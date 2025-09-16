Champions League Official Live football scores & Fantasy
Get
UEFA.com works better on other browsers
For the best possible experience, we recommend using Chrome, Firefox or Microsoft Edge.

Champions League league phase fixtures and results by team

Tuesday, September 16, 2025

Keep track of all the scores and schedule for each of the 36 teams in this season's league phase.

Holders Paris Saint-Germain take on Tottenham on Matchday 5
Holders Paris Saint-Germain take on Tottenham on Matchday 5 AFP via Getty Images

The second-ever UEFA Champions League league phase kicked off on 16 September and will conclude with 18 simultaneous games on 28 January.

Here is a look at each of the 36 teams' full list of fixtures and results.

League phase dates

Matchday 1: 16/17/18 September 2025
Matchday 2: 30 September/1 October 2025
Matchday 3: 21/22 October 2025
Matchday 4: 4/5 November 2025
Matchday 5: 25/26 November 2025
Matchday 6: 9/10 December 2025
Matchday 7: 20/21 January 2026
Matchday 8: 28 January 2026

*Kick-offs are 21:00 CET unless stated; all times CET

Champions League fixtures by date

Ajax league phase fixtures

17/09/2025: Ajax vs Inter
30/09/2025: Marseille vs Ajax
22/10/2025: Chelsea vs Ajax
05/11/2025: Ajax vs Galatasaray
25/11/2025: Ajax vs Benfica (18:45)
10/12/2025: Qarabağ vs Ajax (18:45)
20/01/2026: Villarreal vs Ajax
28/01/2026: Ajax vs Olympiacos

Arsenal league phase fixtures

16/09/2025: Athletic Club 0-2 Arsenal
01/10/2025: Arsenal vs Olympiacos
21/10/2025: Arsenal vs Atlético de Madrid
04/11/2025: Slavia Praha vs Arsenal (18:45)
26/11/2025: Arsenal vs Bayern München
10/12/2025: Club Brugge vs Arsenal
20/01/2026: Inter vs Arsenal
28/01/2026: Arsenal vs Kairat Almaty

Classic Arsenal Champions League goals

Atalanta league phase fixtures

17/09/2025: Paris Saint-Germain vs Atalanta
30/09/2025: Atalanta vs Club Brugge (18:45)
22/10/2025: Atalanta vs Slavia Praha
05/11/2025: Marseille vs Atalanta
26/11/2025: Frankfurt vs Atalanta
09/12/2025: Atalanta vs Chelsea
21/01/2026: Atalanta vs Athletic Club
28/01/2026: Union Saint-Gilloise vs Atalanta

Athletic Club league phase fixtures

16/09/2025: Athletic Club 0-2 Arsenal
01/10/2025: Borussia Dortmund vs Athletic Club
22/10/2025: Athletic Club vs Qarabağ (18:45)
05/11/2025: Newcastle United vs Athletic Club
25/11/2025: Slavia Praha vs Athletic Club
10/12/2025: Athletic Club vs Paris Saint-Germain 
21/01/2026: Atalanta vs Athletic Club
28/01/2026: Athletic Club vs Sporting CP

Atlético de Madrid league phase fixtures

17/09/2025: Liverpool vs Atlético de Madrid
30/09/2025: Atlético de Madrid vs Frankfurt
21/10/2025: Arsenal vs Atlético de Madrid
04/11/2025: Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
26/11/2025: Atlético de Madrid vs Inter
09/12/2025: PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid
21/01/2026: Galatasaray vs Atlético de Madrid (18:45)
28/01/2026: Atlético de Madrid vs Bodø/Glimt

Barcelona league phase fixtures

18/09/2025: Newcastle United vs Barcelona
01/10/2025: Barcelona vs Paris Saint-Germain
21/10/2025: Barcelona vs Olympiacos (18:45)
05/11/2025: Club Brugge vs Barcelona
25/11/2025: Chelsea vs Barcelona
09/12/2025: Barcelona vs Frankfurt
21/01/2026: Slavia Praha vs Barcelona
28/01/2026: Barcelona vs Copenhagen

Barcelona vs Paris: Great Champions League goals

Bayern München league phase fixtures

17/09/2025: Bayern München vs Chelsea
30/09/2025: Pafos vs Bayern München
22/10/2025: Bayern München vs Club Brugge
04/11/2025: Paris Saint-Germain vs Bayern München
26/11/2025: Arsenal vs Bayern München
09/12/2025: Bayern München vs Sporting CP (18:45)
21/01/2025: Bayern München vs Union Saint-Gilloise
28/01/2026: PSV Eindhoven vs Bayern München

Benfica league phase fixture

16/09/2025: Benfica vs Qarabağ
30/09/2025: Chelsea vs Benfica
21/10/2025: Newcastle United vs Benfica
05/11/2025: Benfica vs Leverkusen
25/11/2025: Ajax vs Benfica (18:45)
10/12/2025: Benfica vs Napoli
21/01/2026: Juventus vs Benfica
28/01/2026: Benfica vs Real Madrid

Bodø/Glimt league phase fixtures

17/09/2025: Slavia Praha vs Bodø/Glimt (18:45)
30/09/2025: Bodø/Glimt vs Tottenham
22/10/2025: Galatasaray vs Bodø/Glimt (18:45)
04/11/2025: Bodø/Glimt vs Monaco
25/11/2025: Bodø/Glimt vs Juventus 
10/12/2025: Borussia Dortmund vs Bodø/Glimt 
20/01/2026: Bodø/Glimt vs Manchester City (18:45)
28/01/2026: Atlético de Madrid vs Bodø/Glimt

Borussia Dortmund league phase fixtures

16/09/2025: Juventus vs Borussia Dortmund﻿
01/10/2025: Borussia Dortmund vs ﻿Athletic Club
21/10/2025: Copenhagen vs Borussia Dortmund
05/11/2025: Manchester City vs Borussia Dortmund
25/11/2025: Borussia Dortmund vs ﻿Villarreal
10/12/2025: Borussia Dortmund vs ﻿Bodø/Glimt
20/01/2026: Tottenham vs Borussia Dortmund
28/01/2026: Borussia Dortmund vs Inter

1997 final highlights: Dortmund 3-1 Juventus

Chelsea league phase fixtures

17/09/2025: Bayern München vs Chelsea
30/09/2025: Chelsea vs﻿ Benfica
22/10/2025: Chelsea vs﻿ Ajax
05/11/2025: Qarabağ vs Chelsea (18:45)
25/11/2025: Chelsea vs Barcelona
09/12/2025: Atalanta vs Chelsea
21/01/2026: Chelsea vs﻿ Pafos
28/01/2026: Napoli vs Chelsea

Club Brugge league phase fixtures

18/09/2025: Club Brugge vs Monaco (18:45)
30/09/2025: Atalanta vs Club Brugge (18:45)
22/10/2025: Bayern München vs Club Brugge
05/11/2025: Club Brugge vs Barcelona
26/11/2025: Sporting CP vs Club Brugge
10/12/2025: Club Brugge vs Arsenal
20/01/2026: Kairat Almaty vs Club Brugge (16:30)
28/01/2026: Club Brugge vs Marseille

Copenhagen league phase fixtures

18/09/2025: Copenhagen vs Leverkusen (18:45)
01/10/2025: Qarabağ vs Copenhagen (18:45)
21/10/2025: Copenhagen vs Borussia Dortmund 
04/11/2025: Tottenham Hotspur vs Copenhagen
26/11/2025: Copenhagen vs Kairat Almaty (18:45)
10/12/2025: Villarreal vs Copenhagen (18:45)
20/01/2026: Copenhagen vs Napoli
28/01/2026: Barcelona vs Copenhagen

Frankfurt league phase fixtures

18/09/2025: Frankfurt vs Galatasaray
30/09/2025: Atlético de Madrid vs Frankfurt
22/10/2025: Frankfurt vs Liverpool
04/11/2025: Napoli vs Frankfurt (18:45)
26/11/2025: Frankfurt vs Atalanta
09/12/2025: Barcelona vs Frankfurt
21/01/2026: Qarabağ vs Frankfurt (18:45)
28/01/2026: Frankfurt vs Tottenham

Galatasaray league phase fixtures

18/09/2025: Frankfurt vs Galatasaray
30/09/2025: Galatasaray vs Liverpool 
22/10/2025: Galatasaray vs Bodø/Glimt (18:45)
05/11/2025: Ajax vs Galatasaray
25/11/2025: Galatasaray vs Union Saint-Gilloise (18:45)
09/12/2025: Monaco vs Galatasaray
21/01/2026: Galatasaray vs Atlético de Madrid (18:45)
28/01/2026: Manchester City vs Galatasaray

Classic Galatasaray Champions League goals

Inter league phase fixtures

17/09/2025: Ajax vs Inter
30/09/2025: Inter vs Slavia Praha
21/10/2025: Union Saint-Gilloise vs Inter
05/11/2025: Inter vs Kairat Almaty
26/11/2026: Atlético de Madrid vs Inter
09/12/2025: Inter vs Liverpool
20/01/2026: Inter vs Arsenal
28/01/2026: Borussia Dortmund vs Inter

Juventus league phase fixtures

16/09/2025: Juventus vs Borussia Dortmund
01/10/2025: Villarreal vs Juventus
22/10/2025: Real Madrid vs Juventus
04/11/2025: Juventus vs Sporting CP
25/11/2025: Bodø/Glimt vs Juventus
10/12/2025: Juventus vs Pafos
21/01/2026: Juventus vs Benfica
28/01/2026: Monaco vs Juventus

Kairat Almaty league phase fixtures

18/09/2025: Sporting CP vs Kairat Almaty
30/09/2025: Kairat Almaty vs Real Madrid (18:45)
21/10/2025: Kairat Almaty vs Pafos (18:45)
05/11/2025: Inter vs Kairat Almaty
26/11/2025: Copenhagen vs Kairat Almaty (18:45)
09/12/2025: Kairat Almaty vs Olympiacos (16:30)
20/01/2026: Kairat Almaty vs Club Brugge (16:30)
28/01/2026: Arsenal vs Kairat Almaty

Leverkusen league phase fixtures

18/09/2025: Copenhagen vs Leverkusen (18:45)
01/10/2025: Leverkusen vs PSV Eindhoven
21/10/2025: Leverkusen vs Paris Saint-Germain
05/11/2025: Benfica vs Leverkusen
25/11/2025: Manchester City vs Leverkusen
10/12/2025: Leverkusen vs Newcastle United
20/01/2026: Olympiacos vs Leverkusen
28/01/2026: Leverkusen vs Villarreal

Liverpool league phase fixtures

17/09/2025: Liverpool vs Atlético de Madrid
30/09/2025: Galatasaray vs Liverpool
22/10/2025: Frankfurt vs Liverpool
04/11/2025: Liverpool vs Real Madrid
26/11/2025: Liverpool vs PSV Eindhoven
09/12/2025: Inter vs Liverpool
21/01/2026: Marseille vs Liverpool
28/01/2026: Liverpool vs Qarabağ

2022 highlights: Inter 0-2 Liverpool

Manchester City league phase fixtures

18/09/2025: Manchester City vs ﻿Napoli
01/10/2025: Monaco vs Manchester City
21/10/2025: Villarreal vs Manchester City﻿﻿
05/11/2025: Manchester City vs Borussia Dortmund
25/11/2025: Manchester City vs ﻿Leverkusen
10/12/2025: Real Madrid vs Manchester City
20/01/2026: Bodø/Glimt vs Manchester City﻿﻿ (18:45)
28/01/2026: Manchester City vs ﻿Galatasaray

Marseille league phase fixtures

16/09/2025: Real Madrid vs Marseille
30/09/2025: Marseille vs Ajax
22/10/2025: Sporting CP vs Marseille
05/11/2025: Marseille vs Atalanta 
25/11/2025: Marseille vs Newcastle United 
09/12/2025: Union Saint-Gilloise vs Marseille
21/01/2026: Marseille vs Liverpool
28/01/2026: Club Brugge vs Marseille

Monaco league phase fixtures

18/09/2025: Club Brugge vs Monaco (18:45)
01/10/2025: Monaco vs Manchester City 
22/10/2025: Monaco vs Tottenham 
04/11/2025: Bodø/Glimt vs Monaco 
26/11/2025: Pafos vs Monaco (18:45)
09/12/2025: Monaco vs Galatasaray 
20/01/2026: Real Madrid vs Monaco 
28/01/2026: Monaco vs Juventus

Napoli league phase fixtures

18/09/2025: Manchester City vs Napoli
01/10/2025: Napoli vs Sporting CP
21/10/2025: PSV Eindhoven vs Napoli
04/11/2025: Napoli vs Frankfurt (18:45)
25/11/2025: Napoli vs Qarabağ 
10/12/2025: Benfica vs Napoli
20/01/2026: Copenhagen vs Napoli
28/01/2026: Napoli vs Chelsea

Newcastle United league phase fixtures

18/09/2025: Newcastle United vs Barcelona 
01/10/2025: Union Saint-Gilloise vs Newcastle United (18:45)
21/10/2025: Newcastle United vs Benfica 
05/11/2025: Newcastle United vs Athletic Club 
25/11/2025: Marseille vs Newcastle United
10/12/2025: Leverkusen vs Newcastle United
21/01/2026: Newcastle United vs PSV Eindhoven
28/01/2026: Paris Saint-Germain vs Newcastle United

Alan Shearer's 2002/03 hat-trick against Leverkusen

Olympiacos league phase fixtures

17/09/2025: Olympiacos vs Pafos (18:45)
01/10/2025: Arsenal vs Olympiacos
21/10/2025: Barcelona vs Olympiacos (18:45)
04/11/2025: Olympiacos vs PSV Eindhoven 
26/11/2025: Olympiacos vs Real Madrid 
09/12/2025: Kairat Almaty vs Olympiacos (16:30)
20/01/2026: Olympiacos vs Leverkusen
28/01/2026: Ajax vs Olympiacos

Pafos league phase fixtures

17/09/2025: Olympiacos vs Pafos (18:45)
30/09/2025: Pafos vs Bayern München 
21/10/2025: Kairat Almaty vs Pafos (18:45)
05/11/2025: Pafos vs Villarreal (18:45)
26/11/2025: Pafos vs Monaco (18:45)
10/12/2025: Juventus vs Pafos 
21/01/2026: Chelsea vs Pafos 
28/01/2026: Pafos vs Slavia Praha

Paris Saint-Germain league phase fixtures

17/09/2025: Paris Saint-Germain vs ﻿Atalanta
01/10/2025: Barcelona vs Paris Saint-Germain
21/10/2025: Leverkusen vs Paris Saint-Germain
04/11/2025: Paris Saint-Germain vs Bayern München 
26/11/2025: Paris Saint-Germain vs ﻿Tottenham
10/12/2025: Athletic Club vs Paris Saint-Germain
20/01/2026: Sporting CP vs Paris Saint-Germain﻿
28/01/2026: Paris Saint-Germain vs ﻿Newcastle United

PSV Eindhoven league phase fixtures

16/09/2025: PSV Eindhoven 1-3 Union Saint-Gilloise
01/10/2025: Leverkusen vs PSV Eindhoven
21/10/2025: PSV Eindhoven vs Napoli 
04/11/2025: Olympiacos vs PSV Eindhoven
26/11/2025: Liverpool vs PSV Eindhoven
09/12/2025: PSV Eindhoven vs Atlético de Madrid 
21/01/2026: Newcastle United vs PSV Eindhoven
28/01/2026: PSV Eindhoven vs Bayern München

Qarabağ league phase fixtures

16/09/2025: Benfica vs Qarabağ
01/10/2025: Qarabağ vs Copenhagen (18:45)
22/10/2025: Athletic Club vs Qarabağ (18:45)
05/11/2025: Qarabağ vs Chelsea (18:45)
25/11/2025: Napoli vs Qarabağ
10/12/2025: Qarabağ vs Ajax (18:45)
21/01/2026: Qarabağ vs Frankfurt (18:45)
28/01/2026: Liverpool vs Qarabağ

Real Madrid league phase fixtures

16/09/2025: Real Madrid vs﻿ Marseille
30/09/2025: Kairat Almaty vs Real Madrid﻿ (18:45)
22/10/2025: Real Madrid vs﻿ Juventus
04/11/2025: Liverpool vs Real Madrid
26/11/2025: Olympiacos vs Real Madrid
10/12/2025: Real Madrid vs Manchester City
20/01/2026: Real Madrid vs﻿ Monaco
28/01/2026: Benfica vs Real Madrid﻿﻿

Liverpool vs Real Madrid: Great Champions League goals

Slavia Praha league phase fixtures

17/09/2025: Slavia Praha vs Bodø/Glimt (18:45)
30/09/2025: Inter vs Slavia Praha
22/10/2025: Atalanta vs Slavia Praha
04/11/2025: Slavia Praha vs Arsenal (18:45)
25/11/2025: Slavia Praha vs Athletic Club
09/12/2025: Tottenham vs Slavia Praha
21/01/2026: Slavia Praha vs Barcelona
28/01/2026: Pafos vs Slavia Praha

Sporting CP league phase fixtures

18/09/2025: Sporting CP vs Kairat Almaty
01/10/2025: Napoli vs Sporting CP
22/10/2025: Sporting CP vs Marseille
04/11/2025: Juventus vs Sporting CP
26/11/2025: Sporting CP vs Club Brugge
09/12/2025: Bayern München vs Sporting CP (18:45)
20/01/2026: Sporting CP vs Paris Saint-Germain
28/01/2026: Athletic Club vs Sporting CP

Tottenham league phase fixtures

16/09/2025: Tottenham vs Villarreal
30/09/2025: Bodø/Glimt vs Tottenham
22/10/2025: Monaco vs Tottenham
04/11/2025: Tottenham vs Copenhagen
26/11/2025: Paris Saint-Germain vs Tottenham
09/12/2025: Tottenham vs Slavia Praha
20/01/2026: Tottenham vs Borussia Dortmund
28/01/2026: Frankfurt vs Tottenham

Union Saint-Gilloise league phase fixtures

16/09/2025: PSV Eindhoven 1-3 Union Saint-Gilloise
01/10/2025: Union Saint-Gilloise vs Newcastle United (18:45)
21/10/2025: Union Saint-Gilloise vs Inter 
04/11/2025: Atlético de Madrid vs Union Saint-Gilloise
25/11/2025: Galatasaray vs Union Saint-Gilloise (18:45)
09/12/2025: Union Saint-Gilloise vs Marseille 
21/01/2026: Bayern München vs Union Saint-Gilloise
28/01/2026: Union Saint-Gilloise vs Atalanta

Villarreal league phase fixtures

16/09/2025: Tottenham vs Villarreal
01/10/2025: Villarreal vs Juventus
21/10/2025: Villarreal vs Manchester City
05/11/2025: Pafos vs Villarreal (18:45)
25/11/2025: Borussia Dortmund vs Villarreal
10/12/2025: Villarreal vs Copenhagen (18:45)
20/01/2026: Villarreal vs Ajax
28/01/2026: Leverkusen vs Villarreal

Classic Villarreal Champions League goals

© 1998-2025 UEFA. All rights reserved. Last updated: Tuesday, September 16, 2025

Selected for you

Champions League league phase fixtures and results
Live 16/09/2025

Champions League league phase fixtures and results

All the fixtures and results for the league phase of the 2025/26 Champions League.
League phase draw results
Live 28/08/2025

League phase draw results

The 36 sides have discovered who their opponents will be in the league phase of the 2025/26 UEFA Champions League.
Lowdown on 2025/26 Champions League
Live 16/09/2025

Lowdown on 2025/26 Champions League

All you need to know about the 71st season of Europe's elite club competition.
Lowdown: 2026 final
Live 15/09/2025

Lowdown: 2026 final

The 2025/26 UEFA Champions League final will take place at the Puskás Aréna in Budapest.