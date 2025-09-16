2025/26 Champions League: All the league phase fixtures and results
Tuesday, September 16, 2025
The league phase of the 2025/26 UEFA Champions League is under way. Check out all the scores and see the games still to come.
The league phase of the 2025/26 UEFA Champions League kicked off on 16 September and runs until the final in Budapest on 30 May, with the best of the best doing battle to be crowned the elite side in Europe.
*Kick-offs are 21:00 CET unless stated; all times CET
Matchday 1
Tuesday 16 September 2025
Athletic Club 0-2 Arsenal
PSV Eindhoven 1-3 Union Saint-Gilloise
Juventus vs Borussia Dortmund
Real Madrid vs Marseille
Benfica vs Qarabağ
Tottenham vs Villarreal
Wednesday 17 September 2025
Olympiacos vs Pafos (18:45)
Slavia Praha vs Bodø/Glimt (18:45)
Ajax vs Inter
Bayern München vs Chelsea
Liverpool vs Atlético de Madrid
Paris Saint-Germain vs Atalanta
Thursday 18 September 2025
Club Brugge vs Monaco (18:45)
Copenhagen vs Leverkusen (18:45)
Frankfurt vs Galatasaray
Manchester City vs Napoli
Newcastle United vs Barcelona
Sporting CP vs Kairat Almaty
Matchday 2
Tuesday 30 September 2025
Atalanta vs Club Brugge (18:45)
Kairat Almaty vs Real Madrid (18:45)
Atlético de Madrid vs Frankfurt
Chelsea vs Benfica
Inter vs Slavia Praha
Bodø/Glimt vs Tottenham
Galatasaray vs Liverpool
Marseille vs Ajax
Pafos vs Bayern München
Wednesday 1 October 2025
Qarabağ vs Copenhagen (18:45)
Union Saint-Gilloise vs Newcastle United (18:45)
Arsenal vs Olympiacos
Monaco vs Manchester City
Leverkusen vs PSV Eindhoven
Borussia Dortmund vs Athletic Club
Barcelona vs Paris Saint-Germain
Napoli vs Sporting CP
Villarreal vs Juventus
Matchday 3
Tuesday 21 October 2025
Barcelona vs Olympiacos (18:45)
Kairat Almaty vs Pafos (18:45)
Arsenal vs Atlético de Madrid
Leverkusen vs Paris Saint-Germain
Copenhagen vs Borussia Dortmund
Newcastle United vs Benfica
PSV Eindhoven vs Napoli
Union Saint-Gilloise vs Inter
Villarreal vs Manchester City
Wednesday 22 October 2025
Athletic Club vs Qarabağ (18:45)
Galatasaray vs Bodø/Glimt (18:45)
Monaco vs Tottenham
Atalanta vs Slavia Praha
Chelsea vs Ajax
Frankfurt vs Liverpool
Bayern München vs Club Brugge
Real Madrid vs Juventus
Sporting CP vs Marseille
Matchday 4
Tuesday 4 November 2025
Slavia Praha vs Arsenal (18:45)
Napoli vs Frankfurt (18:45)
Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
Bodø/Glimt vs Monaco
Juventus vs Sporting CP
Liverpool vs Real Madrid
Olympiacos vs PSV Eindhoven
Paris Saint-Germain vs Bayern München
Tottenham vs Copenhagen
Wednesday 5 November 2025
Pafos vs Villarreal (18:45)
Qarabağ vs Chelsea (18:45)
Ajax vs Galatasaray
Club Brugge vs Barcelona
Inter vs Kairat Almaty
Manchester City vs Borussia Dortmund
Newcastle United vs Athletic Club
Marseille vs Atalanta
Benfica vs Leverkusen
Matchday 5
Tuesday 25 November 2025
Ajax vs Benfica (18:45)
Galatasaray vs Union Saint-Gilloise (18:45)
Borussia Dortmund vs Villarreal
Chelsea vs Barcelona
Bodø/Glimt vs Juventus
Manchester City vs Leverkusen
Marseille vs Newcastle United
Slavia Praha vs Athletic Club
Napoli vs Qarabağ
Wednesday 26 November 2025
Copenhagen vs Kairat Almaty (18:45)
Pafos vs Monaco (18:45)
Arsenal vs Bayern München
Atlético de Madrid vs Inter
Frankfurt vs Atalanta
Liverpool vs PSV Eindhoven
Olympiacos vs Real Madrid
Paris Saint-Germain vs Tottenham
Sporting CP vs Club Brugge
Matchday 6
Tuesday 9 December 2025
Kairat Almaty vs Olympiacos (16:30)
Bayern München vs Sporting CP (18:45)
Monaco vs Galatasaray
Atalanta vs Chelsea
Barcelona vs Frankfurt
Inter vs Liverpool
PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid
Union Saint-Gilloise vs Marseille
Tottenham vs Slavia Praha
Wednesday 10 December 2025
Qarabağ vs Ajax (18:45)
Villarreal vs Copenhagen (18:45)
Athletic Club vs Paris Saint-Germain
Leverkusen vs Newcastle United
Borussia Dortmund vs Bodø/Glimt
Club Brugge vs Arsenal
Juventus vs Pafos
Real Madrid vs Manchester City
Benfica vs Napoli
Matchday 7
Tuesday 20 January 2025
Kairat Almaty vs Club Brugge (16:30)
Bodø/Glimt vs Manchester City (18:45)
Copenhagen vs Napoli
Inter vs Arsenal
Olympiacos vs Leverkusen
Real Madrid vs Monaco
Sporting CP vs Paris Saint-Germain
Tottenham vs Borussia Dortmund
Villarreal vs Ajax
Wednesday 21 January 2025
Galatasaray vs Atlético de Madrid (18:45)
Qarabağ vs Frankfurt (18:45)
Atalanta vs Athletic Club
Chelsea vs Pafos
Bayern München vs Union Saint-Gilloise
Juventus vs Benfica
Newcastle United vs PSV Eindhoven
Marseille vs Liverpool
Slavia Praha vs Barcelona
Matchday 8
Wednesday 28 January
Ajax vs Olympiacos
Arsenal vs Kairat Almaty
Monaco vs Juventus
Athletic Club vs Sporting CP
Atlético de Madrid vs Bodø/Glimt
Leverkusen vs Villarreal
Borussia Dortmund vs Inter
Club Brugge vs Marseille
Frankfurt vs Tottenham
Barcelona vs Copenhagen
Liverpool vs Qarabağ
Manchester City vs Galatasaray
Pafos vs Slavia Praha
Paris Saint-Germain vs Newcastle United
PSV Eindhoven vs Bayern München
Union Saint-Gilloise vs Atalanta
Benfica vs Real Madrid
Napoli vs Chelsea