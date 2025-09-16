Champions League league phase fixtures and results by team
Tuesday, September 16, 2025
Keep track of all the scores and schedule for each of the 36 teams in this season's league phase.
The second-ever UEFA Champions League league phase kicked off on 16 September and will conclude with 18 simultaneous games on 28 January.
Here is a look at each of the 36 teams' full list of fixtures and results.
League phase dates
Matchday 1: 16/17/18 September 2025
Matchday 2: 30 September/1 October 2025
Matchday 3: 21/22 October 2025
Matchday 4: 4/5 November 2025
Matchday 5: 25/26 November 2025
Matchday 6: 9/10 December 2025
Matchday 7: 20/21 January 2026
Matchday 8: 28 January 2026
*Kick-offs are 21:00 CET unless stated; all times CET
Ajax league phase fixtures
17/09/2025: Ajax vs Inter
30/09/2025: Marseille vs Ajax
22/10/2025: Chelsea vs Ajax
05/11/2025: Ajax vs Galatasaray
25/11/2025: Ajax vs Benfica (18:45)
10/12/2025: Qarabağ vs Ajax (18:45)
20/01/2026: Villarreal vs Ajax
28/01/2026: Ajax vs Olympiacos
Arsenal league phase fixtures
16/09/2025: Athletic Club 0-2 Arsenal
01/10/2025: Arsenal vs Olympiacos
21/10/2025: Arsenal vs Atlético de Madrid
04/11/2025: Slavia Praha vs Arsenal (18:45)
26/11/2025: Arsenal vs Bayern München
10/12/2025: Club Brugge vs Arsenal
20/01/2026: Inter vs Arsenal
28/01/2026: Arsenal vs Kairat Almaty
Atalanta league phase fixtures
17/09/2025: Paris Saint-Germain vs Atalanta
30/09/2025: Atalanta vs Club Brugge (18:45)
22/10/2025: Atalanta vs Slavia Praha
05/11/2025: Marseille vs Atalanta
26/11/2025: Frankfurt vs Atalanta
09/12/2025: Atalanta vs Chelsea
21/01/2026: Atalanta vs Athletic Club
28/01/2026: Union Saint-Gilloise vs Atalanta
Athletic Club league phase fixtures
16/09/2025: Athletic Club 0-2 Arsenal
01/10/2025: Borussia Dortmund vs Athletic Club
22/10/2025: Athletic Club vs Qarabağ (18:45)
05/11/2025: Newcastle United vs Athletic Club
25/11/2025: Slavia Praha vs Athletic Club
10/12/2025: Athletic Club vs Paris Saint-Germain
21/01/2026: Atalanta vs Athletic Club
28/01/2026: Athletic Club vs Sporting CP
Atlético de Madrid league phase fixtures
17/09/2025: Liverpool vs Atlético de Madrid
30/09/2025: Atlético de Madrid vs Frankfurt
21/10/2025: Arsenal vs Atlético de Madrid
04/11/2025: Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
26/11/2025: Atlético de Madrid vs Inter
09/12/2025: PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid
21/01/2026: Galatasaray vs Atlético de Madrid (18:45)
28/01/2026: Atlético de Madrid vs Bodø/Glimt
Barcelona league phase fixtures
18/09/2025: Newcastle United vs Barcelona
01/10/2025: Barcelona vs Paris Saint-Germain
21/10/2025: Barcelona vs Olympiacos (18:45)
05/11/2025: Club Brugge vs Barcelona
25/11/2025: Chelsea vs Barcelona
09/12/2025: Barcelona vs Frankfurt
21/01/2026: Slavia Praha vs Barcelona
28/01/2026: Barcelona vs Copenhagen
Bayern München league phase fixtures
17/09/2025: Bayern München vs Chelsea
30/09/2025: Pafos vs Bayern München
22/10/2025: Bayern München vs Club Brugge
04/11/2025: Paris Saint-Germain vs Bayern München
26/11/2025: Arsenal vs Bayern München
09/12/2025: Bayern München vs Sporting CP (18:45)
21/01/2025: Bayern München vs Union Saint-Gilloise
28/01/2026: PSV Eindhoven vs Bayern München
Benfica league phase fixture
16/09/2025: Benfica vs Qarabağ
30/09/2025: Chelsea vs Benfica
21/10/2025: Newcastle United vs Benfica
05/11/2025: Benfica vs Leverkusen
25/11/2025: Ajax vs Benfica (18:45)
10/12/2025: Benfica vs Napoli
21/01/2026: Juventus vs Benfica
28/01/2026: Benfica vs Real Madrid
Bodø/Glimt league phase fixtures
17/09/2025: Slavia Praha vs Bodø/Glimt (18:45)
30/09/2025: Bodø/Glimt vs Tottenham
22/10/2025: Galatasaray vs Bodø/Glimt (18:45)
04/11/2025: Bodø/Glimt vs Monaco
25/11/2025: Bodø/Glimt vs Juventus
10/12/2025: Borussia Dortmund vs Bodø/Glimt
20/01/2026: Bodø/Glimt vs Manchester City (18:45)
28/01/2026: Atlético de Madrid vs Bodø/Glimt
Borussia Dortmund league phase fixtures
16/09/2025: Juventus vs Borussia Dortmund
01/10/2025: Borussia Dortmund vs Athletic Club
21/10/2025: Copenhagen vs Borussia Dortmund
05/11/2025: Manchester City vs Borussia Dortmund
25/11/2025: Borussia Dortmund vs Villarreal
10/12/2025: Borussia Dortmund vs Bodø/Glimt
20/01/2026: Tottenham vs Borussia Dortmund
28/01/2026: Borussia Dortmund vs Inter
Chelsea league phase fixtures
17/09/2025: Bayern München vs Chelsea
30/09/2025: Chelsea vs Benfica
22/10/2025: Chelsea vs Ajax
05/11/2025: Qarabağ vs Chelsea (18:45)
25/11/2025: Chelsea vs Barcelona
09/12/2025: Atalanta vs Chelsea
21/01/2026: Chelsea vs Pafos
28/01/2026: Napoli vs Chelsea
Club Brugge league phase fixtures
18/09/2025: Club Brugge vs Monaco (18:45)
30/09/2025: Atalanta vs Club Brugge (18:45)
22/10/2025: Bayern München vs Club Brugge
05/11/2025: Club Brugge vs Barcelona
26/11/2025: Sporting CP vs Club Brugge
10/12/2025: Club Brugge vs Arsenal
20/01/2026: Kairat Almaty vs Club Brugge (16:30)
28/01/2026: Club Brugge vs Marseille
Copenhagen league phase fixtures
18/09/2025: Copenhagen vs Leverkusen (18:45)
01/10/2025: Qarabağ vs Copenhagen (18:45)
21/10/2025: Copenhagen vs Borussia Dortmund
04/11/2025: Tottenham Hotspur vs Copenhagen
26/11/2025: Copenhagen vs Kairat Almaty (18:45)
10/12/2025: Villarreal vs Copenhagen (18:45)
20/01/2026: Copenhagen vs Napoli
28/01/2026: Barcelona vs Copenhagen
Frankfurt league phase fixtures
18/09/2025: Frankfurt vs Galatasaray
30/09/2025: Atlético de Madrid vs Frankfurt
22/10/2025: Frankfurt vs Liverpool
04/11/2025: Napoli vs Frankfurt (18:45)
26/11/2025: Frankfurt vs Atalanta
09/12/2025: Barcelona vs Frankfurt
21/01/2026: Qarabağ vs Frankfurt (18:45)
28/01/2026: Frankfurt vs Tottenham
Galatasaray league phase fixtures
18/09/2025: Frankfurt vs Galatasaray
30/09/2025: Galatasaray vs Liverpool
22/10/2025: Galatasaray vs Bodø/Glimt (18:45)
05/11/2025: Ajax vs Galatasaray
25/11/2025: Galatasaray vs Union Saint-Gilloise (18:45)
09/12/2025: Monaco vs Galatasaray
21/01/2026: Galatasaray vs Atlético de Madrid (18:45)
28/01/2026: Manchester City vs Galatasaray
Inter league phase fixtures
17/09/2025: Ajax vs Inter
30/09/2025: Inter vs Slavia Praha
21/10/2025: Union Saint-Gilloise vs Inter
05/11/2025: Inter vs Kairat Almaty
26/11/2026: Atlético de Madrid vs Inter
09/12/2025: Inter vs Liverpool
20/01/2026: Inter vs Arsenal
28/01/2026: Borussia Dortmund vs Inter
Juventus league phase fixtures
16/09/2025: Juventus vs Borussia Dortmund
01/10/2025: Villarreal vs Juventus
22/10/2025: Real Madrid vs Juventus
04/11/2025: Juventus vs Sporting CP
25/11/2025: Bodø/Glimt vs Juventus
10/12/2025: Juventus vs Pafos
21/01/2026: Juventus vs Benfica
28/01/2026: Monaco vs Juventus
Kairat Almaty league phase fixtures
18/09/2025: Sporting CP vs Kairat Almaty
30/09/2025: Kairat Almaty vs Real Madrid (18:45)
21/10/2025: Kairat Almaty vs Pafos (18:45)
05/11/2025: Inter vs Kairat Almaty
26/11/2025: Copenhagen vs Kairat Almaty (18:45)
09/12/2025: Kairat Almaty vs Olympiacos (16:30)
20/01/2026: Kairat Almaty vs Club Brugge (16:30)
28/01/2026: Arsenal vs Kairat Almaty
Leverkusen league phase fixtures
18/09/2025: Copenhagen vs Leverkusen (18:45)
01/10/2025: Leverkusen vs PSV Eindhoven
21/10/2025: Leverkusen vs Paris Saint-Germain
05/11/2025: Benfica vs Leverkusen
25/11/2025: Manchester City vs Leverkusen
10/12/2025: Leverkusen vs Newcastle United
20/01/2026: Olympiacos vs Leverkusen
28/01/2026: Leverkusen vs Villarreal
Liverpool league phase fixtures
17/09/2025: Liverpool vs Atlético de Madrid
30/09/2025: Galatasaray vs Liverpool
22/10/2025: Frankfurt vs Liverpool
04/11/2025: Liverpool vs Real Madrid
26/11/2025: Liverpool vs PSV Eindhoven
09/12/2025: Inter vs Liverpool
21/01/2026: Marseille vs Liverpool
28/01/2026: Liverpool vs Qarabağ
Manchester City league phase fixtures
18/09/2025: Manchester City vs Napoli
01/10/2025: Monaco vs Manchester City
21/10/2025: Villarreal vs Manchester City
05/11/2025: Manchester City vs Borussia Dortmund
25/11/2025: Manchester City vs Leverkusen
10/12/2025: Real Madrid vs Manchester City
20/01/2026: Bodø/Glimt vs Manchester City (18:45)
28/01/2026: Manchester City vs Galatasaray
Marseille league phase fixtures
16/09/2025: Real Madrid vs Marseille
30/09/2025: Marseille vs Ajax
22/10/2025: Sporting CP vs Marseille
05/11/2025: Marseille vs Atalanta
25/11/2025: Marseille vs Newcastle United
09/12/2025: Union Saint-Gilloise vs Marseille
21/01/2026: Marseille vs Liverpool
28/01/2026: Club Brugge vs Marseille
Monaco league phase fixtures
18/09/2025: Club Brugge vs Monaco (18:45)
01/10/2025: Monaco vs Manchester City
22/10/2025: Monaco vs Tottenham
04/11/2025: Bodø/Glimt vs Monaco
26/11/2025: Pafos vs Monaco (18:45)
09/12/2025: Monaco vs Galatasaray
20/01/2026: Real Madrid vs Monaco
28/01/2026: Monaco vs Juventus
Napoli league phase fixtures
18/09/2025: Manchester City vs Napoli
01/10/2025: Napoli vs Sporting CP
21/10/2025: PSV Eindhoven vs Napoli
04/11/2025: Napoli vs Frankfurt (18:45)
25/11/2025: Napoli vs Qarabağ
10/12/2025: Benfica vs Napoli
20/01/2026: Copenhagen vs Napoli
28/01/2026: Napoli vs Chelsea
Newcastle United league phase fixtures
18/09/2025: Newcastle United vs Barcelona
01/10/2025: Union Saint-Gilloise vs Newcastle United (18:45)
21/10/2025: Newcastle United vs Benfica
05/11/2025: Newcastle United vs Athletic Club
25/11/2025: Marseille vs Newcastle United
10/12/2025: Leverkusen vs Newcastle United
21/01/2026: Newcastle United vs PSV Eindhoven
28/01/2026: Paris Saint-Germain vs Newcastle United
Olympiacos league phase fixtures
17/09/2025: Olympiacos vs Pafos (18:45)
01/10/2025: Arsenal vs Olympiacos
21/10/2025: Barcelona vs Olympiacos (18:45)
04/11/2025: Olympiacos vs PSV Eindhoven
26/11/2025: Olympiacos vs Real Madrid
09/12/2025: Kairat Almaty vs Olympiacos (16:30)
20/01/2026: Olympiacos vs Leverkusen
28/01/2026: Ajax vs Olympiacos
Pafos league phase fixtures
17/09/2025: Olympiacos vs Pafos (18:45)
30/09/2025: Pafos vs Bayern München
21/10/2025: Kairat Almaty vs Pafos (18:45)
05/11/2025: Pafos vs Villarreal (18:45)
26/11/2025: Pafos vs Monaco (18:45)
10/12/2025: Juventus vs Pafos
21/01/2026: Chelsea vs Pafos
28/01/2026: Pafos vs Slavia Praha
Paris Saint-Germain league phase fixtures
17/09/2025: Paris Saint-Germain vs Atalanta
01/10/2025: Barcelona vs Paris Saint-Germain
21/10/2025: Leverkusen vs Paris Saint-Germain
04/11/2025: Paris Saint-Germain vs Bayern München
26/11/2025: Paris Saint-Germain vs Tottenham
10/12/2025: Athletic Club vs Paris Saint-Germain
20/01/2026: Sporting CP vs Paris Saint-Germain
28/01/2026: Paris Saint-Germain vs Newcastle United
PSV Eindhoven league phase fixtures
16/09/2025: PSV Eindhoven 1-3 Union Saint-Gilloise
01/10/2025: Leverkusen vs PSV Eindhoven
21/10/2025: PSV Eindhoven vs Napoli
04/11/2025: Olympiacos vs PSV Eindhoven
26/11/2025: Liverpool vs PSV Eindhoven
09/12/2025: PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid
21/01/2026: Newcastle United vs PSV Eindhoven
28/01/2026: PSV Eindhoven vs Bayern München
Qarabağ league phase fixtures
16/09/2025: Benfica vs Qarabağ
01/10/2025: Qarabağ vs Copenhagen (18:45)
22/10/2025: Athletic Club vs Qarabağ (18:45)
05/11/2025: Qarabağ vs Chelsea (18:45)
25/11/2025: Napoli vs Qarabağ
10/12/2025: Qarabağ vs Ajax (18:45)
21/01/2026: Qarabağ vs Frankfurt (18:45)
28/01/2026: Liverpool vs Qarabağ
Real Madrid league phase fixtures
16/09/2025: Real Madrid vs Marseille
30/09/2025: Kairat Almaty vs Real Madrid (18:45)
22/10/2025: Real Madrid vs Juventus
04/11/2025: Liverpool vs Real Madrid
26/11/2025: Olympiacos vs Real Madrid
10/12/2025: Real Madrid vs Manchester City
20/01/2026: Real Madrid vs Monaco
28/01/2026: Benfica vs Real Madrid
Slavia Praha league phase fixtures
17/09/2025: Slavia Praha vs Bodø/Glimt (18:45)
30/09/2025: Inter vs Slavia Praha
22/10/2025: Atalanta vs Slavia Praha
04/11/2025: Slavia Praha vs Arsenal (18:45)
25/11/2025: Slavia Praha vs Athletic Club
09/12/2025: Tottenham vs Slavia Praha
21/01/2026: Slavia Praha vs Barcelona
28/01/2026: Pafos vs Slavia Praha
Sporting CP league phase fixtures
18/09/2025: Sporting CP vs Kairat Almaty
01/10/2025: Napoli vs Sporting CP
22/10/2025: Sporting CP vs Marseille
04/11/2025: Juventus vs Sporting CP
26/11/2025: Sporting CP vs Club Brugge
09/12/2025: Bayern München vs Sporting CP (18:45)
20/01/2026: Sporting CP vs Paris Saint-Germain
28/01/2026: Athletic Club vs Sporting CP
Tottenham league phase fixtures
16/09/2025: Tottenham vs Villarreal
30/09/2025: Bodø/Glimt vs Tottenham
22/10/2025: Monaco vs Tottenham
04/11/2025: Tottenham vs Copenhagen
26/11/2025: Paris Saint-Germain vs Tottenham
09/12/2025: Tottenham vs Slavia Praha
20/01/2026: Tottenham vs Borussia Dortmund
28/01/2026: Frankfurt vs Tottenham
Union Saint-Gilloise league phase fixtures
16/09/2025: PSV Eindhoven 1-3 Union Saint-Gilloise
01/10/2025: Union Saint-Gilloise vs Newcastle United (18:45)
21/10/2025: Union Saint-Gilloise vs Inter
04/11/2025: Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
25/11/2025: Galatasaray vs Union Saint-Gilloise (18:45)
09/12/2025: Union Saint-Gilloise vs Marseille
21/01/2026: Bayern München vs Union Saint-Gilloise
28/01/2026: Union Saint-Gilloise vs Atalanta
Villarreal league phase fixtures
16/09/2025: Tottenham vs Villarreal
01/10/2025: Villarreal vs Juventus
21/10/2025: Villarreal vs Manchester City
05/11/2025: Pafos vs Villarreal (18:45)
25/11/2025: Borussia Dortmund vs Villarreal
10/12/2025: Villarreal vs Copenhagen (18:45)
20/01/2026: Villarreal vs Ajax
28/01/2026: Leverkusen vs Villarreal