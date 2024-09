Champions League league phase fixtures by team

The draw for the inaugural UEFA Champions League league phase for the 2024/25 season took place in Monaco on 29 August 2024.

Here is a look at each of the 36 teams' full list of fixtures.

All times CET, 21:00 unless stated

19/09: Atalanta vs Arsenal

01/10: Arsenal vs Paris Saint-Germain

22/10: Arsenal vs Shakhtar Donetsk

06/11: Inter vs Arsenal

26/11: Sporting CP vs Arsenal

11/12: Arsenal vs Monaco

22/01: Arsenal vs GNK Dinamo

29/01: Girona vs Arsenal

17/09: Young Boys vs Aston Villa (18:45)

02/10: Aston Villa vs Bayern München

22/10: Aston Villa vs Bologna

06/11: Club Brugge vs Aston Villa (18:45)

27/11: Aston Villa vs Juventus

10/12: Leipzig vs Aston Villa

21/01: Monaco vs Aston Villa (18:45)

29/01: Aston Villa vs Celtic

19/09: Atalanta vs Arsenal

02/10: Shakhtar Donetsk vs Atalanta (18:45)

23/10: Atalanta vs Celtic (18:45)

06/11: Stuttgart vs Atalanta

26/11: Young Boys vs Atalanta

10/12: Atalanta vs Real Madrid

21/01: Atalanta vs Sturm Graz (18:45)

29/01: Barcelona vs Atalanta

19/09: Atlético de Madrid vs Leipzig

02/10: Benfica vs Atlético de Madrid

23/10: Atlético de Madrid vs LOSC Lille

06/11: Paris Saint-Germain vs Atlético de Madrid

26/11: Sparta Praha vs Atlético de Madrid (18:45)

11/12: Atlético de Madrid vs Slovan Bratislava (18:45)

21/01: Atlético de Madrid vs Bayer Leverkusen

29/01: Salzburg vs Atlético de Madrid

19/09: Monaco vs Barcelona

01/10: Barcelona vs Young Boys

23/10: Barcelona vs Bayern München

06/11: Crvena Zvezda vs Barcelona

26/11: Barcelona vs Brest

11/12: Borussia Dortmund vs Barcelona

21/01: Benfica vs Barcelona

29/01: Barcelona vs Atalanta

17/09: Bayern München vs GNK Dinamo

02/10: Aston Villa vs Bayern München

23/10: Barcelona vs Bayern München

06/11: Bayern München vs Benfica

26/11: Bayern München vs Paris Saint-Germain

10/12: Shakhtar Donetsk vs Bayern München

22/01: Feyenoord vs Bayern München

29/01: Bayern München vs Slovan Bratislava

19/09: Crvena Zvezda vs Benfica (18:45)

02/10: Benfica vs Atlético de Madrid

23/10: Benfica vs Feyenoord

06/11: Bayern München vs Benfica

27/11: Monaco vs Benfica

11/12: Benfica vs Bologna

21/01: Benfica vs Barcelona

29/01: Juventus vs Benfica

18/09: Bologna vs Shakhtar Donetsk (18:45)

02/10: Liverpool vs Bologna

22/10: Aston Villa vs Bologna

05/11: Bologna vs Monaco

27/11: Bologna vs LOSC Lille

11/12: Benfica vs Bologna

21/01: Bologna vs Borussia Dortmund

29/01: Sporting CP vs Bologna

19/09: Brest vs Sturm Graz

01/10: Salzburg vs Brest (18:45)

23/10: Brest vs Bayer Leverkusen (18:45)

06/11: Sparta Praha vs Brest

26/11: Barcelona vs Brest

10/12: Brest vs PSV Eindhoven

22/01: Shakhtar Donetsk vs Brest (18:45)

29/01: Brest vs Real Madrid

18/09: Celtic vs Slovan Bratislava

01/10: Borussia Dortmund vs Celtic

23/10: Atalanta vs Celtic (18:45)

05/11: Celtic vs Leipzig

27/11: Celtic vs Club Brugge

10/12: GNK Dinamo vs Celtic (18:45)

22/01: Celtic vs Young Boys

29/01: Aston Villa vs Celtic

18/09: Club Brugge vs Borussia Dortmund

02/10: Sturm Graz vs Club Brugge

22/10: AC Milan vs Club Brugge (18:45)

06/11: Club Brugge vs Aston Villa (18:45)

27/11: Celtic vs Club Brugge

10/12: Club Brugge vs Sporting CP

21/01: Club Brugge vs Juventus

29/01: Manchester City vs Club Brugge

19/09: Crvena Zvezda vs Benfica (18:45)

01/10: Inter vs Crvena Zvezda

22/10: Monaco vs Crvena Zvezda (18:45)

06/11: Crvena Zvezda vs Barcelona

27/11: Crvena Zvezda vs Stuttgart (18:45)

11/12: AC Milan vs Crvena Zvezda

21/01: Crvena Zvezda vs PSV Eindhoven

29/01: Young Boys vs Crvena Zvezda

18/09: Club Brugge vs Borussia Dortmund

01/10: Borussia Dortmund vs Celtic

22/10: Real Madrid vs Borussia Dortmund

05/11: Borussia Dortmund vs Sturm Graz

27/11: GNK Dinamo vs Borussia Dortmund

11/12: Borussia Dortmund vs Barcelona

21/01: Bologna vs Borussia Dortmund

29/01: Borussia Dortmund vs Shakhtar Donetsk

19/09: Feyenoord vs Bayer Leverkusen (18:45)

02/10: Girona vs Feyenoord (18:45)

23/10: Benfica vs Feyenoord

06/11: Feyenoord vs Salzburg

26/11: Manchester City vs Feyenoord

11/12: Feyenoord vs Sparta Praha

22/01: Feyenoord vs Bayern München

29/01: LOSC Lille vs Feyenoord

18/09: Paris Saint-Germain vs Girona

02/10: Girona vs Feyenoord (18:45)

22/10: Girona vs Slovan Bratislava

05/11: PSV Eindhoven vs Girona (18:45)

27/11: Sturm Graz vs Girona (18:45)

10/12: Girona vs Liverpool (18:45)

22/01: AC Milan vs Girona

29/01: Girona vs Arsenal

17/09: Bayern München vs GNK Dinamo

02/10: GNK Dinamo vs Monaco

23/10: Salzburg vs GNK Dinamo

05/11: Slovan Bratislava vs GNK Dinamo (18:45)

27/11: GNK Dinamo vs Borussia Dortmund

10/12: GNK Dinamo vs Celtic (18:45)

22/01: Arsenal vs GNK Dinamo

29/01: GNK Dinamo vs AC Milan

18/09: Manchester City vs Inter

01/10: Inter vs Crvena Zvezda

23/10: Young Boys vs Inter

06/11: Inter vs Arsenal

26/11: Inter vs Leipzig

10/12: Bayer Leverkusen vs Inter

22/01: Sparta Praha vs Inter

29/01: Inter vs Monaco

17/09: Juventus vs PSV Eindhoven (18:45)

02/10: Leipzig vs Juventus

22/10: Juventus vs Stuttgart

05/11: LOSC Lille vs Juventus

27/11: Aston Villa vs Juventus

11/12: Juventus vs Manchester City

21/01: Club Brugge vs Juventus

29/01: Juventus vs Benfica

19/09: Atlético de Madrid vs Leipzig

02/10: Leipzig vs Juventus

23/10: Leipzig vs Liverpool

05/11: Celtic vs Leipzig

26/11: Inter vs Leipzig

10/12: Leipzig vs Aston Villa

22/01: Leipzig vs Sporting CP (18:45)

29/01: Sturm Graz vs Leipzig

19/09: Feyenoord vs Bayer Leverkusen (18:45)

01/10: Bayer Leverkusen vs AC Milan

23/10: Brest vs Bayer Leverkusen (18:45)

05/11: Liverpool vs Bayer Leverkusen

26/11: Bayer Leverkusen vs Salzburg

10/12: Bayer Leverkusen vs Inter

21/01: Atlético de Madrid vs Bayer Leverkusen

29/01: Bayer Leverkusen vs Sparta Praha

17/09: Sporting CP vs LOSC Lille

02/10: LOSC Lille vs Real Madrid

23/10: Atlético de Madrid vs LOSC Lille

05/11: LOSC Lille vs Juventus

27/11: Bologna vs LOSC Lille

11/12: LOSC Lille vs Sturm Graz (18:45)

21/01: Liverpool vs LOSC Lille

29/01: LOSC Lille vs Feyenoord

17/09: AC Milan vs Liverpool

02/10: Liverpool vs Bologna

23/10: Leipzig vs Liverpool

05/11: Liverpool vs Bayer Leverkusen

27/11: Liverpool vs Real Madrid

10/12: Girona vs Liverpool (18:45)

21/01: Liverpool vs LOSC Lille

29/01: PSV Eindhoven vs Liverpool

18/09: Manchester City vs Inter

01/10: Slovan Bratislava vs Manchester City

23/10: Manchester City vs Sparta Praha

05/11: Sporting CP vs Manchester City

26/11: Manchester City vs Feyenoord

11/12: Juventus vs Manchester City

22/01: Paris Saint-Germain vs Manchester City

29/01: Manchester City vs Club Brugge

17/09: AC Milan vs Liverpool

01/10: Bayer Leverkusen vs AC Milan

22/10: AC Milan vs Club Brugge (18:45)

05/11: Real Madrid vs AC Milan

26/11: Slovan Bratislava vs AC Milan (18:45)

11/12: AC Milan vs Crvena Zvezda

22/01: AC Milan vs Girona

29/01: GNK Dinamo vs AC Milan

19/09: Monaco vs Barcelona

02/10: GNK Dinamo vs Monaco

22/10: Monaco vs Crvena Zvezda (18:45)

05/11: Bologna vs Monaco

27/11: Monaco vs Benfica

11/12: Arsenal vs Monaco

21/01: Monaco vs Aston Villa (18:45)

29/01: Inter vs Monaco

18/09: Paris Saint-Germain vs Girona

01/10: Arsenal vs Paris Saint-Germain

22/10: Paris Saint-Germain vs PSV Eindhoven

06/11: Paris Saint-Germain vs Atlético de Madrid

26/11: Bayern München vs Paris Saint-Germain

10/12: Salzburg vs Paris Saint-Germain

22/01: Paris Saint-Germain vs Manchester City

29/01: Stuttgart vs Paris Saint-Germain

17/09: Juventus vs PSV Eindhoven (18:45)

01/10: PSV Eindhoven vs Sporting CP

22/10: Paris Saint-Germain vs PSV Eindhoven

05/11: PSV Eindhoven vs Girona (18:45)

27/11: PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk

10/12: Brest vs PSV Eindhoven

21/01: Crvena Zvezda vs PSV Eindhoven

29/01: PSV Eindhoven vs Liverpool

17/09: Real Madrid vs Stuttgart

02/10: LOSC Lille vs Real Madrid

22/10: Real Madrid vs Borussia Dortmund

05/11: Real Madrid vs Milan

27/11: Liverpool vs Real Madrid

10/12: Atalanta vs Real Madrid

22/01: Real Madrid vs Salzburg

29/01: Brest vs Real Madrid

18/09: Sparta Praha vs Salzburg (18:45)

01/10: Salzburg vs Brest (18:45)

23/10: Salzburg vs GNK Dinamo

06/11: Feyenoord vs Salzburg

26/11: Bayer Leverkusen vs Salzburg

10/12: Salzburg vs Paris Saint-Germain

22/01: Real Madrid vs Salzburg

29/01: Salzburg vs Atlético de Madrid

18/09: Bologna vs Shakhtar Donetsk (18:45)

02/10: Shakhtar Donetsk vs Atalanta (18:45)

22/10: Arsenal vs Shakhtar Donetsk

06/11: Shakhtar Donetsk vs Young Boys (18:45)

27/11: PSV Eindhoven vs Shakhtar Donetsk

10/12: Shakhtar Donetsk vs Bayern München

22/01: Shakhtar Donetsk vs Brest (18:45)

29/01: Borussia Dortmund vs Shakhtar Donetsk

18/09: Celtic vs Slovan Bratislava

01/10: Slovan Bratislava vs Manchester City

22/10: Girona vs Slovan Bratislava

05/11: Slovan Bratislava vs GNK Dinamo (18:45)

26/11: Slovan Bratislava vs AC Milan (18:45)

11/12: Atlético de Madrid vs Slovan Bratislava (18:45)

21/01: Slovan Bratislava vs Stuttgart

29/01: Bayern München vs Slovan Bratislava

18/09: Sparta Praha vs Salzburg (18:45)

01/10: Stuttgart vs Sparta Praha (18:45)

23/10: Manchester City vs Sparta Praha

06/11: Sparta Praha vs Brest

26/11: Sparta Praha vs Atlético de Madrid (18:45)

11/12: Feyenoord vs Sparta Praha

22/01: Sparta Praha vs Inter

29/01: Bayer Leverkusen vs Sparta Praha

17/09: Sporting CP vs LOSC Lille

01/10: PSV Eindhoven vs Sporting CP

22/10: Sturm Graz vs Sporting CP

05/11: Sporting CP vs Manchester City

26/11: Sporting CP vs Arsenal

10/12: Club Brugge vs Sporting CP

22/01: Leipzig vs Sporting CP (18:45)

29/01: Sporting CP vs Bologna

19/09: Brest vs Sturm Graz

02/10: Sturm Graz vs Club Brugge

22/10: Sturm Graz vs Sporting CP

05/11: Borussia Dortmund vs Sturm Graz

27/11: Sturm Graz vs Girona (18:45)

11/12: LOSC Lille vs Sturm Graz (18:45)

21/01: Atalanta vs Sturm Graz (18:45)

29/01: Sturm Graz vs Leipzig

17/09: Real Madrid vs Stuttgart

01/10: Stuttgart vs Sparta Praha (18:45)

22/10: Juventus vs Stuttgart

06/11: Stuttgart vs Atalanta

27/11: Crvena Zvezda vs Stuttgart (18:45)

11/12: Stuttgart vs Young Boys

21/01: Slovan Bratislava vs Stuttgart

29/01: Stuttgart vs Paris Saint-Germain

17/09: Young Boys vs Aston Villa (18:45)

01/10: Barcelona vs Young Boys

23/10: Young Boys vs Inter

06/11: Shakhtar Donetsk vs Young Boys (18:45)

26/11: Young Boys vs Atalanta

11/12: Stuttgart vs Young Boys

22/01: Celtic vs Young Boys

29/01: Young Boys vs Crvena Zvezda

Knockout stage

Knockout round play-offs: 11/12 & 18/19 February 2025

Round of 16: 4/5 & 11/12 March 2025

Quarter-finals: 8/9 & 15/16 April 2025

Semi-finals: 29/30 April & 6/7 May 2025

Final: 31 May 2025

