –
Bodø/Glimt vs Juventus –
Manchester City vs Leverkusen –
Marseille vs Newcastle United –
Slavia Praha vs Athletic Club –
Napoli vs Qarabağ –
Wednesday 26 November 2025
Copenhagen vs Kairat Almaty –
Pafos vs Monaco –
Arsenal vs Bayern München –
Atlético de Madrid vs Inter –
Frankfurt vs Atalanta –
Liverpool vs PSV Eindhoven –
Olympiacos vs Real Madrid –
Paris Saint-Germain vs Tottenham –
Sporting CP vs Club Brugge –
Matchday 6
Tuesday 9 December 2025
Kairat Almaty vs Olympiacos –
Bayern München vs Sporting CP –
Monaco vs Galatasaray –
Atalanta vs Chelsea –
Barcelona vs Frankfurt –
Inter vs Liverpool –
PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid –
Union Saint-Gilloise vs Marseille –
Tottenham vs Slavia Praha –
Wednesday 10 December 2025
Qarabağ vs Ajax –
Villarreal vs Copenhagen –
Athletic Club vs Paris Saint-Germain –
Leverkusen vs Newcastle United –
Borussia Dortmund vs Bodø/Glimt –
Club Brugge vs Arsenal –
Juventus vs Pafos –
Real Madrid vs Manchester City –
Benfica vs Napoli –
Matchday 7
Tuesday 20 January 2025
Kairat Almaty vs Club Brugge –
Bodø/Glimt vs Manchester City –
Copenhagen vs Napoli –
Inter vs Arsenal –
Olympiacos vs Leverkusen –
Real Madrid vs Monaco –
Sporting CP vs Paris Saint-Germain –
Tottenham vs Borussia Dortmund –
Villarreal vs Ajax –
Wednesday 21 January 2025
Galatasaray vs Atlético de Madrid –
Qarabağ vs Frankfurt –
Atalanta vs Athletic Club –
Chelsea vs Pafos –
Bayern München vs Union Saint-Gilloise –
Juventus vs Benfica –
Newcastle United vs PSV Eindhoven –
Marseille vs Liverpool –
Slavia Praha vs Barcelona –
Matchday 8
Wednesday 28 January
Ajax vs Olympiacos –
Arsenal vs Kairat Almaty –
Monaco vs Juventus –
Athletic Club vs Sporting CP –
Atlético de Madrid vs Bodø/Glimt –
Leverkusen vs Villarreal –
Borussia Dortmund vs Inter –
Club Brugge vs Marseille –
Frankfurt vs Tottenham –
Barcelona vs Copenhagen –
Liverpool vs Qarabağ –
Manchester City vs Galatasaray –
Pafos vs Slavia Praha –
Paris Saint-Germain vs Newcastle United –
PSV Eindhoven vs Bayern München –
Union Saint-Gilloise vs Atalanta –
Benfica vs Real Madrid –
Napoli vs Chelsea –